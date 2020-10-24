Собаки розпізнають COVID-19 за запахом. Як цим користуються в ЄС

Друга хвиля пандемії накриває Європу. Нещодавно Бельгія повідомила, що перестає тестувати громадян, що не проявляють симптомів COVID-19, навіть якщо вони мали контакти з хворими, тому що країна просто не справляється з обсягом цієї роботи. Не кращими є справи і в інших країнах Євросоюзу: проводити масові тестування і одночасно відстежувати ланцюги заражень їм вдається лише насилу.

Тим часом пес-рятувальник Коссі, що працює в аеропорту Гельсінкі, може за лічені секунди надійно визначити, чи заражений той чи інший пасажир коронавірусом. Найкраща нагорода за цю послугу для собаки - порція корму.

Якби завдання з виявлення інфікованих коронавірусом надали Коссі й іншим собакам, то десятки й сотні заражень могли б бути виявлені за мінімальний час, з мінімальними витратами і без заподіяння обстежуваним того дискомфорту, на який скаржаться багато з тих, хто здає ПЛР-тест.

Як собаки розпізнають коронавірус

Понюхавши хустку, яку носили на шиї або зап'ястку, собака може ще за п'ять днів до того, як в інфікованого проявляться перші симптоми, розпізнати, чи заражений власник хустки коронавірусом.

Коссі має особливий талант винюхувати хвороби

"Собака міг би легко врятувати так багато життів!", - каже дослідник у галузі ветеринарної медицини Гельсінського університету Анна Хільм-Бйоркман. За її словами, точність відповідних тестів, які вони проводили з собаками, сягає майже ста відсотків.

На самому початку пандемії в Європі саме Хільмі-Бйоркман запропонувала надати шанс Коссі - собаці з великим талантом у розпізнаванні захворювань - застосувати свої навички з виявлення грибків, постільних клопів і ракових пухлин для пошуку людей, в організмі яких живе невідомий досі вірус. За її словами, собаці знадобилось лише сім хвилин, аби зрозуміти, що слід тепер шукати. "Це було неймовірно", - каже дослідниця.

Сюзанна Паавілайнен - директорка фонду Wise Nose, вісім років тому забрала Коссі з притулку для тварин в Іспанії. Після того як спалахнула пандемія COVID-19, вона почала вчити його й інших собак розпізнавати коронавірус за запахом. Серед відібраних для цього завдання вихованців виявилися Мііна, котра до цього була навчена визначати за запахом рівень цукру в крові однієї молодої пацієнтки, і ще два собаки, нюхові здібності яких також використовували для виявлення хвороб. Загалом в фонді Wise Nose на першому етапі проєкту хочуть підготувати 15 собак для розпізнавання коронавірусу.

Дослідниця Анна Хільм-Бйоркман

За словами Хільм-Бйoркман, якщо дотримуватись традиційних правил академічного процесу, то спочатку слід провести тестування, опублікувати його результати й отримати на нього рецензії від інших дослідників. Однак інстинкт підказав жінці, що собак треба відразу ж відправляти на службу. "Дослідники, які займаються підготовкою наукових публікацій, не працюють в аеропортах", - зауважує вона з іронічною посмішкою.

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Собаки замість ПЛР-тестів. Економія часу і грошей

Щоб приступити до роботи, дослідникам було необхідно отримати дозвіл і знайти фінансування. Заступник мера міста Вантаа Тімо Аронкіто, який відповідає також за безпеку в аеропорту, відразу ж зрозумів переваги нового підходу. "Отримати результат можна за дві хвилини", - каже він у бесіді з DW. Серед пасажирів собаки, які шукають коронавірус, теж користуються великою популярністю. Часом люди стоять по годині в черзі, щоб потрапити до них "на прийом".

Проте можливості фінансування чотиримісячного пілотного проєкту, метою якого було встановити, чи розпізнають собаки коронавірус так само точно, як ПЛР-тестування, обмежувалися сумою в 390 тисяч доларів. При цьому кожного, в кого собака знаходив вірус, просили пройти ще й медичне тестування для підтвердження діагнозу.

Мііна обстежує зразки речей пасажирів, аби знайти інфікованих коронавірусом

Сам Аронкіто, котрий є досвідченим лікарем, хотів за допомогою проєкту домогтися користі не тільки для здоров'я, але й для бюджету. "На даний момент проведення тестування в аеропортах обходиться нам щомісяця в один мільйон євро", - говорить він і додає, що в зимовий період ці витрати, швидше за все, зростуть до трьох мільйонів євро в місяць. "Використовувати собак було б набагато дешевше", - підсумовує Аронкіто.

Поки уряд Фінляндії не заявляв про те, що готовий взяти на себе керівництво програмою, незважаючи на величезний резонанс в пресі й інтерес за кордоном, підкреслюють Анна Хільм-Бйoркман і Сюзанна Паавілайнен. За словами Хільм-Бйoркман, якби уряд повірив у її програму, вона і її колеги могли б навчити сотні собак і приставити по одній з них до входу в кожен концертний зал, на кожен стадіон або в будинок для людей похилого віку. Але для цього необхідно змінити парадигму мислення, як у професійних медиків, так і в суспільстві, додає вона. "Зазвичай про те, що вони хворі, людям повідомляє лікар, а не кінолог", - пояснює дослідниця.

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А як у Німеччині?

Подібна ситуація спостерігається не лише у Фінляндії. Німецькі вчені також повідомляють про багатообіцяючі результати дослідження здатності собак розпізнавати COVID-19, однак на практиці тут ці тварини поки що не використовуються. "Ми запустили цей проєкт, оскільки хотіли допомогти перемогти пандемію", - говорить в інтерв'ю DW професор Гольґер Фольк (Holger Volk) з Університету ветеринарної медицини в Ганновері. "Але в підсумку ми наштовхнулись на безліч розчарувань і цілу низку відмов. Якби я не був такою впертою людиною, котра провела вже стільки досліджень, я, напевно, кинув би цю справу", - додає він.

Німецький експерт погоджується з думкою Хільм-Бйoркман про те, що серед лікарів панує упередження стосовно собак, що ті не зможуть впоратися з таким завданням. При цьому він розділяє віру своєї фінської колеги у великий потенціал проєкту. "Тільки уявіть собі, що собака щоранку обнюхувала б співробітників вашої компанії, - говорить він. - Це дозволило б їм, як і раніше, щодня приходити на своє робоче місце".

До речі, про місце роботи. Коли розмова заходить на цю тему, Сюзанна Паавілайнен заявляє, що вона і Коссі готові прийняти одну з численних пропозицій з усього світу про проведення тренінгів для собак, якщо уряд Фінляндії так і не розпізнає потенціал проєкту. "Коссі любить теплу погоду", - говорить вона, чухаючи свого улюбленця за вухом.