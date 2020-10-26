Коронавірус і дитяча психіка - "Європа у фокусі" (відео)

Коронавірус в Україні: (не)швидка допомога від COVID-19? (відео)

Через COVID-19 швидкі Київщини вже давно працюють у посиленому режимі. Подекуди долають понад 100 км в один бік, аби доставити хворого до лікарні. DW провела один день зі швидкими в Київській області.