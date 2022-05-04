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SWIFT - банківська платіжна система. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "SWIFT".
Банківська платіжна система SWIFT була створена 1973 року. Повна назва: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій. Штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії в місті Ла-Юльп. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.
У перші дні війни українці нарікали на недостатню реакцію Заходу на агресію Путіна проти України. За вихідні країни ЄС ухвалили низку доленосних рішень. Що українці думають нині: чи достатньо їм підтримки Європи і світу?