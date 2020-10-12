 Німеччина з 2 листопада запроваджує ″м′який локдаун″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

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Новини

Німеччина з 2 листопада запроваджує "м'який локдаун"

У Німеччині через значне зростання випадків зараження коронавірусом запроваджують нові жорсткі соціальні обмеження й обмеження для бізнесу. "Ми повинні діяти", - заявила Анґела Меркель.

Анґела Меркель перед коронавірусними переговорами з главами урядів земель, 28 жовтня 2020 року

Анґела Меркель перед "коронавірусними" переговорами з главами урядів земель, 28 жовтня 2020 року

У зв'язку зі значним зростанням кількості інфікувань коронавірусом у Німеччині починаючи з наступного понеділка, 2 листопада, запроваджуються нові обмеження для жилетів країни та для бізнесу. Нові заходи, які діятимуть до кінця листопада, були погоджені під час переговорів за участі канцлерки ФРН Анґели Меркель та прем'єрів земель, що відбулися у середу, 28 жовтня.

Зокрема, в країні будуть закриті усі заклади громадського харчування, культурні на розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена, але за умов дотримання суворих заходів гігієни.

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Магазинам дозволять працювати, але вони повинні будуть обмежити кількість клієнтів, які одночасно перебувають у приміщеннях - з розрахунку одна людина на десять квадратних метрів.

Також й далі працюватимуть школи та дитсадки, але у них запровадять нові обмеження та правила гігієни. 

Федеральний та земельні уряди також вимагають від підприємств забезпечити можливість віддаленої роботи для їхніх працівників там, де це є можливим. Також в уряді обіцяють фінансову підтримку підприємствам, які постраждають від нового локдауну.

Обмеження контактів

Крім того, мешканцям Німеччини доведеться обмежити соціальні контакти "до абсолютного мінімуму". Приватні зібрання людей - як на відкритому повітрі, так і під одним дахом - буде дозволено лише у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також жителів ФРН закликають, як і раніше, відмовитися від усіх необов'язкових поїздок. Починаючи з 2 листопада туристи не зможуть зупинятися у німецьких готелях - їм дозволятимуть приймати лише тих постояльців, які подорожують з важливих причин.

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Анґела Меркель після консультацій з главами урядів земель заявила, що ситуація з поширенням коронавірусу в країні є дуже серйозною, тому необхідно зупинити експонентне зростання кількості випадків. "Ми повинні діяти, і діяти зараз - щоб уникнути надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в країні", - наголосила німецька канцлерка. За її словами, усе це є "жорсткими заходами", які діятимуть в усій країні, але іншого виходу для стримування розповсюдження хвороби немає. Наразі у ФРН у близько 75 відсотків нових зареєстрованих випадків неможливо встановити джерело інфікування коронавірусом, повідомила Меркель.

Ухвалені 28 жовтня заходи є м'якішими порівняно з локдауном, який було запроваджено в країні у березні цього року. Утім, у німецьких ЗМІ нові заходи вже охрестили "м'яким локдауном".

Згідно з даними Інституту імені Роберта Коха станом на 28 жовтня, в Німеччині за останню добу виявлено 14 964 нових випадків зараження коронавірусом, майже вдвічі більше, ніж минулої середи. Це - найвищий показник з початку пандемії. В даний момент в країні інфіковано 122 тисяч осіб. Всього в ФРН виявлено 464 239 заражень SARS-CoV-2, померло понад 10 тисяч осіб, в яких був підтверджений коронавірус.

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