Тисячі українок зобов'язали стати на облік у військкомати - наказ міноборони

Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей, представниці яких відтепер є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплює 35 фахових напрямків, до яких можна віднести десятки окремих спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи, юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи.

Відповідні зміни передбачає наказ міноборони №313, ухвалений у жовтні 2021 року. Чинності документ набув 17 грудня.

При цьому, на військовому обліку мають перебувати як і безпосередньо спеціалістки, які працюють в цих сферах, так і їхні керівниці та директорки. За попередніми даними ЗМІ, нововведення можуть стосуватися десятків тисяч українських жінок. Більше того, обов'язок проконтролювати, чи знаходиться колега на військовому обліку, законодавці покладають саме на керівників підприємств. Вони мають перевіряти наявність військових квитків або посвідчень у жінок при прийомі на роботу, а також роз'яснити колегам про їхній обов'язок стати на військовий облік і проконтролювати його виконання ними.

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За ухилення від взяття на військовий облік закон нині передбачає адміністративну відповідальність: якщо це сталося вперше, то штраф складатиме 510 - 850 гривень, якщо повторно або у особливий період - 850 - 1700 гривень.

Передбачене покарання і для керівників підприємств чи організацій, які сприятимуть ухильницям чи ігноруватимуть ситуацію: у такому випадку їх може чекати штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Наразі в міністерстві оборони обіцяють найближчим часом разом з військкоматами розробити алгоритм дій для жінок, які зобов'язані стати на облік. Передбачається, що це можна буде зробити це можна у електронному вигляді, повідомила в ефірі Громадського радіо радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова.

Окрім того, поки не визначений період, упродовж якого всі жінки, які підпадають під дію розширеного переліку професій та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком (18-60 років), мають стати на облік у військкоматі.

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Територіальний спротив

Ще одне нововведення в оборонній сфері передбачає, що з 2022 року в Україні будуть сформовані військові частини сил територіальної оборони Збройних сил України.

Функціонуватимуть такі підрозділи в кожній області та в Києві. Наразі долучитися за контрактом до служби в них може кожен охочий українець, зазначають у міністерстві оборони України.

Військовослужбовці підрозділів територіальної оборони отримуватимуть заробітну плату, забезпечуватимуться медичною допомогою і матимуть можливість служити поруч з домом. При цьому, на період служби на ними повинно зберігатись місце роботи і середня зарплата.

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