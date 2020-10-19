 Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.10.2020

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Політика й суспільство

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19 (Bernd Riegert/DW)

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:02 Чого італійців навчила перша хвиля коронавірусу

16:31 Чим незадоволені далекобійники в ЄС

10:44 Як у Греції допомагають багатодітним матерям

05:42 Хто в Угорщині закручує гайки митцям

21:51 Як у Німеччині лопатою й відеокамерою борються за клімат

DW.COM

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.  

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Докладно

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19 (Bernd Riegert/DW)

Секрет перемоги над COVID-19 від італійців (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у ФРН лопатою борються за клімат.  

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

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