Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - "Європа у фокусі" (відео)

Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.
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00:14 Як білоруський міліціонер перейшов на бік народу
05:02 Чому тисячі жінок у Туреччині стають жертвами насильства
10:35 Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині
14:58 Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком
20:24 Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії
Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.