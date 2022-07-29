Солдати на Харківщині показали підземний центр командування

КонфліктиУкраїнаСолдати на Харківщині показали підземний центр командуванняTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна29.07.202229 липня 2022 р.127-ма бригада Тероборони ЗСУ провела екскурсію підземним центром командування на Харківщині для міжнародних телевізійників. Солдати сподіваються на більшу підтримку Заходу зброєю.https://www.dw.com/uk/viiskovi-na-kharkivshchyni-pokazaly-pidzemnyi-tsentr-komanduvannia/video-62630302Реклама