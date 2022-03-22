 Команда Навального пов′язала з Путіним 140-метрову яхту ″Шехерезада″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2022

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Новини

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада"

У складі екіпажу яхти є співробітники Федеральної служби охорони, запевняють соратники російського опозиціонера. Справжній власник "Шехерезади" невідомий.

Яхта Шехерезада у Туреччині

Яхта "Шехерезада" у Туреччині, серпень 2020 року

Соратники опозиційного російського політика Олексія Навального випустили 21 березня розслідування про 140-метрову яхту "Шехерезада", зв'язавши її з президентом Росії Володимиром Путіним. Справжній власник судна невідомий, проте серед членів екіпажу є співробітники Федеральної служби охорони (ФСО), стверджує команда російського опозиціонера, посилаючись на список членів екіпажу.

Кілька членів екіпажу зареєстровані за адресою ФСО у Сочі

Капітаном у документі вказаний громадянин Великобританії, абсолютна більшість інших членів екіпажу (52 особи з 58) - росіяни. За словами розслідувачів, старший помічник капітана, боцман, помічник боцмана, кілька охоронців та ще кілька членів екіпажу працюють у ФСО. Соратники Навального знайшли їхні дані в кількох базах, з яких випливає, що ці особи зареєстровані в Сочі за адресою, де розташована служба охорони на Кавказі ФСО або вказують місцем роботи військову частину 38974, що розташована за тією самою адресою.

"Не можемо придумати кращого доказу того, що ця яхта належить Путіну. Навіть в Італії, за тисячі кілометрів від Москви, на ній працюють люди, які офіційно вважаються охоронцями та особистим персоналом Путіна", - вказується у розслідуванні. За даними його авторів, судно перебуває у порту міста Каррара на італійському узбережжі.

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Путін під санкціями ЄС та США

Команда Навального не підтвердила документально, що справжнім власником судна є російський президент. Після військового вторгнення Росії в Україну Путін був внесений до списків санкцій Європейського Союзу, Великобританії, США та Канади.

Розслідувачі вимагають негайного арешту яхти та оприлюднення документів, що назвуть осіб, які оплатили будівництво, обробку та утримання судна з шістьма палубами та двома вертолітними майданчиками. За оцінкою сайту SuperYachtFan, яхта вартує 700 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович переправляє свої яхти до Туреччини. Згідно з зафіксованими 21 березня даними Marine Traffic, 14-метрова суперяхта MY Solaris уже причалила в порту Бодрум на південному заході Туреччини. Інша яхта Абрамовича, 160-метрова Eclipse вартістю близько 500 мільйонів доларів, теж прямувала в бік Туреччини.

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