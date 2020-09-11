 Протести в Білорусі: репортаж з українсько-білоруського кордону (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Протести в Білорусі: репортаж з українсько-білоруського кордону (відео)

На тлі охолодження відносин між Києвом та Мінськом українські прикордонники посилено контролюють кордон з Білоруссю. DW побувала в найближчому до кордону селі на Рівненщині.

Українсько-білоруський кордон (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

Українсько-білоруський кордон

У радіоефірі - лише білоруські станції. В телеефірі - теж переважно білоруське телебачення. Але це не Білорусь, а Україна. Село Переброди на Рівненщині розташоване прямісінько на українсько-білоруському кордоні. За кілометр звідси городами і за п’ять кілометрів дорогою крізь ліси - український прикордонний пункт пропуску. Навпроти - білоруський пункт пропуску "Ольмани". Вони були створені приблизно 20 років тому задля спрощення перетину кордону мешканцями прикордонних поселень у вихідні та святкові дні. До пандемії цією можливістю користувалися близько двох десятків людей. Наразі пункти пропуску закриті. Прикордонники час від часу затримують місцевих, які попри заборону хочуть відвідати родичів чи збирають в лісі гриби та ягоди. 

 

DW.COM

За Лукашенка: хто досі підтримує "бацьку" в Білорусі (відео)

У Білорусі у відповідь на акції протесту проти фальсифікації виборів влада організовує мітинги на підтримку Олександра Лукашенка. Хто приходить підтримати "бацьку"? І проти якого уявного ворога "захищають" Білорусь?  

Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - "Європа у фокусі" (відео)

Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.  

Протести в Білорусі: чи врятує Москва "бацьку" (відео)

Режим Олександра Лукашенка захитався: "бацька" кличе на допомогу Путіна. Наскільки ймовірне втручання Кремля у події в Білорусі і чи готовий до такого сценарію Євросоюз?  

М'які санкції проти Лукашенка: Європа боїться російського вторгнення? (відео)

Євросоюз не визнає Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів і готує новий пакет санкцій. Та чи зупинить це "бацьку"? Чи лише підштовхне його в обійми Кремля?  

Також за темою

Як протести в Білорусі сприймають на українсько-білоруському кордоні (11.09.2020) 11.09.2020

На тлі охолодження відносин між Києвом та Мінськом українські прикордонники посилено контролюють кордон з Білоруссю. DW побувала в найближчому до кордону селі на Рівненщині, життя мешканців якого значною мірою залежить від стабільності в Білорусі.

Belarus Präsident Lukaschenko

Лукашенко хоче повернення Кравцова і Родненкова з України 08.09.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські опозиціонери Іван Кравцов і Антон Родненков прорвалися через білорусько-український кордон. Він хоче повернути їх в Білорусь, щоб з'ясувати, що сталося.

Weißrussland Zapad Militärmanöver

Росія відправляє в Білорусь 300 військових з технікою 13.09.2020

Білоруські і російські військові на тлі політичної кризи в Білорусі проведуть в країні спільні тактичні навчання, початок яких запланований на 14 вересня.

Реклама

Докладно

Українсько-білоруський кордон (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

Протести в Білорусі й українсько-білоруський кордон (відео)

DW побувала в найближчому до українсько-білоруського кордону селі на Рівненщині.  

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці (DW/A. Jarecka )

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  