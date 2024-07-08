Влучення в "Охматдит": черговий удар армії РФ по цивільному об'єкту
Під час ракетної атаки на Київ 8 липня війська РФ влучили по території головної багатопрофільної дитячої лікарні України. Постраждали, зокрема, реанімація та відділення, де проводили гемодіаліз. Фоторепортаж DW.
Росія вдарила по території головної дитячої лікарні України "Охматдит"
Під час ракетної атаки на Київ війська РФ зранку 8 липня влучили по території найбільшої дитячої спеціалізованої лікарні України "Охматдит". За даними Служби безпеки України, окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
"Останній шанс на порятунок"
Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, удар прийшовся на відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій. На лікуванні там перебували, зокрема, діти, що потребують гемодіалізу. "Там реанімація, штучна нирка, там у дітей був останній шанс на порятунок, вони отримували діалізні процедури", - розповів Ляшко в ефірі телемарафону.
Удар РФ забрав життя щонайменше двох людей
За даними мера Києва, внаслідок атаки - двоє загиблих, обоє - дорослі, одна з них - лікарка. 16 людей постраждали, семеро з них - діти. Водночас у ДСНС станом на 15.30 повідомляють про 10 постраждалих. Врятувати вдалося 4 людини, з них троє - діти.
Понівечений російським обстрілом корпус "Охматдиту"
Також, за словами Ляшка, пошкоджень зазнали операційні та онкологічні відділення.
Під завалами можуть бути люди
Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть досі перебувати люди. Як передає кореспондент DW з місця події, до розбору завалі долучилися не лише спеціалізовані служби та персонал лікарні, але й прості люди - жителі навколишніх будинків та працівники закладів та магазинів.
Рятувальники працюють, не шкодуючи сил
Намагаючись врятувати людей, котрі опинилися під завалами, рятувальники працюють не шкодуючи сил, до повного фізичного та емоційного виснаження.
Пацієнтів "Охматдиту" евакуюють в інші лікарні
Наразі всіх пацієнтів вдалося вивести з реанімації та операційних, їх розвозять до лікарень Києва та міністерства охорони здоров'я, повідомив глава МОЗ. За словами Ляшка, у пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, не може жити без медобладнання, яке потребує електроживлення.
Мобілізація підтримки
Кияни приносять на місце російської ракетної атаки в Києві воду, продукти харчування та засоби захисту.
СБУ кваліфікувала удар РФ як воєнний злочин
Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по "Охматдиту" як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження за статею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.