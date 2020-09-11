Протести в Білорусі: репортаж з українсько-білоруського кордону (відео)

У радіоефірі - лише білоруські станції. В телеефірі - теж переважно білоруське телебачення. Але це не Білорусь, а Україна. Село Переброди на Рівненщині розташоване прямісінько на українсько-білоруському кордоні. За кілометр звідси городами і за п’ять кілометрів дорогою крізь ліси - український прикордонний пункт пропуску. Навпроти - білоруський пункт пропуску "Ольмани". Вони були створені приблизно 20 років тому задля спрощення перетину кордону мешканцями прикордонних поселень у вихідні та святкові дні. До пандемії цією можливістю користувалися близько двох десятків людей. Наразі пункти пропуску закриті. Прикордонники час від часу затримують місцевих, які попри заборону хочуть відвідати родичів чи збирають в лісі гриби та ягоди.