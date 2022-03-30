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Територіальна оборона - система загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період поза зонами бойових дій. Як правило, загони територіальної оборони формуються з резервістів та цивільного населення. Після збройної агресії Росії на українському Сході та анексії Криму в Україні розгорілась дискусія навколо питання про підвищення ефективності територіальної оборони. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.