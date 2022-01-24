 Коментар: Чого хоче Путін? Питання залишається відкритим | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Чого хоче Путін? Питання залишається відкритим

Путін хоче від Заходу поступок, але сам нагнітає ситуацію, стягуючи війська до кордону з Україною. Чого насправді намагається досягти президент РФ, залишається загадкою, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Те, що НАТО посилюватиме свій східний фронт, було очікуваним. Напруження, яке створив президент РФ Володимир Путін за допомогою скупчення військ на кордоні з Україною, таке високе, що в Альянсу немає іншого вибору, ніж подати сигнал, що принаймні оборону своїх членів він сприймає серйозно. Поки що це радше політичний, ніж військовий сигнал. Перекидання кількох тисяч солдатів, яке у Вашингтоні, судячи з усього, розглядають як першу опцію, недостатньо для оборони східних союзників. Те, що речник Кремля (за підтримки (німецького політика від Лівої партії. - Ред.) Ґреґора Ґізі (Gregor Gysi) каже, мовляв, небезпека йде від НАТО чи Україна, - це перекручування фактів. Росії ніхто не погрожує, але вона розмістила понад 100 тисяч солдатів поблизу кордону з сусідньою країною.

Курс Заходу, який, попри деякі внутрішньополітичні розбіжності, підтримує, зокрема, і німецький федеральний уряд, виглядає, по суті, так: для території НАТО - військове відлякування, для України, яка членом Альянсу не є, лише політичне та економічне. Є двостороння військова допомога Києву, ЄС хоче відправити також тренувальну місію. Але поки що жодна західна країна не готова йти заради України на поле бою. Серед німецької публіки це усвідомлює не кожен, натомість у Кремлі добре про це знають. На прикладі долі України можна буде побачити, чи можливо взагалі відвернути війну в такий спосіб.

Читайте також: Коментар: Політика умиротворення Росії з боку Німеччини нічого не дасть

Росія вже зараз досягнула успіхів у цьому протистоянні. Вперше за багато років Захід, передусім американці, готовий до переговорів про європейську безпеку. Те, як Путін збільшує тиск, ускладнює для нього досягнення цілей. Він хоче, зокрема, аби в Україні не було західної зброї, а у Східній Європі - американських військових. Натомість появі й того, й іншого він сприяє, стягуючи солдатів до українського кордону, хоч поки що й на низькому рівні. Питання, чого він насправді хоче, залишається відкритим.

Автор: Ніколас Буссе, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Також за темою

In this image released by Ukrainian Defense Ministry Press Service, Ukrainian soldiers use a launcher with US Javelin missiles during military exercises in Donetsk region, Ukraine, Thursday, Dec. 23, 2021. (Ukrainian Defense Ministry Press Service via AP)

Коментар: Політика умиротворення Росії з боку Німеччини нічого не дасть 24.01.2022

Чи можна захистити вільну Європу лише застереженнями і санкціями? Це питання мусить поставити собі Німеччина з огляду на загрозу масштабного російського нападу на Україну, вважає Євген Тейзе.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Зеленський: У випадку війни з Росією постраждає вся Європа 21.01.2022

Президент України заявив, що країна готова до діалогу з РФ. Він назвав можливим початком ескалації напад на місто-мільйонник на сході. Зеленський закликав західних партнерів ввести превентивні санкції щодо Москви.

A Russian serviceman stands on duty near a map of the Crimea region near the city of Kerch March 4, 2014. President Vladimir Putin ordered troops involved in a military exercise in western Russia back to base on Tuesday in an announcement that appeared intended to ease East-West tension over fears of war in Ukraine. REUTERS/Thomas Peter (UKRAINE - Tags: POLITICS MILITARY) Kertsch (ukrainisch Керч; russisch Керчь; krimtatarisch Keriç) ist eine Hafenstadt in der Autonomen Republik Krim, Ukraine mit 144.500 Einwohnern (2013)

МЗС України розкритикувало командувача ВМС ФРН за слова про безперспективність повернення Криму 22.01.2022

МЗС України назвало "неприйнятними" слова командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Україна ніколи не поверне анексований Росією Кримський півострів, а президент РФ Володимир Путін "заслуговує на повагу".

Реклама

Докладно

Президент Росії Володимир Путін

Чого хоче Путін? Питання залишається відкритим

Путін хоче від Заходу поступок, але сам нагнітає ситуацію, стягуючи війська, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.  

За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

Як не залишитися без пенсії (відео)

Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це пенсію?  