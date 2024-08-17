МОЗ призначило тимчасового керівника "Охматдиту"

Тимчасовим генеральним директором клініки "Охматдит" став Олександр Урін. Глава МОЗ призначив його після консультації з представниками клініки.

Глава міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) призначив тимчасового керівника дитячої клінінки "Охматдит". Ним став Олександр Урін, голова відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту". Про це у суботу, 17 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рішення ухвалил на основі зустрічі з декількома завідувачами відділень лікарні. "Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє", - написав Ляшко.

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Відсторонення попереднього керівництва

Перед цим Ляшко повідомив, що попереднього гендиректора клініки Володимира Жовніра було відсторонено від виконання обов'язків "до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ".



Як пише Ляшко у Facebook, наразі Нацполіція вивчає факти, пов'язані із відновленням будівель "Охматдиту" та діями благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство".



"Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства", - повідомив Ляшко. Також, за, його словами, триває перевірка Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та внутрішня перевірка МОЗ.



"Вчора отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони фонду", - підкреслює Ляшко.

Фонд та "Охматдит" посварилися через зібрані кошти

Станом на п'ятницю, 16 серпня, ще діючий гендиректор лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір повідомив, що благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство", який збирав гроші на відновлення дитячої лікарні після ракетного удару Росії 8 липня, не має наміру перераховувати їх на рахунки лікарні.

Йдеться про 378 мільйонів гривень (понад вісім мільйонів євро), які фонд зібрав після російської ракетної атаки на "Охматдит" 8 липня 2024 року.

За словами Жовніра, реквізити фонду публікувались на сторінках лікарні у соцмережах та ЗМІ, адже раніше проблем у співпраці з фондом не було.

Позиція фонду: Готові сплатити будь-які цільову потребу

Водночас голова благодійного фонду "Охматдит - здорове дитинство" Євген Вембер повідомив на своїй сторінці у Facebook, що всі кошти зібрані на відновленні дитячої лікарні залишаються на рахунку фонду.

"Фонд готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Та за весь час ми не отримали від лікарні "Охматдит" жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу", - написав Вембер.

За словами Вембера, на фонд тиснуть, аби він перерахував кошти на казначейські рахунки лікарні, але нібито організація не може цього зробити через законодавчі обмеження.

Скандали із "Охматдитом"

Раніше у ЗМІ вже викликали резонанс події навколо відбудови дитячої лікарні. 1 серпня програма журналістських розслідувань "Наші гроші" повідомила , що для відбудови "Охматдиту" за зібрані пожертви від громадян обрали сумнівну маловідому фірму, яка запросила значно вищу ціну, ніж конкуренти.

2 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням провести перевірку, адже "є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати передбачені роботи".

5 серпня ті ж "Наші гроші" звернули увагу, що "Охматдит" також вирішив закупити інженерно-консультаційні послуги та послуги технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на понад 14,5 мільйона гривень, зокрема в підрядника, який "склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу".

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Після цієї публікації МОЗ опублікував заяву, в якій запевнив, що договори в рамках цих конкурсів не підписані та підписуватись не будуть, а нові торги на інженерно-консультаційні послуги та технагляд "зможуть бути оголошені" вже після нового тендеру на відбудову лікарні.