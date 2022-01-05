 Слухання у Європарламенті: ″Ми в одному човні з Україною″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.01.2022

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Європа

Слухання у Європарламенті: "Ми в одному човні з Україною"

Що може стримати Кремль від нових агресивних дій - слабка чи сильна у військовому сенсі Україна й чи піде ЄС на превентивні санкції щодо РФ? Про це євродепутати дискутували з главою європейської дипломатії Боррелем.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Цілий тиждень у НАТО, ОБСЄ і Євросоюзі обговорювали безпекову ситуацію довкола України та вимоги Росії до США та Північноатлантичного альянсу. Про підсумки дипломатичної активності захотіли дізнатися і євродепутати. Для цього вони запросили верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля у Страсбург на спільні слухання комітету з закордонних справ і підкомітету з безпеки та оборони Європарламенту. Хоча вони відбулися і пізно ввечері у понеділок, 17 січня, у відведений час євродепутати не вклалися, і слухання розтягнулися майже на півтори години.

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Боррель: Росія ще не готова до наступу на Україну

Свій виступ Жозеп Боррель розпочав із розвідувальної інформації про скупчення близько 140 тисяч російських і сепаратистських військ біля кордонів України, а також на Донбасі та в Криму. Це становить близько 60 тактичних груп, додав він. "Наявна розвідувальна інформація дає нам підстави вірити, що поки що розгортання військ Росією не завершено. Через це можливість масштабного нападу на Україну не є найбільш вірогідним сценарієм", - зазначив чільний дипломат ЄС.

На початку січня Боррель відвідав Україну та вперше побував на Донбасі. "Побачивши ситуацію на місці, я все більше турбуюся, що непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей віддаляються від України. Причина цього - активніші зусилля Кремля з метою досягнути їхньої де-факто інтеграції з Росією", - розповів глава європейської дипломатії. На його думку, без врахування цього неможливо зрозуміти ціль зосередження Росією військ біля кордонів України.

Україна має бути частиною переговорів, які стосуються її безпеки

На зустрічах російських представниках у Женеві та Брюсселі Євросоюз не був представлений. Однак Боррель закликав не дивуватися, бо вимоги Москви були адресовані США та НАТО. А ось подальші переговори, на його думку, будуть неможливими без ЄС і України. "

Жозеп Боррель на лінії розмежування на Донбасі, 5 січня 2022 року

Жозеп Боррель на лінії розмежування на Донбасі, 5 січня 2022 року

Нема безпеки Європи без безпеки України. Якщо росіяни хочуть говорити про свою безпеку, то вони можуть говорити що завгодно, це їхня справа. Але якщо вони хочуть говорити про європейську безпеку, нашу безпеку, то ми точно повинні бути частиною цього. І якщо вони хочуть говорити про безпеку, яка зачіпає Україну, то і Україна має бути частиною цього", - заявив Боррель.

Перегляд безпекової архітектури в Європі він не вважає "божевільною ідеєю", адже її було закріплено ще 1975 року в Гельсінкі, коли було ухвалено "Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі", і з того часу багато що змінилося. "Це можна зробити з користю для всіх - якщо ідеться саме про це, якщо це ціль Росії, то їй слід змінити свій курс", - переконаний глава дипломатії ЄС. А тим часом, додав Боррель, Євросоюз готуватиме можливі санкції - "про всяк випадок".

Заклики зняти обмеження на постачання Україні зброї

Слухання розпочалися з невеликого конфузу. Першому - ще до Борреля - слово надали поляку з фракції Європейських консерваторів і реформістів (ЄКР) Вітольду Ващиковському, адже він очолює делегацію з асоціації з Україною. Він заявив, що на думку ЄКР і уряду Польщі, необхідні три кроки, аби запобігти можливій агресії Росії. Перший - запровадити більше жорстких санкцій, другий - посилити безпеку на східному фланзі ЄС і НАТО, і третій - укріпити українську економіку, державу та збройні сили. "Нам треба дозволити українцям захищати свою власну державу", - наголосив євродепутат.

У кінці свого виступу Ващиковський запропонував надати слово народній депутатці України Іванні Климпуш-Цинцадзе, яка разом зі своєю колегою Марією Іоновою була присутня на слуханнях. Однак на засіданні головував Девід Макаллістер (David McAllister), і він нагадав, що домовленість була іншою: спершу має виступити Боррель, після чого зможуть виступити гості з України.

За словами Климпуш-Цинцадзе, для України критично важливою є єдність Заходу та всередині ЄС щодо Росії. Вона також закликала готувати санкції щодо РФ та зняти всі "приховані чи явні" ембарго на постачання зброї Україні. Також вона попросила допомогти Україні трансформуватися.

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У ЄС виключили превентивні санкції щодо Росії

Після цього виступив литовський євродепутат Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії. На його думку, нинішня поведінка Кремля стала "найбільшою загрозою" європейській безпеці. "Кремль розпочав війну проти України у 2014 році. Війна Кремля проти України триває. І тепер Кремль скаржиться, що Україна намагається посилити свої оборонні можливості, і тому погрожує Україні новим вторгненням", - зазначив Кубілюс і запитав, що швидше спровокує агресію Кремля - "військова слабкість України чи військова сила"? Для литовця відповідь однозначна - слабкість.

У свою чергу, хорватський соціал-демократ Тоніно Піцула наголосив, що перемовини з Росією слід продовжувати, але у них повинні брати участь усі європейські країни, включно "передусім з Україною". А Євросоюз він закликав знайти стимули, аби оживити дух Гельсінських угод і ОБСЄ.

Райнгард Бютікофер: Прикро, що різні уряди ФРН посприяли підриву безпеки України, підтримуючи Північний потік-2

Райнгард Бютікофер: Прикро, що різні уряди ФРН "посприяли підриву безпеки України, підтримуючи "Північний потік-2"

На думку ж ліберала з Литви Пятраса Ауштрявічюса, нинішня ситуація є безпрецедентною. "Ніколи раніше поведінка Росії не була настільки агресивною та напористою (…) Але як пояснити Росії, що відсутність безпеки не породжує безпеку?", - запитував євродепутат.

Німецький євродепутат з фракції Зелених Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) висловив жаль, що різні уряди ФРН "посприяли підриву безпеки України, підтримуючи "Північний потік-2". "Ті, хто думав, що можна відділити майбутнє та долю України від решти Європи, виявилися неправими, що довели дії Росії. Росія не лише обрала своєю мішенню Україну, Росія намагається підірвати безпекову архітектуру, яку ми розвинули після "холодної війни". Насправді, ми в одному човні з Україною", - наголосив Бютікофер.

Йому одразу відповів інший німець - Максиміліан Кра (Maximilian Krah) з правопопулістської фракції "Ідентичність і демократія": "Якщо ми зупинимо "Північний потік-2" зараз, чому росіяни повинні будуть слухати нас та змінити свою поведінку?". "Я думаю, ми всі згодні, що ми хочемо запобігти конфлікту, а не іти на конфлікт (…) Чи не мали би ми сказати: у нас є (підготовлені. - Ред.) санкції, якщо росіяни увійдуть в Україну, замість того, щоб запроваджувати санкції зараз", - запитав Кра.

На це відповів Боррель, якому в кінці слухань дали можливість відреагувати на виступи євродепутатів. Він категорично виключив санкції щодо Росії на випередження. "Чи ви чули, що ми хочемо ухвалити превентивні санкції? Ви чули це від мене? Ні. Це я пропоную санкції Раді ЄС. Якщо ви не чули цього від мене, забудьте про інших! Будьте серйозними!", - не стримував емоцій Жозеп Боррель.

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


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Жозеп Боррель

Слухання у Європарламенті: "Ми в одному човні з Україною"

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