 Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 25.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.

Харківський художник Павло Маков

Харківський художник Павло Маков

У тих, хто любить бувати на Венеційському бієнале, цей унікальний артфестиваль асоціюється не лише з яскравими експозиціями, а й із помпезними яхтами російських олігархів.

Ті з них, котрі мають слабкість до сучасного мистецтва, досі намагалися не пропускати жодної такої виставки: якраз до її відкриття заходили на своїх плавучих палацах у місто і швартувалися біля знаменитої набережної Семи мучеників, головної артерії для паломників мистецтва, що пролягає між двома основними майданчиками бієнале - Арсеналом та садами Джардіні. Ця безсоромна демонстрація багатства та високого соціального статусу мало кого обходила.

Читайте також: Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада"

Цього разу все інакше: відколи путінські бомби стали падати на українські міста, російські товстосуми вважають за краще триматися в тіні. Тож під час 59-го Венеційського бієнале, що стартував 23 квітня, на Лідо порожньо. І це далеко не єдине, що нагадує тут про розв'язану Росією війну проти України.

Яхти російських багатіїв у Венеції

Такі яхти причалювали до набережної Семи мучеників під час минулих бієнале у Венеції.

Пустує і павільйон Росії, розташований, як і павільйони 27 інших країн, у Джардіні - головному виставковому комплексі Венеційського бієнале. Художники Кирило Савченков та Олександра Сухарєва, які були запрошені представляти РФ, скасували свою участь у проєкті. Про це вони повідомили 27 лютого у спільному дописі в Facebook. "Немає місця мистецтву, коли мирні громадяни гинуть під ракетним вогнем, коли громадяни України ховаються у сховищах, а протестувальників серед росіян змушують мовчати", - написали художники.

Куратор російського павільйону Раймундас Малашаускас, експерт із сучасного мистецтва з Амстердама, також заявив, що не може продовжувати проєкт у ситуації, коли Росія веде війну проти України, і йде зі своєї посади. При цьому він наголосив, що дискримінувати всіх громадян Росії через дії керівництва країни було б неправильно.

Російський павільйон на Венеційському бієнале

Російський павільйон на Венеційському бієнале

Український павільйон і художник Павло Маков

Питання, чи відкриється український павільйон, тривалий час залишалося без відповіді. Але кураторка Катерина Чуєва та харківський художник Павло Маков зуміли перевезти підготовлені для експозиції роботи з України до Італії. За словами Макова, він бачить себе "не художником, а громадянином", а на бієнале у Венеції не репрезентує країну, що воює, а подає сигнал про те, що культура України залишається життєздатною. На виставці у лагунному місті художник показує свій проєкт "Фонтан виснаження. Висока вода". За словами Макова, ця інсталяція символізує виснаження суспільства.

Павло Маков розповів журналістам, що попри війну та бомбардування він та його родина не хотіли їхати з Харкова. Але потім художник зрозумів, що Україна обов'язково має бути представлена ​​на такому значущому огляді мистецтва як Венеційський бієнале. І, провівши тиждень у бомбосховищі, він вирушив до Італії - з дружиною, двома котами та 92-річною матір'ю, яка зараз перебуває в Австрії. Шлях, який долали автомобілем, зайняв тиждень.

Читайте також: Як митці з України "захоплювали" російський павільйон у Венеції

Основний проєкт - вперше під італійським кураторством

Цього року основним проєктом Венеційського бієнале вперше керує італійка - мистецтвознавчиня Чечілія Алемані, яка нині переважно проживає у Нью-Йорку. За всю 127-річну історію артфестивалю у місті на воді це п'ята жінка, яка стала мистецькою керівницею його центральної виставки.

У складеному нею списку учасників основного проєкту 213 осіб, причому 180 заявлених художників у бієнале беруть участь уперше. Частка чоловіків серед учасниць і учасників становить лише 10 відсотків. За словами Алемані, таким чином вона хоче "кинути виклик фігурі чоловіка як центру всесвіту".

Серед учасниць - такі відомі жінки як фотографиня зі США Нан Голдін, німецька художниця Розмарі Троккель (Rosemarie Trockel), американська художниця та дизайнерка Барбара Крюгер, скульпторка та мультимедійна художниця Моніра Аль-Кадірі (Monira Al Qadiri) - кувейтка, що народилася в Сенегалі, дістала освіту в Японії, а нині живе в Берліні. Свої роботи у Венеції представляє і молода талановита художниця з Конго Сандра Муджінга, яка кілька місяців тому стала лауреаткою Премії Національної галереї в Берліні.

На центральній виставці мистецтво демонструється у 79 національних павільйонах. П'ять держав - Камерун, Намібія, Непал, Оман і Уганда - у Венеційському бієнале ніколи раніше не були представлені. Новинкою цього року стала участь у бієнале країн Центральної Азії - Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

"Молоко снів"

Загальна назва нинішнього Венеціанського бієнале - "Молоко снів" - натхненна книгою про фантастичні істоти, яку написала для дітей британська письменниця-сюрреалістка, художниця і скульпторка Леонора Каррінгтон (1917-2011), що емігрувала з Європи в Мексику під час Другої світової війни.

Основна експозиція, представлена ​​в Арсеналі та садах Джардіні, поділена на три частини. Перша присвячена репрезентації тіл та їхнім метаморфозам - майже як у книзі "Молоко снів", у героїв якої могли бути дві особи або величезні вуха-крила. У другій йдеться про відносини між людьми та технологіями: ця тема стала особливо злободенною під час пандемії COVID-19. А третина присвячена зв'язку між тілами і Землею. Як зізналася Алемані, до цього її надихнули роботи американської вченої італійського походження Сільвії Федерічі, яка описала світ без ієрархій та домінування.

Німецький павільйон: погляд на історію Німеччини

У німецькому павільйоні, яким займається директором Музею Людвіга в Кельні Їлмаз Джівіор (Yilmaz Dziewior), представлена ​​берлінська художниця-концептуалістка Марія Айхгорн (Maria Eichhorn).

берлінська художниця-концептуалістка Марія Айхгорн

берлінська художниця-концептуалістка Марія Айхгорн

У своїх творах вона звертається до історії Німеччини - особливо періоду, коли у влади в країні були нацисти - та її впливу на сучасність, досліджує соціальні, політичні та економічні відносини. Вона працює у різних техніках: створює відео, графіті, книги. Кожен її твір складається з ідеї, дослідження та візуалізації - і ніби містить запрошення "Подумай про це!".

Виставка "Це Україна: захищаючи свободу"

23 квітня у рамках офіційної паралельної програми 59-го Венеційського бієнале відкрилася виставка "Це Україна: Захищаючи свободу". У її першій частині представлені монументальні роботи трьох художників, які й далі живуть та працюють в Україні - Євгенії Бєлорусець, Лесі Хоменко та Микити Кадану.

Українська фотохудожниця Євгенія Білорусець

Українська фотохудожниця Євгенія Білорусець

Читайте також: Євгенія Бєлорусець: На Сході України людей кинуто напризволяще

Крім того, тут експонуються твори визнаних класиків - Тетяни Яблонської, Марії Приймаченко та Стефана Медицького. Експонати другої, міжнародної частини виставки - це роботи сербської художниці-концептуалістки Марини Абрамович, британця Демієна Герста та французького художника JR.

Єдина учасниця із Росії

Єдиною російською учасницею Венеційського бієнале стала художниця із Санкт-Петербурга Євгенія Мачнева. Євгенія Мачнева працює у техніці шпалерного ткацтва, зображуючи на зітканих вручну полотнах міста, фабрики, заводи, верстати постперебудовного періоду. Художниці цікава естетика індустріального занепаду та місце копіткої ручної праці в епоху масового машинного виробництва. "На щастя, ні в кого не виникло думки виключити Мачневу через те, що вона росіянка!" - каже Чечілія Алемані.

"Золотий лев" - за внесок у мистецтво

Скульпторка з Німеччини Катаріна Фріч (Katharina Fritsch) та чилійська художниця Сесілія Вікунья стануть володарками "Золотих левів" 59-го Венеційського бієнале за внесок у мистецтво. Зокрема, Фріч спричинила фурор своєю інсталяцією "Щурячий король" (1993): 16 чорних щурів на зріст понад 3,5 метра зайняли кругову оборону, їхні хвости пов'язані в один велетенський вузол.

Читайте також: Фотовиставка в Берліні - про людей на Майдані і не тільки...

"Внесок Фріч у сучасне мистецтво, особливо в галузі скульптури, не має аналогів. Вона створює фігуративні твори, водночас гіперреалістичні та фантастичні: копії предметів, тварин і людей, точно відтворені в кожній деталі, але перетворені на надприродні видива", - зазначила Чечілія Алемані, яка урочисто вручить нагороди у день відкриття артфестивалю.

59-ий Венеційський художній бієнале триває з 23 квітня до 27 листопада 2022 року.

  • Італія Рим | Заборона сидіти на іспанських сходах (Reuters/R. Casilli)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Посидіти на сходах - 400 євро

    Відвідати Рим і посидіти на Іспанських сходах - тепер це можуть собі дозволити лише туристи, які мають при собі зайві 400 євро. Нещодавно міська влада заборонила сидіти на знаменитих сходах в історичному центрі. За дотриманням заборони тепер стежить поліція. Той, хто, попри заборону, все ж таки вирішить посидіти на сходах, ризикує заплати штраф розміром до 400 євро.

  • Іспанські сходи в Римі (picture-alliance/H.-C.Dittrich)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Витвори мистецтва не для того, щоб на них сідали

    Причина: з одного боку, туристи залишають на сходах сліди на кшталт залишків від жувальної гумки, плям від кави або вина; з іншого - сидячи на сходах, вони закривають собою саму архітектурну пам'ятку. Рим, де щороку зупиняється приблизно сім мільйонів гостей, - одне з найбільш відвідуваних міст Європи - і не єдине, яке страждає від напливу туристів і тому змушене вдаватися до відповідних заходів.

  • Іспанія Барселона | La Ramblas (Getty Images/D. Ramos)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Спокійно прогулятися бульваром? Не вийде!

    Натовпи туристів заполонили Барселону. Особливо це помітно на центральному бульварі Ла-Рамбла. Щоб зупинити наплив туристів, друге за величиною місто Іспанії заборонило будувати нові готелі та запровадило жорсткіші правила здавання кварти в оренду туристам. Мешканці Барселони, населення якої сягає 1,6 мільйона, страждають від штурханини на вулицях та екстремально високих цін оренду житла.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну (AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Що не вписується у міський пейзаж?

    На це запитання не так вже й важко відповісти. Величезний туристичний лайнер, який привозить туристів до Венеції, вибивається з міського пейзажу. Венеція є відносно маленькою. В цьому італійському місті, частину якого звели на палях у морі, проживає приблизно 260 тисяч жителів. Але на ніч тут зупиняється майже стільки ж туристів, скільки в Берліні, де живе приблизно 3,5 мільйона людей.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну (AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Агой!

    Якщо ж до цього додати й тих, хто зупиняється у Венеції лише на день, вона залишить Берлін далеко позаду. За підрахунками експертів, місто щорічно відвідує приблизно 30 мільйонів туристів. Водночас туристи, які залишаються в місті лише на день, - це невдячні гості: вони зупиняються ненадовго й тому витрачають мало, але встигають заполонити вулиці і площі.

  • Італія Венеція: круїзний корабель пливе повз лагуну(AFP/M. Medina)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Котре судно виглядає непропорційно великим?

    Влада Венеції хоче заборонити круїзні лайнери в історичному центрі і спрямувати їх до іншого порту. Оскільки для цього потрібно побудувати новий термінал, цей процес може затягнутися. Значно швидше можна втілити в життя ідею "вхідної плати", яку мають сплачувати туристи, які не ночують у місті. Упродовж найближчих років її планують ще підвищити - до 10 євро в "гарячий сезон".

  • Хорватія Дубровник | Фільмування Гри престолів у 2016 (Imago Images/Pixsell)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Увага! Камера!

    Американський серіал "Гра престолів" став одним з найуспішніших у світі. Здебільшого, його знімали в місті Дубровник на півдні Хорватії. У серіалу безліч прихильників у всьому світі. Можна легко здогадатися, що це означає для містечка, яке нараховує лише 40 тисяч мешканців, - маси туристів!

  • Хорватія Дубровник | Tуризм & Гра престолів (Imago Images/Pixsell)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    "Гра туристів"

    Багато фанів серіалу хочуть на власні очі побачити місця зйомок. Як наслідок, понад півдюжини круїзних лайнерів та 10 тисяч туристів відвідують місто щодня. Для історичного міського центру з його вузькими вулицями та двома тисячами жителів це занадто багато. ЮНЕСКО навіть погрожувало позбавити місто на Адріатичному узбережжі титулу Світової спадщини. Сподіватимемося, що до цього все ж не дійде.

  • Хорватія Фанати Гри Престолів в Дубровнику (picture-alliance/Pixsell/Z. Lukunic)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Обмеження на кількість туристів

    Місцева влада вирішила, що тепер зупинятися тут можуть лише два круїзні лайнери в день. На берег дозволено зійти максимум п’ятьом тисячам туристів. Завдяки напливу туристів багатшим Дубровник, начебто, не став. Більшість з них проводять тут лише кілька годин та витрачають не більше десяти євро. Крім того, навала туристів відштовхує заможних відпочивальників.

  • Амстердам | Квартал червоних ліхтарів (Imago Images/Pro Shots)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Для місцевих жителів туристи як червона ганчірка для бика

    Більшість переповнених "туристичних гарячих точок" знаходяться у Південній Європі. Однак місця, які мають проблеми з напливом туристів, є й у Західній Європі: наприклад, Амстердам. Квартал червоних ліхтарів особливо популярний серед гостей. Крім нього туристів приваблюють паби, бари та кофішопи. Як наслідок багато п’яних відпочивальників горланять та блюють на вулицях Амстердама.

  • Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі (DW/D. Dedović)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Комплекс заходів проти масового туризму

    За минулий рік Амстердам прийняв близько 19 мільйонів туристів, включно з тими, хто провів у місті лише один день. При цьому населення Амстердама не перевищує 820 тисяч мешканців. Багатьом із них безкінечний потік туристів уже добряче набрид. Тепер у центрі міста більше не можна відкривати нові готелі та сувенірні крамниці. А круїзний термінал планують перенести на околиці міста.

  • Амстердам Рейксмузеум (picture-alliance/dpa/E. Leanza)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Куди подівся напис?

    Власникам квартир в Амстердамі тепер дозволено здавати свої помешкання туристам не більше, ніж на 30 днів на рік. А на деяких вулицях здавати помешкання туристам взагалі заборонено. Міська влада також прибрала всесвітньо відомий напис "I amsterdam", який довгий час прикрашав простір перед Державним музеєм. Занадто багато туристів хотіли біля цього напису фотографуватися.

  • Австрія Халльштадт | Туристи (Reuters/L. Niesner)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Туристичне передозування

    Як це: жити у селищі з населенням 770 жителів, що розкинулось на березі мальовничого озера? Напевно, досить добре. Однак 770 місцевих мешканців щороку мають приймати приблизно мільйон туристів, які прибувають на 20 тисячах автобусів. Особливо важко місцевим жителям, коли "гості" все село сприймають як Діснейленд, фотографують приватні будиночки та сади, а потім їдуть далі.

  • Австрія Халльштадт| Туристи (Reuters/L. Niesner)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Нашестя сарани?

    Таке містечко справді існує. Воно називається Халльштатт і лежить в Австрії. Навала туристів тут трохи нагадує нашестя сарани, яка спочатку заполоняє місцевість, завдає шкоди, а потім прямує далі. В окремі дні до 10 000 туристів снують вузькими вуличками містечка, де живе лише 770 жителів.

  • Австрія | Халльштадт: туристи з Азії (Imago Imagse/J. Tack)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    Зупинка на щонайменше 150 хвилин

    Громаді цього невеличкого містечка, яке передусім користується популярністю серед туристів з Азії, це вже набридло. З 2020 року в Халльштатт пропускатимуть лише зі спеціальним квитком. Таким чином місцева влада хоче зменшити кількість автобусів із 20 до восьми тисяч. Крім того туристи повинні залишатись у містечку щонайменше 150 хвилин. Так вони, можливо, витратять більше грошей.

  • Китай | Культурні пам’ятки | Халльштадт у Болуо (picture-alliance/dpa/Baby Hz)

    Як європейські міста борються з масовим туризмом

    "Копіпейст" з містами

    Кажуть, що більшість китайців знають про Халльштатт. Це австрійське містечко настільки популярне, що копію його спорудили в провінції Гуандун за майже 800 мільйонів євро. На відстані приблизно 7000 кілометрів від справжнього Халльштадту. Можливо, це вирішення проблеми й для інших переповнених туристами міст: побудувати копію, та нехай туди їдуть масові туристи!

    Автор: Марко Мюллер, Оксана-Іванна Мельник


Також за темою

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво

Попарт Енді Воргола, який назавжди змінив сучасне мистецтво 26.02.2021

Виставка у кельнському Музеї Людвіґа, присвячена світовій легенді попарту з українським корінням Енді Ворголу, відтепер доступна і в цифровому форматі. Цікаві факти із його життя - у нашій фотогалереї.

Реклама

Відео

Сергій Жадан

Сергій Жадан про Харків і допомогу ЗСУ в часи війни

Письменник Сергій Жадан в інтерв'ю DW розповів, чому не покинув Харків, як допомагає ЗСУ і чи варто критикувати владу.  

Kalush Orchestra збирає гроші для українських біженців

На "Євробаченні-2022" Україну представлятиме Kalush Orchestra. Букмекери прогнозують найвищі шанси на перемогу.  

Фотогалерея

Різдвяний ринок у Цюриху, Швейцарія

Різдвяні вогні у містах Європи

По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. У добірці DW - дев'ять міст у святковому настрої. І одна несподіванку.  