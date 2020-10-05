Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Чим Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок
10:26 Як мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів
15:28 Навіщо в Австрії пропонують сповідь між землею і небом
04:32 Як британські ксенофоби влаштовують полювання на біженців На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3jR95
05:08 Які катастрофічні наслідки може мати танення вічної мерзлоти в Росії
Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.
Через переслідування режиму Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині чимало білорусів переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому вони обирають Україну та чи залишаться тут надовго?
На тлі охолодження відносин між Києвом та Мінськом українські прикордонники посилено контролюють кордон з Білоруссю. DW побувала в найближчому до кордону селі на Рівненщині.