 Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2022

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Новини

Зеленський призначив командувача Сил територіальної оборони

Юрій Галушкін став командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Збори бійців цивільної оборони під Києвом (фото з архіву)

Збори бійців цивільної оборони під Києвом (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський призначив у суботу, 1 січня, командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Галушкіна, свідчить указ глави держави.

У 2001-2002 роках Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові, повідомляє сайт президента. "З 2014 року Галушкін брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з червня 2014 року до січня 2015 року він виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ ЗСУ. З грудня 2019 року Галушкін проходив службу на посаді головного інспектора міністерства оборони України, а з середини 2020 року - заступника головного інспектора.

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Як функціонуватиме територіальна оборона?

У липні Верховна Рада України ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони. Вони дали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців для забезпечення роботи сил тероборони.

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Зеленський підписав ці закони. Відповідно до них військові частини сил тероборони ЗСУ мають бути створені в 2022 році. Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та Києві. Долучитися за контрактом до служби в них зможе кожен охочий українець. Військовослужбовці підрозділів тероборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч із домом. При цьому, на період служби за ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата. 

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Зеленський підписав закони про створення тероборони і чисельність ЗСУ

Володимир Зеленський підписав закони про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ. Вони мають на меті розвиток тероборони та руху опору і впровадження системи підготовки населення до нацспротиву.  

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