Яхта Усманова, або Як у Німеччині шукають власність російських олігархів

На російську агресію проти України Євросоюз та інші країни Заходу відреагували кількома пакетами безпрецедентних за своїм масштабом та жорсткістю секторальних та персональних санкцій. Штрафні заходи запроваджені проти десятків банків та фірм з Росії, а також високопоставлених росіян - від самого президента Путіна та його прессекретаря Пєскова, депутатів Держдуми та сенаторів, олігархів на кшталт Усманова, Мордашова, Сечина та Тимченка до журналістів державних ЗМІ, як-от Соловйов та Симоньян.

Загалом у санкційних списках сотні громадян РФ. Більшості з них тепер закрито в'їзд до країн ЄС, а їхні банківські рахунки, власність та нерухомість мають бути заморожені. У Німеччині "полюванням" на російських олігархів займається спеціально створена для цього міжвідомча оперативна група - Task Force.

Опергрупа під керівництвом досвідченого прокурора

Група діє під патронажем мінфіну та мінекономіки ФРН за участю представників МВС, МЗС, міністерств транспорту та юстиції, а також служби зовнішньої розвідки (BND), відомства з охорони конституції (BfV), кримінальної поліції (BKA), бундесбанку та органу фінансового нагляду (BaFin), митниці та деяких інших.

Керівниками призначено екскоординатора німецьких спецслужб у відомстві федерального канцлера Йоганеса Ґайсманна (Johannes Geismann) і колишню головну прокурорку Берліна Ніну Том (Nina Thom). Раніше вона займалася у німецькій столиці справами, пов'язаними з корупцією, відмиванням грошей та конфіскацією власності, набутої злочинним шляхом.

My Solaris Романа Абрамовича

Такі опергрупи вже існують або нещодавно створені й у деяких інших країнах ЄС. І вони вже навіть звітують про виконану роботу. Так, у Франції заморожено нерухомість російських олігархів на суму 539 мільйонів євро і ще 150 мільйонів - на їхніх рахунках у французьких банках. "Улов" оперативників у Нідерландах склав 392 мільйони євро замороженої власності та фінансових трансакцій.

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Який олігарх без яхти?

В Італії, повідомив тижневик Der Spiegel, заарештована і, швидше за все, буде конфіскована нерухомість, що належить заможним росіянам вартістю понад 140 мільйонів євро, а ще - ансамбль вілл Алішера Усманова, який вважався одним з найрозкішніших на берегах затоки Певеро на Сардинії. У Тоскані вілли позбавляється бізнесмен і депутат Держдуми Олег Савченко, на березі озера Комо - журналіст Володимир Соловйов, який купив тут віллу поруч з маєтком Джорджа Клуні.

Не встигла втекти зі Сан-Ремо яхта, вартість якої оцінюють у 50 мільйонів євро, що належить Геннадію Тимченку. За повідомленням агенції DPA, й у Франції заарештовано дві яхти російських олігархів вартістю 75 мільйонів кожна.

До плавучих палаців у мільярдерів із Росії чомусь особлива пристрасть. Інформаційна агенція АР разом із британською оцінювальною фірмою VesselsValue склали список із 56 суперяхт імовірно російських судновласників. Їхня загальна ринкова вартість становить майже 50 мільярдів євро. Щоправда, швидко встановити, яка з них кому належить, складно. Зазвичай судна ходять під прапорами екзотичних країн та записані на підставні фірми.

Цією паузою судновласники користуються, щоб вивести свою власність з-під удару. 8 березня з Барселони у невідомому напрямку пішла яхта Романа Абрамовича My Solaris. Після короткої затримки на початку березня з порту в Монако відправилася Guantum Blue завдовжки 104 метри. Власник яхти Сергій Галицький у списках санкцій поки що не значиться. Нині вона знаходиться у Червоному морі біля берегів Єгипту.

Свою Lady M Мордашов від арешту не врятував. Її арештувала італійська фінансова поліція в порту Імперії

Деякі судновласники, пише АР, ховають свої яхти, відключаючи запропоновану міжнародними правилами судову систему відстеження AIS. Так, судно Galactica Super Nova Вагіта Алекперова востаннє було помічене 2 березня, вирушаючи з Тівату в Чорногорії, Madame Gu Андрія Скоча - 6 березня, йдучи з Дубая. Відключаючи AIS, судновласники ризикують втратити прапор приписки, а з ним - можливості заходити в порти більшості країн світу.

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Кому належить Dilbar

На відміну від влади Франції, Італії, Великобританії чи Нідерландів, німецька Task Force поки що не може похвалитися успіхами у "полюванні" на власність російських олігархів. Або не хоче. Як багатозначно повідомив на брифінгу високопосадовець відомства федерального канцлера, "якщо немає повідомлень про арешти власності, це не означає, що немає і самих арештів, просто іноді краще не будити сплячих собак".

Багато чуток у зв'язку з цим можна було почути про 156-метрову яхту Dilbar, що перебуває на ремонті в сухому доку верфі Blohm+Voss у Гамбурзі, яка, проте, всупереч попереднім повідомленням деяких ЗМІ, так і не була заарештована.

Судно з басейном та двома вертолітними майданчиками оцінюється у 600 мільйонів євро, ходить під прапором Кайманових островів та записано на якусь фірму під назвою Navis Marine Limited. Власником яхти називають Алішера Усманова, що потрапив у санкційні списки ЄС, але сам він - точніше його представник - запевняє, що Dilbar, як і значна частина власності Усманова, давно передана якомусь фонду, а сам підприємець користується яхтою лише як орендар.

Німеччина - "рай" для олігархів та відмивання грошей

Такі непрозорі схеми створюють німецькій владі неабиякі труднощі в пошуку на території Німеччини власності, яка належить російським чиновникам і олігархам, котрі опинилися під санкціями.

Себастьян Фідлер

Себастьян Фідлер (Sebastian Fiedler), експерт фракції СДПН з питань фінансової злочинності, у минулому голова профспілки працівників німецької кримінальної поліції, іноді називає Німеччину "раєм" для олігархів та відмивання грошей.

"Не буває такого, щоб у німецькій кадастровій книзі стояло ім'я такої людини або за нею значилася яхта, це завжди заплутані конструкції (...) на кшталт тих, які нам відомі за "Панамським досьє" або "Архівом Пандори"", - обурюється депутат в інтерв'ю радіостанції Deutschlandradio.

Він вважає, що в Німеччині слід ухвалити закон, який би забороняв оформлення та визнання угод, укладених у країнах, наприклад, на Британських Віргінських островах, які не відповідають європейським вимогам прозорості. Щоб нотаріусам, пояснив Фідлер, було неможливо заносити до кадастру назви фірм - поштових скриньок, а банкам - здійснювати з ними фінансові операції.

Жити в "замороженому" будинку можна, здавати в оренду - ні

Але й заморожена власність ще не означає, що її власники більше не можуть користуватися нею. Як пояснили кореспондентові DW у мінекономіки ФРН, заморожену власність, будь то рухоме, як, наприклад, яхта, або нерухоме майно, "не можна продавати, здавати в оренду, закладати або використовувати будь-яким чином для отримання доходу" особами, на яких поширюються санкції ЕС.

Але користуватися власністю, яка їм належить, вони, як і раніше, можуть - кататися на своїй яхті або "Феррарі", жити у своєму будинку, але не здавати їх напрокат.

Не можна просто так експропріювати також кошти, частки чи пакети акцій, які належать особам, які потрапили під санкції, пояснили в мінекономіки. Олексій Мордашов, однак, все-таки встиг у той день, коли його включали до "чорного списку", передати свій пакет акцій туристичного концерну TUI у розмірі 1,23 мільярда доларів офшорній компанії Ondero Limited, що належить, як з'ясувалося трохи пізніше, його дружині Марині, повідомляє DPA.

А втім, і в багатьох інших європейських країнах принципи правової держави не дозволяють експропріювати власність осіб, включених до списків санкцій. "У більшості країн-членів ЄС таке неможливо, - визнають у Єврокомісії. - Щоб конфіскувати власність людини, її треба спочатку засудити у кримінальній справі". А в Польщі, наприклад, як заявив представник уряду у Варшаві, для цього навіть необхідно спершу внести поправки до конституції.

У Німеччині ж, "м'яко кажучи, не оптимально, а часом - взагалі ніяк" ці питання не врегульовані, вказує Себастьян Фідлер. "Ми тільки зараз розуміємо, наскільки великі прогалини в наших законах, що мало нам прийти в голову ще два десятиліття тому", - нарікає він і наводить приклад Італії та США, де оперативні групи типу нової німецької Task Force існують вже давно.