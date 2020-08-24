 Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.08.2020

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Політика й суспільство

Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - "Європа у фокусі" (відео)

Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.

Білоруський правоохоронець зі щитом і квіткою (Imago Images/ITAR-TASS/N. Fedosenko)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:14 Як білоруський міліціонер перейшов на бік народу

05:02 Чому тисячі жінок у Туреччині стають жертвами насильства

10:35 Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині

14:58 Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком

20:24 Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії

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