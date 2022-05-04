ЄС відключив сім російських банків від SWIFT: як це працює

Євросоюз відключив сім російських банків від сервісів обміну фінансовими повідомленнями, зокрема SWIFT. Що таке SWIFT, як працює відключення від нього та які наслідки несе і чому не відключили всю РФ.