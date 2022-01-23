Санкції Заходу за агресію РФ проти України: стан підготовки та що вони включатимуть

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На Заході продовжують застерігати Росію, що агресія проти України викличе потужну реакцію. Наскільки готові санкції, які варіанти розглядаються та наскільки швидко їх зможуть запровадити - в огляді DW.
Якщо Росія нападе на Україну, то ЄС, США та інші західні країни запровадять масштабні та болючі санкції. Це застереження лунало з вуст багатьох політиків на тлі нарощування Москвою своїх військ біля кордонів України. Наскільки готовими є санкції, які варіанти розглядаються та як швидко їх зможуть запровадити?
Як США, так і ЄС тримають варіанти своїх дій у таємниці. Попри це, щодо Євросоюзу точно відомі два моменти. Перший - превентивних санкцій не буде. Другий - "масштабні наслідки та висока ціна" для РФ за подальшу військову агресію проти України включатимуть "широкий набір секторальних та індивідуальних обмежувальних заходів". Це записано в спільній заяві Ради ЄС від 24 січня. Це офіційний документ, відійти від якого Євросоюз не зможе.
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Але що включатимуть ці секторальні санкції? Найбільше розмов було довкола "Північного потоку-2" та системи міжнародних фінансових переказів SWIFT. Спершу з'явилася інформація, що в Берліні не хочуть розглядати відключення Росії від SWIFT. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) це непрямо підтвердила, зазначивши, що "найжорсткіший кийок" не завжди є "найрозумнішим" засобом. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), фактично, включив "Північний потік-2" до можливих варіантів, сказавши, що "обговорювати треба все".
А ось глава МЗС Австрії Александр Шалленберґ (Alexander Schallenberg) зазначив на Раді ЄС, що розглядаються "багато, взагалі-то, всі" варіанти санкцій. Однак він особисто дотримується думки, що "Північний потік-2" не повинен бути частиною пакета стримування Москви, бо він ще не має дозволу на експлуатацію.
Експерт "Європейської ради міжнародних відносин" Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) переконаний, що серед країн ЄС більше єдності щодо економічних санкцій, "ніж здається". Він пояснює, що особливо у Німеччині обговорення цієї теми зажило "своїм божевільним життям", бо "всілякі некваліфіковані люди говорять багато непрофесійний речей".
Тримати санкції у таємниці до моменту їхнього запровадження - звична практика Євросоюзу. Причина - не дати можливості підготуватися до обмежень тим, щодо кого вони будуть запроваджені. Інакше постраждає ефективність санкцій.
А втім, санкції часто "зливали" у ЗМІ. Коли над підготовкою заходів працюють представники 27 держав, а також інституцій ЄС, то запобігти витокам складно. І тому цього разу Євросоюз пішов незвичним шляхом, аби забезпечити таємність санкцій, адже і ситуація з загрозою російської агресії проти України є безпрецедентною. Як зазначає джерело DW у дипломатичних колах ЄС, зараз процес підготовки варіантів санкцій є "децентралізованим", тобто відбувається між окремими державами Євросоюзу та в його інституціях, але не на рівні усього об'єднання.
Тобто, є різні напрацювання як у Єврокомісії та зовнішньополітичній службі ЄС, так і у різних держав Євросоюзу. Але вони не об'єднані в один документ з різними сценаріями та реакціями на них. Крім того, конкретні варіанти санкцій не виносилися на рівень Ради ЄС чи саміту.
"Якщо дипломатія зазнає невдачі, то ми дуже далеко просунулися в підготовці реакцій на потенційну російську агресію", - так верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель охарактеризував стан готовності варіантів санкцій у ЄС.
Не всі у Євросоюзі задоволені таким станом. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав санкції "найпотужнішим інструментом" у руках ЄС стримати РФ від подальшої агресії. "Тому ми повинні прискорити підготовку санкцій", - наголосив він.
Натомість у США, схоже, вже готові конкретні варіанти, які у таємниці тримають не так ретельно. Різні західні ЗМІ повідомляли про те, що сценарії Вашингтона передбачають зокрема ембарго на постачання до Росії електроніки, програмного забезпечення та високих технологій.
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У Євросоюзі називають ще й іншу причину підготовки санкцій у цілковитій таємниці. "Не надавати інформацію - це частина стримування", - так це пояснив Боррель. Як у Брюсселі, так і у багатьох столицях країн об'єднання переконані: якщо Росія не знатиме, що її може чекати, це ефективніше стримає її від агресивних дій, ніж якщо їй назвати конкретну "ціну".
Ця логіка має і зворотний бік. Той факт, що жодний варіант санкцій не називався, залишає простір запровадити як дуже жорсткі, так і відносно м'які санкції. На запитання про те, наскільки переконливий для Кремля такий підхід, Боррель відповів: "Не переживайте, заходи будуть вжиті та імплементовані у належний момент, якщо він настане".
Однак виконавчий директор брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Іан Лессер також вказує на "ризик" того, що санкції у підсумку можуть виявитися "найменшим спільним знаменником" між державами ЄС.
У Брюсселі переконують, що якщо Росія піде в наступ, то запровадження санкцій буде справою днів. Під тиском політичних подій ЄС і справді здатний реагувати швидко, але для ухвалення обмежувальні заходи мають пройти три рівні - експертів, послів і міністрів, - а також юридичну перевірку.
Ґустав Ґрессель так описує у розмові з DW найімовірнішу послідовність дій ЄС у разі нападу Росії на Україну: "Зроблять заяву про крайнє занепокоєння, після чого зателефонують у Вашингтон. США почнуть запроваджувати санкції, і європейці підуть слідом".
Ще одне питання, яке у ЄС навмисне залишають відкритим - а які ж саме дії Росії стануть підставою для санкцій. Єдину відповідь, яку можна почути на це в Брюсселі - "будь-яка агресивна дія". Від того, якою саме вона може бути, залежатиме й масштаб реакції, говорять джерела DW. Це підтвердив і Шалленберґ: "Залежно від рівня (агресії. - Ред.), ми вирішуватимемо, який пакет санкцій і які заходи запроваджувати. Але ясно те, що ми будемо реагувати не лише в тому разі, якщо танки перетнуть кордон. Це повинні розуміти у Москві ", - застеріг міністр.