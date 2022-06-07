Травми війни: чому Кабмін пропонує легалізувати медичний канабіс

Законопроєкт щодо регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності Кабінет Міністрів України офіційно зареєстрував у Верховній Раді в п'ятницю, 10 червня. За три дні до цього урядовці одноголосно затвердили розроблений міністерством охорони здоров'я (МОЗ) документ.

Коментуючи ініціативу, глава МОЗ Віктор Ляшко несподівано навів аргумент воєнного часу: медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити лікування, зокрема, посттравматичних стресових розладів (ПТСР), які виникли в українців під час війни. "Ми розуміємо негативні наслідки війни для стану психічного здоров'я… І ми розуміємо, що немає часу чекати", - зазначив міністр.

"Війна загострила потреби"

Фінальний текст законопроєкту досі не опубліковано, однак на сайті МОЗ міститься його попередня чернетка, оприлюднена для офіційного громадського обговорення 17 лютого - за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У пресслужбі міністерства не змогли дати точну відповідь щодо внесених до цього документу пропозицій. Однак співрозмовники DW, які брали участь у громадському обговоренні законопроєкту, запевняють, що правки, які надійшли за три місяці, не змінили суті ініціативи.

З тексту чернетки законопроєкту випливає, що ініціатива МОЗ багато в чому повторює попередні спроби легалізувати в Україні медичну марихуану. За останні роки принаймні дві з них доходили до парламенту, останню, подану групою з понад 80 депутатів різних фракцій, Рада не змогла ухвалити у липні 2021 року.

"Після цього голосування була зустріч фракції "Слуга народу", на якій президент Зеленський особисто пообіцяв не припиняти спроби допомогти пацієнтам, які потребують сучасного лікування канабісом. І от ми домоглися подачі законопроєкту вже на рівні уряду", - розповідає DW Дмитро Шерембей, голова благодійної організації "100% Життя", яка опікується пацієнтами, що живуть з ВІЛ/СНІД в Україні.

Пацієнтські організації поряд з науковцями та медиками були основними лобістами як декриміналізації марихуани, так і легалізації вирощування медичних конопель та розробки в Україні препаратів на їхній основі. У пояснювальній записці до законопроєкту МОЗ наводить основні аргументи: світова медична спільнота, включно зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, визнала, що канабіноїди - основні активні речовини, що містяться в коноплях, - є ефективним засобом для лікування епілепсії, хвороб Паркінсона й Альцгеймера та ще загалом близько 50 патологічних станів і хвороб. "Війна лише загострила потреби, - розповідає Шерембей. - Я знаю волонтерів, які, не чекаючи на легалізацію, на свій страх і ризик доставляють препарати з канабідіолом до поранених військових у шпиталі".

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Мапа легалізації канабісу у світі

Контроль над медичним канабісом

Згаданий канабідіол (КБД) - один із двох найкраще досліджених канабіноїдів, які можна виокремлювати з рослин коноплі. На відміну від іншого - тетрагідроканабінолу (ТГК) - він сам по собі не дає психоактивного ефекту. Тому перші КБД-сорти марихуани, розроблені для лікування дитячої епілепсії в США та Ізраїлі, на початку називали "розчаруванням хіпі". Утім, і ТГК нині вважають природним знеболювальним, яке, порівняно з опіатами, майже не викликає залежності, а ще засобом для підняття апетиту й настрою в онкохворих.

Нині МОЗ пропонує чітко розділити КБД- і ТГК-вмісні коноплі. Перші, з низькою часткою ТГК, граничний розмір якої пізніше встановить саме міністерство, можна буде за ліцензією вирощувати на полях - звісно ж за умови контролю з боку правоохоронців. Більш психоактивні сорти - лише в закритих приміщеннях під ще суворішим наглядом.

Загалом МОЗ обіцяє ретельно контролювати весь процес обігу канабісу: від сертифікації насіння до рецептів на медпрепарати, які лікарі виписуватимуть пацієнтам лише в електронній формі. Кожна партія продукції з конопель, у разі ухвалення законопроєкту, маркуватиметься унікальним штрихкодом, а за її переміщенням стежитимуть через електронний реєстр.

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Мітинги за декриміналізацію марихуани проходять в Україні по кілька разів на рік

Відповідальність поки не зникне

Якщо раніше лобісти медичних конопель в Україні говорили переважно про потреби онкохворих пацієнтів, дітей з епілепсією та невиліковно хворих, то нині на перший план виходить саме психічне здоров'я. Віктор Лишко стверджує, найближчим часом медикаментозного лікування нервових розладів потребуватимуть три-чотири мільйони українців.

Чи зможуть вони отримати рецепт на медичний канабіс, залежатиме від того, наскільки консервативними виявляться українські лікарі. Адже без рецепта зберігання конопель і надалі вважатиметься серйозним злочином - нині зберігання понад п'яти грамів для власного вжитку тягне за собою кримінальну відповідальність аж до восьми років в'язниці.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, канабіс згадується у 80 відсотках вироків у справах щодо незаконного зберігання наркотичних речовин без мети збуту. За статистикою Офісу генпрокурора, у 2020 році до суду було передано майже 10 тисяч таких кримінальних справ.

І хоча згаданий законопроєкт не містить прямих норм щодо скасування кримінальної відповідальності за незаконне зберігання канабісу, МОЗ та прихильники декриміналізації марихуани намагаються поступово вирішити це питання, зазначає Дмитро Шерембей. Мова йде про проєкт змін до офіційного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - міністерство пропонує перенести коноплі з "першого списку" небезпечних наркотиків, обіг яких суворо заборонено, до "другого" - препаратів з контрольованим обігом. "Можливо, колись через ці списки вдасться закріпити за коноплями статус не наркотику, а лікувальної рослини", - висловлює надію громадський активіст.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції й досі звітує про регулярні затримання осіб, які зберігають і вирощують коноплі для власних потреб. Утім, співрозмовники DW у МОЗ констатують, що після відставки колишнього глави міністерства внутрішніх справ (МВС) України Арсена Авакова, а також його скандального заступника Олександра Гогілашвілі, МВС стало поблажливіше ставитись до легалізації медичної марихуани - зауваження його представників до законопроєкту були мінімальні.

Парламентський комітет з питань охорони здоров'я також готовий підтримати ініціативу, зазначив у розмові з DW його голова Михайло Радуцький. Утім, чи вистачить для його ухвалення нових аргументів воєнного часу, він спрогнозувати не зміг.

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