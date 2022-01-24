Ситуація на кордоні з РФ: у Харківській області відпрацювали 10 сценаріїв

Харківські силовики та правоохоронці готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, заявив начальник управління СБУ в області, начальник обласного антитерористичного центру (АТЦ) Роман Дудін на апаратній нараді в понеділок, 24 січня. "На сьогодні Харківський регіон, харківський силовий і правоохоронний блок як ніколи, за останні вісім років, готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Тільки за останній рік усі підрозділи, які входять до складу АТЦ, провели понад 134 навчання", - сказав Дудін, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, під час навчань було відпрацьовано понад 10 сценаріїв можливого розвитку подій у зв'язку з напруженням поблизу кордону України та Росії.

Він повідомив, що можливі варіанти дій обговорювалися також і погоджені з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. "На території Харківського регіону, як і на території всієї України загалом, є дуже багато "сюрпризів", які можуть чекати на потенційного загарбника", - сказав Дудін. Водночас він наголосив, що не може детальніше розповісти про ці "сюрпризи" та інші аспекти підготовки публічно. На його думку, якщо визначити рівень готовності в 2014 році на один, то зараз її можна оцінити на 10 балів.

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Політичні сили розпалюють істерію

Він звинуватив "окремі політичні партії" в розпалюванні істерії щодо потенційної військової загрози. "Окремі політичні партії, організації та рухи саме на території Харківського регіону розпалюють істерію щодо можливої потенційної військової загрози. На сьогодні підстав для цього саме в Харківському регіоні немає", - сказав начальник обласного АТЦ. Дудін наголосив, що політичні сили виривали з контексту фразу президента України про можливе вторгнення.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю американській газеті The Washington Post припускав, що вторгнення в Україну може розпочатись з Харкова. "Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Проте мова йтиме не про окупацію, а про широкі бойові дії. Харків має понад мільйон громадян. Це не буде просто окупація, це стане початком повномасштабної війни", - наголосив президент України.