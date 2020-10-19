Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:02 Чого італійців навчила перша хвиля коронавірусу
16:31 Чим незадоволені далекобійники в ЄС
10:44 Як у Греції допомагають багатодітним матерям
05:42 Хто в Угорщині закручує гайки митцям
21:51 Як у Німеччині лопатою й відеокамерою борються за клімат
Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.
Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.