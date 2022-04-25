Венеція - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венеція".

Венеція є столицею італійського регіону Венето. Місто розташоване на понад ста островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Венеція та Венеціанська лагуна занесені до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Венеція з її каналами та культурними пам’ятками епохи Ренесансу є одним з найпопулярніших серед туристів міст. Щороку особливу увагу туристів пригортає до себе традиційний Венеційський карнавал. Тут відбувається також одна з провідних виставок сучасного мистецтва Венеційський бієнале. У Венеції розташована також Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи. У Венеції проживає близьк 260 тисяч мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.