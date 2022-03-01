 ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2022

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Економіка

ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює

Євросоюз відключив сім російських банків від сервісів обміну фінансовими повідомленнями, зокрема SWIFT. Що таке SWIFT, як працює відключення від нього та які наслідки несе і чому не відключили всю РФ.

ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює

Через війну РФ проти України Євросоюз відключає низку російських банків від систем обміну фінансовою інформацією, серед яких і SWIFT. Це рішення Ради ЄС опублікували у середу, 2 березня, в Офіційному віснику ЄС, після чого воно одразу набуло чинності. DW пояснює, як це працюватиме.

Які російські банки відключили від SWIFT?

Під санкції потрапили сім банків: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк", ВЕБ ("Внешэкономбанк"). Обмеження стосуються також російських юридичних осіб, які на понад 50 відсотків належать цим банкам.

Саме відключення відбудеться не одразу, а через 10 днів, 12 березня. Чиновник Єврокомісії пояснює, що цей період необхідний для європейських банків, аби завершити поточні транзакції. Інакше їх доведеться відшкодовувати за допомогою гарантій ризику експорту.

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Що таке SWIFT?

SWIFT часто називають платіжною системою. Однак це є хибним позначенням. SWIFT не здійснює жодних платежів. Натомість він є сервісом обміну повідомленнями про фінансові операції. За допомогою нього банки, включно з центробанками, інвестиційні установи та компанії обмінюються захищеними повідомленнями щодо платежів, торгів або ж цінних паперів. Цей сервіс діє з 1977 року, ним користуються понад 11000 фінансових інституцій в усьому світі.

Чи є альтернативи сервісу SWIFT?

Чи можна здійснювати платежі без використання SWIFT? Так, це можливо. Альтернативні сервіси існують. Один з них - це китайська CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Інший - це російська Система передачі фінансових повідомлень СПФС. Вони, однак, можуть лише частково замінити SWIFT. Перша з них може покривати передусім розрахунки між російськими та китайськими банками та компаніями, а друга використовується переважно для внутрішньоросійських транзакцій. За даними Єврокомісії, SWIFT є домінантним навіть для платежів всередині Росії, покриваючи 70 відсотків з них. У всьому ж світі SWIFT обслуговує понад половину всіх транскордонних платежів.

Інша альтернатива - це безпосередній обмін повідомленнями за допомогою електронної пошти чи факсу. Для деяких платежів цей шлях може використовуватися, але він є набагато повільнішим і витратним, менш захищеним і має вищий ризик помилок через людський фактор. Без SWIFT особливо складно здійснювати численні платежі або ж транзакції, які проходять через кілька банків.

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Чому Євросоюз відключив від SWIFT лише окремі банки?

Чому у ЄС обрали саме ці сім банків для запровадження санкцій щодо SWIFT? Джерело DW у Єврокомісії зазначає, що вони прямим або опосередкованим чином пов'язані з фінансуванням військової машини Росії та її вторгненням в Україну.

Серед банків, які відключають від SWIFT, є другий номер на російському банківському ринку - ВТБ. Проте серед них немає найбільшої кредитної установи - "Сбербанк". Також санкції не запровадили щодо "Газпромбанку". Чому вони опинилися за межами переліку? Причина в тому, що саме через "Сбербанк" і "Газпромбанк" проходять основні розрахунки з Росією за газ і нафту. З минулого року ціни на газ і нафту і без того дуже високі. А запроваджені Євросоюзом санкції і так сильно вдарять по його економіці. Тому уряди країн об'єднання не хочуть ще погіршувати ситуацію з цінами на енергоносії для жителів ЄС.

Чи не можна було відключити "Сбербанк" і "Газпромбанк" від SWIFT, зробивши винятки для розрахунків за енергоносії? Ні, бо технічно неможливо відключити лише окремі типи платежів. Відключити можна лише конкретних користувачів цілком - у даному разі російські банки. Тоді їхні коди блокуються, після чого з ними неможливий обмін жодними повідомленнями.

Російські банки відключають не лише від SWIFT

Слід зауважити, що регламент Ради ЄС не згадує безпосередньо SWIFT. Він забороняє надавати семи банкам "спеціалізовані послуги обміну фінансовими повідомленнями, які використовуються для обміну фінансовими даними". Оскільки SWIFT є найпоширенішим таким сервісом, то ідеться передусім про нього, однак обмеження стосується всіх таких сервісів, зареєстрованих у ЄС.

Про відключення банків від цих сервісів домовилися всі країни Євросоюзу та Великої сімки (G7). Оскільки юридично SWIFT є товариством, зареєстрованим за бельгійським законодавством, то для відключення від нього конкретних російських банків потрібне було рішення Євросоюзу. Його ухвалили у вигляді регламенту, який має пряму дію на території всіх держав об'єднання, зокрема й Бельгії.

До Росії заборонили постачати готівку в євро

Разом з відключенням від SWIFT, Євросоюз запровадив також інші санкції. По-перше, в Росію заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Це зроблено, аби перекрити російським банкам можливість обходити фінансові санкції Євросоюзу шляхом ввезення до Росії готівки. Ця заборона не стосується грошей для особистого користування, з якими фізичні особи з ЄС в'їжджатимуть до РФ. Виняток зроблено і для готівки, потрібної для роботи дипломатів, консульських служб або міжнародних організацій у Росії.

По-друге, заборонено інвестувати, брати участь або сприяти майбутнім проєктам, до фінансування яких причетний Російський фонд прямих інвестицій. Це суверенний інвестфонд РФ, який вкладає гроші у високі технології та перспективні сектори економіки.

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