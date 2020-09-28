Новий газовий конфлікт у Європі - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Греція: газовий конфлікт між Афінами та Анкарою
06:25 Німеччина: національний парк замість казарм
12:39 Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР
17:35 Великобританія: золота лихоманка у Шотландії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3j5sN
18:03 Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3j5sN
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