Легалізація марихуани - переваги та ризики

Гашиш, трава, марихуана, коноплі - все це назви рослини з Центральної Азії, яку сьогодні використовують не лише у текстильному виробництві та медицині, а й у сфері рекреації, тобто для зняття стресу. Суперечки навколо питання про те, чи можна вважати канабіс легким наркотиком, точаться давно. Тим часом у багатьох країнах світу, наприклад, у США, Канаді, ПАР, Іспанії та Нідерландах, уже офіційно дозволено використовувати канабіс в особистих (рекреаційних) або медичних цілях.

Цілком імовірно, що незабаром і в Німеччині підуть цим шляхом. На підтримку ініціативи з легалізації канабісу висловилися всі три партії, що входять до складу правлячої коаліції у країні: соціал-демократи, ліберали з Вільної демократичної партії та партія Зелених. Які ж позитивні наслідки вживання марихуани? І наскільки серйозні ризики, пов'язані з ним? DW зібрала останні наукові дані у цій галузі.

Відмінний секс та захист від COVID-19

Як засвідчило нещодавно оприлюднене дослідження Університету Альмерії в Іспанії, у людей, які вживають марихуану, покращується сексуальна функція, також вони відчувають сильніший оргазм. Автори пояснюють це так: "Ці покращення, як правило, пов'язані з підвищенням порога страху та сором'язливості, що спрощує сексуальні стосунки". Інакше кажучи: кращий секс у того, хто себе розкріпачує.

У середині січня 2022 року дослідники з Університету штату Орегон у США також запропонували використовувати препарати, що містять каннабіноїди, для запобігання та лікування COVID-19. Згідно зі спостереженнями вчених, каннабігеролова (CBGA) і каннабідіолова (CBDA) кислоти зв'язуються зі спайковим білком і запобігають проникненню SARS-CoV-2 у клітину. При цьому автори підкреслюють, що на відміну від тетрагідроканнабінолу (TGK), який також міститься в канабісі, ці дві кислоти не є психоактивними компонентами.

На вживання марихуани не вплинули ані заборони, ані контроль

Дослідження опубліковано у виданні Journal of Natural Products. Важливо наголосити, що проводили його не на людях, а на клітинних культурах у лабораторії. Автори дослідження вивчали вплив каннабіноїдів на альфа- і бета-варіанти коронавірусу.

У підсумку вони висловили припущення, що ця група з'єднань може виявитися ефективною зброєю проти інших мутацій SARS-CoV-2. Проте робити ставку на вживання канабісу заради захисту від коронавірусу в жодному разі не можна. Швидше за все, виготовлені на його основі препарати зможуть виконувати лише допоміжну функцію в боротьбі з інфекцією.

Варто також ураховувати, що обидві зазначені кислоти під час куріння перетворюються на нейтральні сполуки, які не здатні зв'язатися зі спайковим білком коронавірусу. У такому разі ефекту від них з точки зору захисту від COVID-19 не буде.

Довгострокові проблеми з концентрацією уваги

Негативним наслідком вживання канабісу є довгострокові когнітивні порушення, які загрожують насамперед молодим людям, оскільки їхній мозок ще перебуває у процесі активного розвитку. Підтверджує це, зокрема, проведений під керівництвом канадських науковців аналіз десяти метадосліджень. Його результати опублікували в журналі Addiction.

Науковці проаналізували дані 43000 людей. Їхні висновки: інтоксикація канабісом може призвести до легких когнітивних порушень або порушень середньої тяжкості. Саме це проявляється у ситуаціях, коли людині потрібно ухвалити якесь рішення, стримати недоречну реакцію, засвоїти навчальний матеріал шляхом читання чи на слух.

Також відхилення спостерігаються в плані часу, який потрібен людині для виконання якогось пов'язаного з мисленням завдання. Причому такі порушення можуть проявлятися не тільки під час куріння, а й після нього.

"Вживання канабісу підлітками може призвести до зниження рівня освіти, а в дорослих - до зниження продуктивності праці та небезпечного водіння. Ці наслідки можуть бути ще гіршими для постійних споживачів і тих, хто споживає великі дози", - каже співавтор дослідження Александр Дюме, професор кафедри клінічної психіатрії Університету Монреаля.

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Шкода для мозку молодих людей

Канабіс завдає шкоди мозку молодих людей, адже формування лобової частини мозку завершується лише приблизно у 25 років. Одне з досліджень, опублікованих у червні 2021 року, показує, що кора головного мозку в молодих людей, які вживають марихуану, на деяких ділянках тонша, ніж у групи учасників дослідження, які цього не роблять.

Проаналізувавши знімки головного мозку 800 людей, вчені дійшли висновку, що особливо інтенсивне вживання канабісу впливає на префронтальну кору, яка відповідає за контроль імпульсів, вирішення проблем та планування дій.

Активне вживання канабісу може призвести і до психозів, насамперед у молодих людей. Опубліковане у 2020 році дослідження, яке проводилося по всій Європі, засвідчило: ті, хто курить марихуану щодня, утричі частіше схильні до психотичних станів, ніж люди, які не вживають канабіс.

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Ставлення суспільства до легалізації канабісу

Незважаючи на ризики, пов'язані з курінням марихуани, серед молоді вона залишається одним із найулюбленіших наркотиків. Тим часом дискусія про легалізацію вживання канабісу, що точиться сьогодні у багатьох країнах світу, показує, що рівень прийняття цього наркотику з боку суспільства зростає.

Новий уряд Німеччини також має намір легалізувати канабіс. "Наша мета - захистити здоров'я споживачів, захистити дітей та молодь від вживання наркотиків, знищити чорний ринок", - заявив у зв'язку з цим новий уповноважений федерального уряду з питань наркотичних засобів, член СДПН Буркгард Блінерт (Burkhard Blienert) в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

При цьому він розвіяв надії на швидку легалізацію вживання та вирощування канабісу. "Ця тема надзвичайно складна, і тут багато підводних каменів, - визнав Блінерт. - Це не той закон, який можна ухвалити легко і просто".