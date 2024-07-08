Наразі всіх пацієнтів вдалося вивести з реанімації та операційних, їх розвозять до лікарень Києва та міністерства охорони здоров'я, повідомив глава МОЗ. За словами Ляшка, у пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, не може жити без медобладнання, яке потребує електроживлення.