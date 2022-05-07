Віктор Ляшко - український медик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Віктор Ляшко".

Український медик Віктор Ляшко обійняв у травні 2021 року посаду міністра охорони здоров'я України. До цього часу з грудня 2019 року він був заступником міністра охорони здоров'я. З 2020 року Віктор Ляшко паралельно був головним санітарним лікарем України. Віктор Ляшко закінчив 2003 року Медичний університет імені О.Богомольця в Києві. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.