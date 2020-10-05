 Білоруські жінки проти Лукашенка - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.10.2020

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Політика й суспільство

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок. Мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів. В Австрії пропонують сповідь між землею і небом. Катастрофічні наслідки танення вічної мерзлоти в Росії.

Жіночі протести в Білорусі (AFP)

 

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Чим Олександр Лукашенко розізлив білоруських жінок

10:26 Як мешканці Барселони насолоджуються містом без туристів

15:28 Навіщо в Австрії пропонують сповідь між землею і небом

04:32 Як британські ксенофоби влаштовують полювання на біженців На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3jR95

05:08 Які катастрофічні наслідки може мати танення вічної мерзлоти в Росії

 

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