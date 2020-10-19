Політика й суспільство

Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у Греції допомагають багатодітним. Хто в Угорщині закручує гайки митцям. Як у Німеччині лопатою і відокамерою борються за клімат.

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами: 00:02 Чого італійців навчила перша хвиля коронавірусу 16:31 Чим незадоволені далекобійники в ЄС 10:44 Як у Греції допомагають багатодітним матерям 05:42 Хто в Угорщині закручує гайки митцям 21:51 Як у Німеччині лопатою й відеокамерою борються за клімат

DW.COM