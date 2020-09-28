 Новий газовий конфлікт у Європі - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.09.2020

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Політика й суспільство

Новий газовий конфлікт у Європі - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.

Греція та Туреччина претендують на газові родовища в Середземному морі (picture-alliance/AP Photo/Greek Defence Ministry/)

Греція та Туреччина претендують на газові родовища в Середземному морі

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Греція: газовий конфлікт між Афінами та Анкарою

06:25 Німеччина: національний парк замість казарм

12:39 Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР

17:35 Великобританія: золота лихоманка у Шотландії. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3j5sN

18:03 Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3j5sN

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Докладно

Греція та Туреччина претендують на газові родовища в Середземному морі (picture-alliance/AP Photo/Greek Defence Ministry/)

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Національний парк замість казарм у ФРН. Венеція відпочиває від масового туризму. Золота лихоманка у Шотландії.  

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