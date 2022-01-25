США можуть відправити 8,5 тисяч солдатів у Східну Європу

Адміністрація США підтвердила проведення консультацій з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту у цих країнах. "Ми ніколи не виключали надання країнам східного флангу (НАТО - Ред.) додаткової підтримки та допомоги перед вторгненням", сказала в понеділок увечері, 24 січня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Ці консультації проходять у рамках підготовки США до можливих сценаріїв подій, додала вона. Під час заяви представниця американської адміністрації посилалася на оцінку президента США Джо Байдена стосовно того, що російське вторгнення в Україну може статися будь-якої миті. Подробиці можливого посилення американського контингенту Псакі не розкрила.

Пентагон привів військових у підвищену готовність

Водночас міністерство оборони США дало зрозуміти про готовність відправити до Європи близько 8,500 військовослужбовців. Представник відомства Джон Кірбі повідомив, що саме стільки американських солдатів за наказом президента США Джо Байдена та рекомендацією міністра оборони Ллойда Остіна було приведено у стан підвищеної бойової готовності. Втім, рішення про розгортання військ у Європі ще не прийнято, зазначив Кірбі.

"Ми готові реагувати на цілий ряд непередбачуваних обставин, у тому числі підтримкою сил реагування НАТО у разі їхньої активації", - додав представник Пентагону.

Раніше американське видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації США повідомляло, що Байден розглядає можливість розгортання військ у Східній Європі. Йшлося про кілька тисяч американських військових, а також військові літаки та кораблі. Згідно з інформацією видання, під час зустрічі у президентській резиденції у Кемп-Девіді 22 січня високопосадовці з Пентагону представили американському президенту кілька сценаріїв розвитку подій. Один з них передбачає розгортання контингенту американських військових чисельністю до п'яти тисяч солдатів. У разі загострення ситуації, їхня кількість може збільшитися у десять разів. Їх можуть розмістити у країнах-членах НАТО, але не у самій Україні.