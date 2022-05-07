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Віктор Ляшко

Віктор Ляшко - український медик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Ляшко".

Український медик Віктор Ляшко обійняв у травні 2021 року посаду міністра охорони здоров'я України. До цього часу з грудня 2019 року він був заступником міністра охорони здоров'я. З 2020 року Віктор Ляшко паралельно був головним санітарним лікарем України. Віктор Ляшко закінчив 2003 року Медичний університет імені О.Богомольця в Києві. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано

МОЗ України: Під час війни пошкоджено 500 медзакладів, 40 з них - зруйновано 07.05.2022

Атаки на медичні заклади порушують міжнародні конвенції щодо функціонування закладів охорони здоров'я, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні

Понад тисячу німецьких лікарів готові працювати в Україні 18.04.2022

Німецька медична асоціація відкрила прийом заяв від лікарів, які готові працювати в Україні. Організація отримала понад 1100 заяв.
Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому

Кабмін спростив перетин кордону для українців, які повертаються додому 23.02.2022

Українцям, які не мають сертифікату про вакцинацію чи результатів тестування на COVID-19, тепер не треба самоізолюватися після повернення до України.
В Україну доставили першу партію ліків від COVID-19

В Україну доставили першу партію ліків від COVID-19 06.02.2022

Перша партія "Молнупіравіра" прибула в Україну. 60 тисяч курсів першого противірусного препарату прямої дії розподілять по регіонах. Він призначений хворим із груп ризику.
В Україні другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом

В Україні другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом 28.01.2022

У МОЗ прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.
Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень

Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень 27.01.2022

В Україні кількість нових інфікувань коронавірусом за добу сягнула нового рекорду. Своєю чергою у МОЗ схвалили препарат для екстреного лікування COVID-19.
Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію

Без щеплення - до суду: як українці оскаржують обов'язкову вакцинацію 25.01.2022

Освітяни, держслужбовці та представники інших професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, але не бажають її робити, упродовж останніх місяців оскаржують відсторонення від роботи в судах.
Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19

Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 20.01.2022

В країні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Епіцентром спалаху є Західна Україна.
В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID 19.01.2022

Уряд України скоротив дію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з 365 до 270 днів. Це рішення було ухвалено за аналогією з новою практикою Євросоюзу.
Пенсіонерам дозволили купувати ліки на тисячу за вакцинацію з 24 січня

Пенсіонерам дозволили купувати ліки на "тисячу за вакцинацію" з 24 січня 19.01.2022

Український уряд ухвалив рішення розширити перелік товарів і послуг програми "єПідтримка" для пенсіонерів. З 24 січня вони зможуть купувати на "тисячу за вакцинацію" ліки.
В Україні запровадили бустерне щеплення для повнолітніх

В Україні запровадили бустерне щеплення для повнолітніх 06.01.2022

В Україні дозволили проведення третього щеплення від коронавірусу всім повнолітнім вакцинованим, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ дозволив бустерну вакцинацію для українців старше 60 років

МОЗ дозволив бустерну вакцинацію для українців старше 60 років 04.01.2022

Зробити бустерне щеплення літні люди зможуть в період від шести до дев'яти місяців з моменту вакцинації другою дозою препарату від COVID-19.

Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу

Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу 18.12.2021

Перший офіційно зафіксований випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу виявили в Україні. Його виявили у особи, яка повернулася з ОАЕ.

Бустерна доза вакцини - перепустка за кордон? (відео)

Бустерна доза вакцини - перепустка за кордон? (відео) 16.12.2021

У багатьох країнах Європи на всіх обертах іде кампанія зі щеплення третьою, так званою бустерною дозою вакцини від COVID-19. Однак Україна з цим не поспішає. Чому?

Бустерна доза проти ковіду в Україні: щеплювати не варто чекати (15.12.2021)  15.12.2021

У багатьох країнах Європи на всіх обертах іде кампанія зі щеплення третьою, так званою бустерною дозою вакцини від COVID-19. Однак Україна з цим не поспішає. Чому?
Заручники антивакцинаторів: чому в Україні не роблять бустерне щеплення

"Заручники антивакцинаторів": чому в Україні не роблять "бустерне" щеплення 13.12.2021

Дедалі більше країн Європи проводять масштабну кампанію з щеплення третьою, "бустерною", дозою вакцини від COVID-19. Однак МОЗ України зволікає. Чому?
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