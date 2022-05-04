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SWIFT

SWIFT - банківська платіжна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SWIFT".

Банківська платіжна система SWIFT була створена 1973 року. Повна назва: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. Штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії в місті Ла-Юльп. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії

У ЄС представили шостий пакет санкцій проти Росії 04.05.2022

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій щодо РФ. Він включає поступове ембарго на російську нафту, відключення трьох банків від SWIFT і санкції за облогу Маріуполя.
Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни

Польський план порятунку України: десять пунктів для завершення війни 26.03.2022

Серед пропозицій, які спільно висунули Польща, Словенія та Чехія, відключення всіх російських банків від SWIFT, притулок для військових РФ, які відмовляються виконувати накази Кремля, та відмова у візах ЄС для росіян.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022) 13.03.2022

Чи змусять Путіна економічні санкції Заходу відступити з України? За своєю силою ці санкції безпрецедентні. При цьому лазівки все ж залишаються. Вирішальною може стати реакція Китаю, припускають опитані DW аналітики.
Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС

Олігархи з РФ, центробанк Білорусі та криптовалюти: нові санкції ЄС 09.03.2022

У ЄС затвердили четвертий пакет санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Під обмеження потрапили нові олігархи, експорт морського обладнання до РФ. Три білоруські банки відключать від SWIFT.
Volkswagen припиняє роботу в Росії через війну в Україні

Volkswagen припиняє роботу в Росії через війну в Україні 03.03.2022

Через повномасштабний напад Росії на Україну німецький автомобільний гігант Volkswagen зупиняє виробництво автівок в РФ, а також експорт своїх моделей до цієї країни.

ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює

ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює 02.03.2022

Євросоюз відключив сім російських банків від сервісів обміну фінансовими повідомленнями, зокрема SWIFT. Що таке SWIFT, як працює відключення від нього та які наслідки несе і чому не відключили всю РФ.

Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022) 28.02.2022

Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.

Зброя, SWIFT, марші миру: чи достатньо українцям підтримки Заходу? (28.02.2022) 28.02.2022

У перші дні війни українці нарікали на недостатню реакцію Заходу на агресію Путіна проти України. За вихідні країни ЄС ухвалили низку доленосних рішень. Що українці думають нині: чи достатньо їм підтримки Європи і світу?
Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України 27.02.2022

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про низку нових санкцій за війну Росії проти України, а також участь Білорусі в ній. Ці заходи торкнуться Банку Росії, авіапростору ЄС, SWIFT, RT і Sputnik.
Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі

Україна подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі 27.02.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 27 лютого.
Україна бореться. За Київ і Харків тривають запеклі бої (27.02.2022)

Україна бореться. За Київ і Харків тривають запеклі бої (27.02.2022) 27.02.2022

Україна бореться з окупантами. За Київ і Харків тривають запеклі бої. Президент Зеленський назвав дії Росії помстою і звернувся до білорусів.
У Німеччині працюють над рішенням щодо відключення Росії від SWIFT

У Німеччині працюють над рішенням щодо відключення Росії від SWIFT 26.02.2022

У Берліні виступили за "прицільне та функціональне" обмеження доступу Росії до міжнародної системи міжбанківських трансферів SWIFT. На даний час уряд Німеччини працює над відповідним рішенням.
Зеленський звернувся до росіян: Потрібно закінчити цю війну

Зеленський звернувся до росіян: "Потрібно закінчити цю війну" 26.02.2022

Володимир Зеленський звернувся до росіян із закликом донести до російської влади, що війну треба негайно зупинити.

Банки, технології та Путін: що відомо про санкції за війну Росії проти України

Банки, технології та Путін: що відомо про санкції за війну Росії проти України 25.02.2022

Провідні країни світу запроваджують санкції за початок Росією війни проти України. DW розповідає про санкційні пакети ЄС, США і Великобританії, а також кому склав у них компанію Путін.
Київ закликає Захід закрити небо над Україною та відключити РФ від SWIFT

Київ закликає Захід закрити небо над Україною та відключити РФ від SWIFT 25.02.2022

Усі цивілізовані країни мають впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії, заборонити в'їзд російських громадян на свою територію та відключити Росію від SWIFT, переконаний прем'єр-міністр.

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