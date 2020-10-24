 Собаки розпізнають COVID-19 за запахом. Як цим користуються в ЄС | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Собаки розпізнають COVID-19 за запахом. Як цим користуються в ЄС

Фінські дослідники заявляють, що навчені ними собаки можуть швидко й надійно розпізнати коронавірус за запахом. Але поки що цією практикою користуються дуже рідко. В чому причина?

Собаки Вало (ліворуч) та І.Ті., навченні за запахом розпізнавати коронавірус, на чергуванні в аеропорту фінського міста Вантаа

Собаки Вало (ліворуч) та E.T., навченні за запахом розпізнавати коронавірус, на чергуванні в аеропорту фінського міста Вантаа

Друга хвиля пандемії накриває Європу. Нещодавно Бельгія повідомила, що перестає тестувати громадян, що не проявляють симптомів COVID-19, навіть якщо вони мали контакти з хворими, тому що країна просто не справляється з обсягом цієї роботи. Не кращими є справи і в інших країнах Євросоюзу: проводити масові тестування і одночасно відстежувати ланцюги заражень їм вдається лише насилу.

Тим часом пес-рятувальник Коссі, що працює в аеропорту Гельсінкі, може за лічені секунди надійно визначити, чи заражений той чи інший пасажир коронавірусом. Найкраща нагорода за цю послугу для собаки - порція корму.

Якби завдання з виявлення інфікованих коронавірусом надали Коссі й іншим собакам, то десятки й сотні заражень могли б бути виявлені за мінімальний час, з мінімальними витратами і без заподіяння обстежуваним того дискомфорту, на який скаржаться багато з тих, хто здає ПЛР-тест.

Як собаки розпізнають коронавірус

Понюхавши хустку, яку носили на шиї або зап'ястку, собака може ще за п'ять днів до того, як в інфікованого проявляться перші симптоми, розпізнати, чи заражений власник хустки коронавірусом.

Коссі має особливий талант винюхувати хвороби

Коссі має особливий талант винюхувати хвороби

"Собака міг би легко врятувати так багато життів!", - каже дослідник у галузі ветеринарної медицини Гельсінського університету Анна Хільм-Бйоркман. За її словами, точність відповідних тестів, які вони проводили з собаками, сягає майже ста відсотків.

На самому початку пандемії в Європі саме Хільмі-Бйоркман запропонувала надати шанс Коссі - собаці з великим талантом у розпізнаванні захворювань - застосувати свої навички з виявлення грибків, постільних клопів і ракових пухлин для пошуку людей, в організмі яких живе невідомий досі вірус. За її словами, собаці знадобилось лише сім хвилин, аби зрозуміти, що слід тепер шукати. "Це було неймовірно", - каже дослідниця.

Сюзанна Паавілайнен - директорка фонду Wise Nose, вісім років тому забрала Коссі з притулку для тварин в Іспанії. Після того як спалахнула пандемія COVID-19, вона почала вчити його й інших собак розпізнавати коронавірус за запахом. Серед відібраних для цього завдання вихованців виявилися Мііна, котра до цього була навчена визначати за запахом рівень цукру в крові однієї молодої пацієнтки, і ще два собаки, нюхові здібності яких також використовували для виявлення хвороб. Загалом в фонді Wise Nose на першому етапі проєкту хочуть підготувати 15 собак для розпізнавання коронавірусу.

Дослідниця Анна Хільм-Бйоркман

Дослідниця Анна Хільм-Бйоркман

За словами Хільм-Бйoркман, якщо дотримуватись традиційних правил академічного процесу, то спочатку слід провести тестування, опублікувати його результати й отримати на нього рецензії від інших дослідників. Однак інстинкт підказав жінці, що собак треба відразу ж відправляти на службу. "Дослідники, які займаються підготовкою наукових публікацій, не працюють в аеропортах", - зауважує вона з іронічною посмішкою.

Читайте також: Коронавірус: як тестують на COVID-19 в Україні

Собаки замість ПЛР-тестів. Економія часу і грошей

Щоб приступити до роботи, дослідникам було необхідно отримати дозвіл і знайти фінансування. Заступник мера міста Вантаа Тімо Аронкіто, який відповідає також за безпеку в аеропорту, відразу ж зрозумів переваги нового підходу. "Отримати результат можна за дві хвилини", - каже він у бесіді з DW. Серед пасажирів собаки, які шукають коронавірус, теж користуються великою популярністю. Часом люди стоять по годині в черзі, щоб потрапити до них "на прийом".

Проте можливості фінансування чотиримісячного пілотного проєкту, метою якого було встановити, чи розпізнають собаки коронавірус так само точно, як ПЛР-тестування, обмежувалися сумою в 390 тисяч доларів. При цьому кожного, в кого собака знаходив вірус, просили пройти ще й медичне тестування для підтвердження діагнозу.

Мііна обстежує зразки речей пасажирів, аби знайти інфікованих коронавірусом

Мііна обстежує зразки речей пасажирів, аби знайти інфікованих коронавірусом

Сам Аронкіто, котрий є досвідченим лікарем, хотів за допомогою проєкту домогтися користі не тільки для здоров'я, але й для бюджету. "На даний момент проведення тестування в аеропортах обходиться нам щомісяця в один мільйон євро", - говорить він і додає, що в зимовий період ці витрати, швидше за все, зростуть до трьох мільйонів євро в місяць. "Використовувати собак було б набагато дешевше", - підсумовує Аронкіто.

Поки уряд Фінляндії не заявляв про те, що готовий взяти на себе керівництво програмою, незважаючи на величезний резонанс в пресі й інтерес за кордоном, підкреслюють Анна Хільм-Бйoркман і Сюзанна Паавілайнен. За словами Хільм-Бйoркман, якби уряд повірив у її програму, вона і її колеги могли б навчити сотні собак і приставити по одній з них до входу в кожен концертний зал, на кожен стадіон або в будинок для людей похилого віку. Але для цього необхідно змінити парадигму мислення, як у професійних медиків, так і в суспільстві, додає вона. "Зазвичай про те, що вони хворі, людям повідомляє лікар, а не кінолог", - пояснює дослідниця.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

А як у Німеччині?

Подібна ситуація спостерігається не лише у Фінляндії. Німецькі вчені також повідомляють про багатообіцяючі результати дослідження здатності собак розпізнавати COVID-19, однак на практиці тут ці тварини поки що не використовуються. "Ми запустили цей проєкт, оскільки хотіли допомогти перемогти пандемію", - говорить в інтерв'ю DW професор Гольґер Фольк (Holger Volk) з Університету ветеринарної медицини в Ганновері. "Але в підсумку ми наштовхнулись на безліч розчарувань і цілу низку відмов. Якби я не був такою впертою людиною, котра провела вже стільки досліджень, я, напевно, кинув би цю справу", - додає він.

Німецький експерт погоджується з думкою Хільм-Бйoркман про те, що серед лікарів панує упередження стосовно собак, що ті не зможуть впоратися з таким завданням. При цьому він розділяє віру своєї фінської колеги у великий потенціал проєкту. "Тільки уявіть собі, що собака щоранку обнюхувала б співробітників вашої компанії, - говорить він. - Це дозволило б їм, як і раніше, щодня приходити на своє робоче місце".

До речі, про місце роботи. Коли розмова заходить на цю тему, Сюзанна Паавілайнен заявляє, що вона і Коссі готові прийняти одну з численних пропозицій з усього світу про проведення тренінгів для собак, якщо уряд Фінляндії так і не розпізнає потенціал проєкту. "Коссі любить теплу погоду", - говорить вона, чухаючи свого улюбленця за вухом.

Також за темою

Präsidentschaftswahlen in Polen

Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом 24.10.2020

Анджей Дуда, в якого виявлено зараження вірусом SARS-CoV-2, почувається добре, повідомив його речник.

Ukraine Coronavirus

Коронавірус в Україні: понад 6 тисяч нових випадків за добу 25.10.2020

За останюю добу в Україні підтвердили 6088 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих SARS-CoV-2 від початку пандемії сягнула понад 343 тисячі.

Bulgarien Schutzmaske vor einer Schule in Sofia

Усе про пандемію COVID-19 (досьє) 23.10.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.

Реклама

Докладно

Собаки Вало (ліворуч) та І.Ті., навченні за запахом розпізнавати коронавірус, на чергуванні в аеропорту фінського міста Вантаа

Собаки винюхують коронавірус. Як цим користуються в ЄС

Фінські дослідники заявляють, що навчені ними собаки можуть швидко й надійно розпізнати коронавірус за запахом.  

Михайло Малий

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільськогосподарської землі у Німеччині. Як це працює на практиці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  