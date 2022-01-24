Байден розглядає можливість розгортання військ у Східній Європі - NYT

За словами представників американської адміністрації, президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч американських військових, а також військових кораблів і літаків до союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи. Таке повідомлення опублікувала американська газета The New York Times у понеділок, 24 січня. Ці дії дозволять розширити американську військову присутність на тлі зростаючого страху щодо вторгнення Росії в Україну, йдеться у статті.

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Під час суботньої зустрічі в Кемп-Девіді, резиденції президента в Меріленді, високопоставлені чиновники Пентагону представили Байдену кілька варіантів, які дозволять перемістити американські військові активи набагато ближче до порогу Путіна, заявили чиновники адміністрації. Варіанти включають відправлення від однієї до п'яти тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості в десять разів, якщо ситуація погіршиться.

Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно дискутувати про внутрішні обговорення. Очікується, що глава Білого дому ухвалить рішення цього тижня. Розгортання американських військ у самій Україні на порядку денному у Вашингтоні поки що не стоїть.

Міністерство оборони США відмовилося коментувати повідомлення The New York Times.

24 січня стало відомо, що Держдепартамент США віддав наказ залишити Україну сім'ям американців, які працюють в американському посольстві в Києві. Як причина для їх від'їзду названа "погроза військових дій Росії". Після цього повідомлення про виведення частини дипломатів та їхніх сімей з'явилося і від уряду Великобританії. Водночас у ЄС запевняють, що наразі не збираються евакуйовувати працівників посольства у Києві з їхніми родичами.