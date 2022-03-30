Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Територіальна оборона

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "територіальна оборона".

Територіальна оборона - система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період поза зонами бойових дій. Як правило, загони територіальної оборони формуються з резервістів та цивільного населення. Після збройної агресії Росії на українському Сході та анексії Криму в Україні розгорілась дискусія навколо питання про підвищення ефективності територіальної оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами?

Членство Фінляндії у НАТО вже не за горами? 30.03.2022

На тлі російської війни в Україні та геополітичної турбулентності, фіни тепер пильніше приглядаються до свого протяжного кордону з Росією. DW відвідала фінський прикордонний пункт пропуску Ваалімаа.
Як добровольці зі зброєю в руках захищають Київ

Як добровольці зі зброєю в руках захищають Київ 24.03.2022

Уже у перші дні війни РФ проти України сотні тисяч українців добровільно вступили у військо. Своє рішення вони пояснюють прагненням захистити свободу. Як добровольці долучаються до оборони Києва - в матеріалі DW. 
Військові аналітики про цілі та прорахунки армії РФ в Україні

Військові аналітики про цілі та прорахунки армії РФ в Україні 08.03.2022

Армія Росії воює з Україною вже 13-й день. Чого чекати далі від військ РФ, яких провалів вони вже зазнали? Аналіз для DW від експертів, які передбачили вторгнення.

За що білоруські добровольці воюють в Україні

За що білоруські добровольці воюють в Україні 08.03.2022

В Україні створено білоруську роту територіальної оборони. Чому білоруси йдуть на війну у сусідній країні? DW поговорила із кількома добровольцями.
Війна в Україні - 07.03.2022

Війна в Україні - 07.03.2022 07.03.2022

Бої на околицях Києва, потоки біженців, що рятуються від війни, акції солідарності з Україною у різних країнах світу - це та інше у фотодобірці DW.
Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України 05.03.2022

Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.
Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати

Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати 04.03.2022

Київ посилює оборонну спроможність новими блокпостами, збільшенням сил територіальної оборони та масовим рухом цивільного населення на допомогу військовим.

Заробітчани повертаються до України, щоб захищати батьківщину (04.03.2022)  04.03.2022

Понад мільйон українських жінок і дітей уже виїхали з країни, тікаючи від війни. Але є й ті, хто навпаки - повертається. 80 000 українців з різних країн світу їдуть додому, щоб захищати країну від ворога або укріплювати тил. 
Львів під час війни Росії проти України: біженці, кров та тероборона

Львів під час війни Росії проти України: біженці, кров та тероборона 26.02.2022

Повномасштабне вторгнення Росії змінило життя багатьох українців. Як живе Львів під час війни, з'ясувала DW.

Третій день війни. Київ тримає оборону (фотогалерея)

Третій день війни. Київ тримає оборону (фотогалерея) 26.02.2022

Ще одну ніч жителі Києва провели під ракетними обстрілами російської армії. Українська столиця продовжує тримати оборону.

На Львівщині черги до воєнкоматів (25.02.2022) 25.02.2022

Під воєнкоматами у Львівській області вже другий день поспіль вишиковуються черги. Чоловіки, які мають бойовий досвід, підпадають під мобілізацію. А тих, хто не має військового досвіду, записують у тероборону.

Перший день вторгнення Росії - репортаж з Києва

Перший день вторгнення Росії - репортаж з Києва 24.02.2022

Переживши шок вранці від ракетних обстрілів околиць міста, столиця України адаптується до життя в умовах війни. Чимало киян виїхали з міста. Ті, хто залишився, запасалися готівкою, харчами та ліками. Репортаж DW.

Українські ветерани-"афганці" готові воювати за Україну (16.02.2022) 16.02.2022

Українські ветерани радянської війни в Афганістані готові знову взяти зброю до рук, щоб захистити Україну. Кажуть: тоді вони не знали, за що воювали, а тепер - боронитимуть свої сім'ї.
Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео)

Попит на зброю зріс: як озброюються пересічні українці (відео) 07.02.2022

Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова.

Попит на зброю: через російську загрозу українці купують більше гвинтівок і "калашів" (04.02.2022) 04.02.2022

Продажі зброї та набоїв зросли в Україні через можливе російське вторгнення. Найбільш популярні - гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова. Як озброюються пересічні українці і чи допоможуть карабіни на війні?

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Інші статті