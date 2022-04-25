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Венеція

Венеція - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венеція".

Венеція є столицею італійського регіону Венето. Місто розташоване на понад ста островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Венеція та Венеціанська лагуна занесені до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Венеція з її каналами та культурними пам’ятками епохи Ренесансу є одним з найпопулярніших серед туристів міст. Щороку особливу увагу туристів пригортає до себе традиційний Венеційський карнавал. Тут відбувається також одна з провідних виставок сучасного мистецтва Венеційський бієнале. У Венеції розташована також Венеціанська комісія, дорадчий орган Ради Європи. У Венеції проживає близьк 260 тисяч мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.

Чарівна Венеція: бліц-прогулянка на гондолі (17.08.2021) 17.09.2021

Венеція, аморе міо! Є лише один спосіб відкрити справжню красу італійського міста - це подорож по воді на гондолі. Якщо ви ще тут не були, вирушаймо з нами!
Фільм Подія про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції

Фільм "Подія" про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції 11.09.2021

Цього року головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримала кінокартина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Фільм висвітлює практику нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки.
Носоріг Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції

"Носоріг" Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції 09.09.2021

На Венеційському кінофестивалі вперше покажуть фільм "Носоріг". У ньому режисер Олег Сенцов розповідає про те, як кримінальні банди заправляли в Україні 1990-х років.

Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021) 07.09.2021

На 78-му Венеційському кінофестивалі Україна представлена одразу кількома фільмами. "Відблиск" Валентина Васяновича увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за "Золотого лева". "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша - у конкурсній програмі "Горизонти". А французький режисер Луп Бюро продемонстрував свою документалку "Траншеї", зняту в окопах Донбасу…
Які фільми змагатимуться за Золотого лева у Венеції (фотогалерея)

Які фільми змагатимуться за "Золотого лева" у Венеції (фотогалерея) 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці

ЮНЕСКО не включила Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці 22.07.2021

Завдяки забороні круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни в ЮНЕСКО вирішили не включати Венецію в список об'єктів Світової спадщини в небезпеці.
Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції

Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції 14.07.2021

Великі судна з 1 серпня не зможуть пропливати поряд з площею Сан-Марко у Венеції, вирішили в уряді Італії. Вони завдавали шкоди фундаментам будівель і екології міста.
У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку 10.07.2021

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року. Запровадження такого податку підтримують усі країни Великої двадцятки, повідомляється після конференції міністрів фінансів G20.

Як "літаючі" електрочовни можуть врятувати Венецію (17.06.2021) 17.06.2021

Шведське підприємство розробило дружні до довкілля електрокатери, які ніби літають над водою. "Летючі" човни не створюють шкідливих викидів та хвиль, тож можуть стати порятунком для Венеції.

Зміни клімату загрожують знищенням культурної спадщини Європи (фотогалерея)

Зміни клімату загрожують знищенням культурної спадщини Європи (фотогалерея) 17.12.2020

Зміни клімату загрожують культурним цінностям. У Європі на міські парки та культурні об'єкти чекають посухи та екстремальні погодні умови. Чи втримається культурна спадщина?
Новий газовий конфлікт у Європі - Європа у фокусі (відео)

Новий газовий конфлікт у Європі - "Європа у фокусі" (відео) 28.09.2020

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.

Новий конфлікт через газ у Європі - "Європа у фокусі" (28.09.2020) 28.09.2020

Німеччина: національний парк замість казарм. Італія: Венеція відпочиває від масового туризму. Возз'єднання ФРН: остання президентка НДР. Великобританія: золота лихоманка у Шотландії.
Фільм Земля кочівників отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю

Фільм "Земля кочівників" отримав головну нагороду Венеційського кінофестивалю 12.09.2020

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників" отримав "Золотого лева" - головну нагороду Венеційського кінофестивалю. Спеціальний приз журі отримав Андрій Кончаловський за фільм "Дорогі товариші!".

Грета Тунберг і Венеційський кінофестиваль: що спільного? (фотогалерея) 03.09.2020

З початку пандемії коронавірусу Венеційський кінофестиваль став першим великим кінофестивалем, який відбувається у звичному форматі.

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