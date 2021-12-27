Київ створює штаб територіальної оборони

У Києві створюють штаб територіальної оборони, командно-штабні навчання якої мають пройти вже в січні 2022 року. Про це у понеділок, 27 грудня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Систему територіальної оборони столиці мають розгорнути найближчим часом, а нині триває набір резервістів у бригаду, йдеться у повідомленні.

Читайте також: Боєздатний резерв чи гра у війну? Як тренуються бійці тероборони

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, заяви і погрози Росії, скупчення військ на кордонах України спонукають підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. "Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав він.

Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об’єктів критичної інфраструктури міста. "Таких об’єктів у Києві - понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони", - зазначив Кличко.

Територіальна оборона в складі ЗСУ

У липні Верховна Рада України ухвалила закони "Про основи національного спротиву" і збільшення чисельності Збройних сил України (ЗСУ), які згодом підписав президент Володимир Зеленський. Перший документ передбачає розвиток територіальної оборони, яка вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, та руху опору, який вестиметься на тимчасово окупованій території.

У рамках тероборони закон дав змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Читайте також: Територіальна оборона від Зеленського: новий рід військ і мисливська зброя

Інший закон збільшує чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців - до 261 тисячі осіб. З них 10 тисяч складатиме територіальна оборона та одна тисяча - спецпризначенці. Збільшення чисельності ЗСУ потрібне для створення і забезпечення функціонування сил тероборони, а також для розвитку Сил спеціальних операцій ЗСУ в інтересах формування руху спротиву.

Сформувати військові частини сил тероборони ЗСУ мають з 2022 року. Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та Києві. При чому долучитися за контрактом до служби в них може кожен охочий українець. Військовослужбовці підрозділів тероборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч із домом. При цьому, на період служби за ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата.