Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Чим Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок

10:26 Як мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів

15:28 Навіщо в Австрії пропонують сповідь між землею і небом

04:32 Як британські ксенофоби влаштовують полювання на біженців На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3jR95

05:08 Які катастрофічні наслідки може мати танення вічної мерзлоти в Росії