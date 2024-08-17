На час перевірок: МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту"

Генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов'язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією міністерства охорони здоров'я. Про це у суботу, 17 серпня, у дописі у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція - виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", - зазначив міністр.

Також Ляшко заявив про те, що Національна поліція за його зверненням вивчає факти, пов'язані з відновленням будівель "Охматдиту" та діями благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство". Наразі, заявив міністр, відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства. Вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони фонду", - додав Ляшко.

Також він вказав, що резонансне рішення щодо обрання підрядника для відбудови лякарні ухвалив Жовнір, але відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця не були надані.

"Охматдит" і благодійний фонд зчепилися через 378 млн грн

Напередодні Жовнір заявив, що благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство", який збирав гроші на відновлення дитячої лікарні після ракетного удару Росії 8 липня, не має наміру перераховувати їх на рахунки лікарні. Мова йде про 378 мільйонів гривень.

За словами Жовніра, "починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку" співпраця з фондом погіршилась. "Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись", - заявив Жовнір.

Водночас голова благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер повідомив, що всі кошти, зібрані на відновленні дитячої лікарні, залишаються на рахунку фонду. "Фонд готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Та за весь час ми не отримали від лікарні “Охматдит” жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу", - зазначив Вембер.

За його словами, на фонд тиснуть, аби він перерахував кошти на казначейські рахунки лікарні, але нібито організація не може цього зробити через законодавчі обмеження.

Не перший скандал із "Охматдитом"

Раніше у ЗМІ вже викликали резонанс події навколо відбудови дитячої лікарні. 1 серпня програма журналістських розслідувань "Наші гроші" повідомила , що для відбудови "Охматдиту" за зібрані пожертви від громадян обрали сумнівну маловідому фірму, яка запросила значно вищу ціну, ніж конкуренти.

2 серпня міністр Ляшко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням провести перевірку, адже "є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати передбачені роботи".



5 серпня ті ж "Наші гроші" звернули увагу, що "Охматдит" також вирішив закупити інженерно-консультаційні послуги та послуги технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на понад 14,5 мільйона гривень, зокрема в підрядника, який "склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу".

Після цієї публікації МОЗ опублікував заяву, в якій запевнив, що договори в рамках цих конкурсів не підписані та підписуватись не будуть, а нові торги на інженерно-консультаційні послуги та технагляд "зможуть бути оголошені" вже після нового тендеру на відбудову лікарні.