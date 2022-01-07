 Тероборона України: у міноборони розповіли, як формуватимуть загони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2022

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Новини

Тероборона України: у міноборони розповіли, як формуватимуть загони

До складу підрозділів територіальної оборони насамперед залучатимуть громадян з досвідом військової служби, заявили в міноборони України.

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Навчання з боїв в умовах міст Львів, Україна

Основу підрозділів територіальної оборони становитимуть громадяни України, які пройшли службу у Збройних силах України (ЗСУ), інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Про це у п’ятницю, 7 січня повідомило головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

Утім, українців, які не проходили військову службу також залучатимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Для зарахування до складу підрозділів необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони. Громадян зараховуватимуть до складу після складання присяги добровольця територіальної оборони.

Водночас, як зауважили в ГУР МО, до складу підрозділів тероборони не будуть включати осіб, яких раніше засудили до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину або, які мають дві та більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Як функціонуватиме територіальна оборона?

У липні Верховна Рада України ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони, згодом їх підписав Володимир Зеленський. Закони дали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ для забезпечення роботи сил тероборони.

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Військові частини сил тероборони ЗСУ мають бути створені в 2022 році. Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та Києві. Військовослужбовці підрозділів тероборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч із домом. При цьому, на період служби за ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата.

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