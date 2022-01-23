Санкції Заходу за агресію РФ проти України: стан підготовки та що вони включатимуть

Якщо Росія нападе на Україну, то ЄС, США та інші західні країни запровадять масштабні та болючі санкції. Це застереження лунало з вуст багатьох політиків на тлі нарощування Москвою своїх військ біля кордонів України. Наскільки готовими є санкції, які варіанти розглядаються та як швидко їх зможуть запровадити?

Чи ввійдуть "Північний потік-2" і SWIFT до санкцій ЄС?

Як США, так і ЄС тримають варіанти своїх дій у таємниці. Попри це, щодо Євросоюзу точно відомі два моменти. Перший - превентивних санкцій не буде. Другий - "масштабні наслідки та висока ціна" для РФ за подальшу військову агресію проти України включатимуть "широкий набір секторальних та індивідуальних обмежувальних заходів". Це записано в спільній заяві Ради ЄС від 24 січня. Це офіційний документ, відійти від якого Євросоюз не зможе.

Міністри закордонних справ на засіданні Ради ЄС

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Але що включатимуть ці секторальні санкції? Найбільше розмов було довкола "Північного потоку-2" та системи міжнародних фінансових переказів SWIFT. Спершу з'явилася інформація, що в Берліні не хочуть розглядати відключення Росії від SWIFT. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) це непрямо підтвердила, зазначивши, що "найжорсткіший кийок" не завжди є "найрозумнішим" засобом. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), фактично, включив "Північний потік-2" до можливих варіантів, сказавши, що "обговорювати треба все".

А ось глава МЗС Австрії Александр Шалленберґ (Alexander Schallenberg) зазначив на Раді ЄС, що розглядаються "багато, взагалі-то, всі" варіанти санкцій. Однак він особисто дотримується думки, що "Північний потік-2" не повинен бути частиною пакета стримування Москви, бо він ще не має дозволу на експлуатацію.

Між країнами ЄС є різні думки, чи розглядати "Північний потік-2" серед можливих санкцій щодо Росії

Експерт "Європейської ради міжнародних відносин" Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) переконаний, що серед країн ЄС більше єдності щодо економічних санкцій, "ніж здається". Він пояснює, що особливо у Німеччині обговорення цієї теми зажило "своїм божевільним життям", бо "всілякі некваліфіковані люди говорять багато непрофесійний речей".

Стан готовності варіантів санкційу разі агресії Росії

Тримати санкції у таємниці до моменту їхнього запровадження - звична практика Євросоюзу. Причина - не дати можливості підготуватися до обмежень тим, щодо кого вони будуть запроваджені. Інакше постраждає ефективність санкцій.

А втім, санкції часто "зливали" у ЗМІ. Коли над підготовкою заходів працюють представники 27 держав, а також інституцій ЄС, то запобігти витокам складно. І тому цього разу Євросоюз пішов незвичним шляхом, аби забезпечити таємність санкцій, адже і ситуація з загрозою російської агресії проти України є безпрецедентною. Як зазначає джерело DW у дипломатичних колах ЄС, зараз процес підготовки варіантів санкцій є "децентралізованим", тобто відбувається між окремими державами Євросоюзу та в його інституціях, але не на рівні усього об'єднання.

Тобто, є різні напрацювання як у Єврокомісії та зовнішньополітичній службі ЄС, так і у різних держав Євросоюзу. Але вони не об'єднані в один документ з різними сценаріями та реакціями на них. Крім того, конкретні варіанти санкцій не виносилися на рівень Ради ЄС чи саміту.

"Якщо дипломатія зазнає невдачі, то ми дуже далеко просунулися в підготовці реакцій на потенційну російську агресію", - так верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель охарактеризував стан готовності варіантів санкцій у ЄС.

Не всі у Євросоюзі задоволені таким станом. Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав санкції "найпотужнішим інструментом" у руках ЄС стримати РФ від подальшої агресії. "Тому ми повинні прискорити підготовку санкцій", - наголосив він.

Натомість у США, схоже, вже готові конкретні варіанти, які у таємниці тримають не так ретельно. Різні західні ЗМІ повідомляли про те, що сценарії Вашингтона передбачають зокрема ембарго на постачання до Росії електроніки, програмного забезпечення та високих технологій.

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Таємність санкцій ЄС - елемент стримування Росії

У Євросоюзі називають ще й іншу причину підготовки санкцій у цілковитій таємниці. "Не надавати інформацію - це частина стримування", - так це пояснив Боррель. Як у Брюсселі, так і у багатьох столицях країн об'єднання переконані: якщо Росія не знатиме, що її може чекати, це ефективніше стримає її від агресивних дій, ніж якщо їй назвати конкретну "ціну".

Ця логіка має і зворотний бік. Той факт, що жодний варіант санкцій не називався, залишає простір запровадити як дуже жорсткі, так і відносно м'які санкції. На запитання про те, наскільки переконливий для Кремля такий підхід, Боррель відповів: "Не переживайте, заходи будуть вжиті та імплементовані у належний момент, якщо він настане".

Однак виконавчий директор брюссельського офісу Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Іан Лессер також вказує на "ризик" того, що санкції у підсумку можуть виявитися "найменшим спільним знаменником" між державами ЄС.

Наскільки швидко Захід може запровадити санкції щодо РФ?

У Брюсселі переконують, що якщо Росія піде в наступ, то запровадження санкцій буде справою днів. Під тиском політичних подій ЄС і справді здатний реагувати швидко, але для ухвалення обмежувальні заходи мають пройти три рівні - експертів, послів і міністрів, - а також юридичну перевірку.

Ґустав Ґрессель так описує у розмові з DW найімовірнішу послідовність дій ЄС у разі нападу Росії на Україну: "Зроблять заяву про крайнє занепокоєння, після чого зателефонують у Вашингтон. США почнуть запроваджувати санкції, і європейці підуть слідом".

Ще одне питання, яке у ЄС навмисне залишають відкритим - а які ж саме дії Росії стануть підставою для санкцій. Єдину відповідь, яку можна почути на це в Брюсселі - "будь-яка агресивна дія". Від того, якою саме вона може бути, залежатиме й масштаб реакції, говорять джерела DW. Це підтвердив і Шалленберґ: "Залежно від рівня (агресії. - Ред.), ми вирішуватимемо, який пакет санкцій і які заходи запроваджувати. Але ясно те, що ми будемо реагувати не лише в тому разі, якщо танки перетнуть кордон. Це повинні розуміти у Москві ", - застеріг міністр.