Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:09 Як пережити втрату родичів через коронавірус
05:08 Чого бояться фермери з Великобританії
09:28 Чому зникають гори у Швейцарії
20:18 Як краби врятували село в Норвегії
15:22 Як живе трансгендер в Москві
Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.
Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.