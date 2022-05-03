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Віталій Кличко

Віталій Кличко - український боксер та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Віталій Кличко".

Починаючи від 25 травня 2014 року, Віталій Кличко є Київським міським головою. Політичну кар'єру розпочав у березні 2006 року. Тоді Віталій Кличко одночасно балотувався до Верховної Ради та Київради як голова Блоку "Пора-ПРП". За підсумками виборів очолив фракцію в Київраді. У квітні 2010 року Віталій Кличко очолив політичну партію УДАР (Український демократичний альянс за реформи). На виборах 2012 року партія УДАР пройшла до Верховної Ради. Перед початком політичної кар'єри Віталій Кличко зробив успішну спортивну кар'єру. Він є чемпіоном світу з боксу в важкій ваговій категорії за версіями WBO (1999-2000 роки), WBC (2004-2005 роки та 2008-2014 роки), The Ring (2004-2005 роки).

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Війна в Україні - 15.03.2022

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