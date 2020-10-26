 Коронавірус і дитяча психіка - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.10.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.

Symbolbild Coronavirus Indien | Angehörigen-Opfer auf Smartphones (Reuters)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:09 Як пережити втрату родичів через коронавірус 

05:08 Чого бояться фермери з Великобританії

09:28 Чому зникають гори у Швейцарії

20:18 Як краби врятували село в Норвегії

15:22 Як живе трансгендер в Москві 

DW.COM

Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео)

Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.  

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.  

"Супутник V": що варто знати про російську вакцину від коронавірусу (відео)

В Україні не виключають закупівлю російської вакцини від коронавірусу, якщо ВООЗ підтвердить її безпечність. Вакцина "Супутник V" вже виробляється, хоча ще не пройшла усіх випробувань. Чи безпечно її колоти?  

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Жертва коронавірусу - близька людина. Що робити? "Європа у фокусі" (26.10.2020) 26.10.2020

Чого бояться фермери з Великобританії. Чому зникають гори у Швейцарії. Як краби врятували село в Норвегії. Як живе трансгендер в Москві.

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Докладно

Symbolbild Coronavirus Indien | Angehörigen-Opfer auf Smartphones (Reuters)

Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Актуальний випуск телепрограми "Європа у фокусі".  

Михайло Малий

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