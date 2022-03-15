Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

Євросоюз запровадив уже четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України. Його затвердили вранці вівторка, 15 березня. Згодом в Офіційному віснику ЄС опублікували рішення про обмежувальні заходи, після чого вони набули чинності.

Заборона на поставки до Росії предметів розкоші з ЄС

З Євросоюзу відтепер заборонено експортувати чи постачати до Росії низку предметів розкоші. Ідеться про 22 категорії товарів. Загалом це обмеження поширюється лише на товари, ціна яких перевищує 300 євро за одну одиницю. Зокрема це коні, ікра, трюфелі, вина та інший алкоголь, сигари, парфуми та декоративна косметика, шкіряні вироби, включно з сумками, одяг і взуття, килими, коштовне каміння та прикраси з золота чи срібла, посуд і кришталь, годинники.

Росіянам не можна буде купувати преміумавто з ЄС

Для деяких категорій товарів передбачено вищу цінову межу. Для електроприладів особистого користування, наприклад холодильників, принтерів, смартфонів, - це 750 євро. Для аудіо- та відеоапаратури межа становить 1000 євро, а для музичних інструментів - 1500 євро. Транспортні засоби не можна буде постачати до Росії якщо вони коштують більше 50 000 євро. Це не лише автомобілі, а також, наприклад, яхти, човни, літаки. А ось для мотоциклів, так само як і для лижних витягів поріг встановили на рівні 5000 євро.

Минулого року експорт цих європейських товарів до РФ склав 3,5 мільярда євро. Слід зауважити, що йдеться про всі продукти з 22 категорій, незалежно від їхньої ціни.

Санкції передбачають і окремі винятки, а саме, для автомобілів швидкої допомоги, а також для товарів, необхідних для роботи дипломатичних місій у Росії.

Подібні заборони на експорт предметів розкоші з ЄС діють щодо Північної Кореї та Сирії.

Санкції ЄС мають загальмувати розвиток енергетики у Росії

Заборона на імпорт продуктів зі сталі з Росії

До Євросоюзу не можна буде імпортувати низку продуктів зі сталі, які походять з РФ. Заборонено також перевозити їх транзитом територією ЄС. Серед них, наприклад, гаряче- та холоднокатаний прокат, арматура, залізничні рейки, труби. Уже підписані контракти щодо цих товарів можна буде виконувати до 17 червня. Цей час дається європейським компаніям, аби вони могли переорієнтуватися на інших постачальників.

Торік Євросоюз імпортував цих товарів з РФ на 3,3 мільярда євро. Тепер він розподілить цю квоту між іншими постачальниками - відповідно до їхньої частки у імпорті до ЄС. На європейський ринок ішла майже чверть експорту усієї російської сталі.

Євросоюз гальмує розвиток російської енергетики

Якщо попередні санкції Євросоюзу за війну Росії проти України містили багато фінансових обмежень, то четвертий пакет санкцій зосередився передусім на торгівлі.

До Росії не можна буде постачати товари та технології для енергетичного сектора. Заборонено надавати послуги у цій сфері. Не можна вкладати нові інвестиції в енергетичні компанії у Росії та створювати з ними спільні підприємства.

Обмеження поширюються на розвідку, видобуток і переробку природного газу, нафти та твердого викопного палива, наприклад вугілля. Ці заходи повинні загальмувати розвиток енергетичного сектора Росії. Виняток зробили для "мирного атома". Причина в тому, що низка країн ЄС користуються послугами "Росатома" для своїх атомних електростанцій, побудованих за радянських часів.

У ЄС заборонили всі транзакції з держкомпаніями з РФ

Четвертий пакет санкцій заборонив будь-які транзакції з російськими державними компаніями. До цього їх не можна було лише рефінансувати. Ідеться про всі підприємства, у яких РФ, її уряд чи центробанк володіють або контролюють понад 50 відсотків акцій. Уже наявні угоди можна буде виконувати до 15 травня.

Оскільки Євросоюз досі залежний від енергоносіїв з РФ, то у рішенні про санкції окремо наголосили на тому, що жодне із запроваджених обмежень не стосується постачання до ЄС газу, нафти та вугілля. Зокрема можна експортувати до Росії товари та технології, необхідні для постачання енергоносіїв до Євросоюзу. Так само, наприклад, "Газпрому" можна буде платити за "блакитне паливо".

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Рейтингові агентства не зможуть надавати послуги у Росії

З 15 квітня рейтинговим агентствам заборонять надавати послуги, пов'язані з кредитними рейтингами будь-яким компаніям і особам у РФ. На практиці, це заморозить російські кредитні рейтинги на дуже низькому рівні та перешкоджатиме інвестиціям як у Росію, так і з неї.

Утім, оскільки три найбільші агентства - S&P, Moody's і Fitch - зареєстровані у США, то Брюссель веде переговори з Вашингтоном, аби той доєднався до цих санкцій.

ЄС наклав санкції на виробника ударних гелікоптерів Ка-52, які Росія застосовує у війні проти України

Роман Абрамович потрапив під санкції Євросоюзу

Через війну Росії проти України Євросоюз додав до санкційного списку ще 15 фізичних і 9 юридичних осіб. До списку потрапили олігарх Роман Абрамович, великі акціонери "Альфа-Групп" Герман Хан і Олексій Кузьмичев, власник фінансової групи "Нафта Москва" Сулейман Керімов, гендиректор 1 каналу російського ТБ Костянтин Ернст, гендиректор "Рособоронекспорт" Олександр Міхеєв.

Серед компаній - "Рособоронекспорт", виробник ракет, зокрема "Іскандер-М" "НПО Высокоточные комплексы", виробник військових гелікоптерів Ка-52 "Вертолеты России", виробник танків Т-72Б3 "Уралвагонзавод" і виробник літаків "Объединенная авиастроительная корпорация". Усі ці озброєння російські війська використовують у війні проти України, наголосили у Раді ЄС. Цим компаніям і людям заморозили усі активи у Євросоюзі. Фізичним особам також заборонено в'їзд на територію ЄС.