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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "територіальна оборона".
Територіальна оборона - система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період поза зонами бойових дій. Як правило, загони територіальної оборони формуються з резервістів та цивільного населення. Після збройної агресії Росії на українському Сході та анексії Криму в Україні розгорілась дискусія навколо питання про підвищення ефективності територіальної оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Понад мільйон українських жінок і дітей уже виїхали з країни, тікаючи від війни. Але є й ті, хто навпаки - повертається. 80 000 українців з різних країн світу їдуть додому, щоб захищати країну від ворога або укріплювати тил.
Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова. Як озброюються пересічні українці і чи допоможуть карабіни на війні?