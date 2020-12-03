 У Конгресі США підтримали легалізацію канабісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2020

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Новини

У Конгресі США підтримали легалізацію канабісу

Контрольована демократами палата представників схвалила законопроєкт про виключення канабісу зі списку заборонених речовин на федеральному рівні в США.

Пакунок з канабісом (символічне фото)

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який передбачає виключення канабісу зі списку заборонених речовин на федеральному рівні. За документ у п'ятницю, 4 грудня, проголосували 228 депутатів нижньої палати, контрольованої демократами, тоді як 164 депутати висловилися проти.

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Проєкт закону також передбачає перерахування коштів від акцизного податку на продукти канабісу на підтримку постраждалих від дій наркоторговців, а також зняття судимості з осіб, засуджених за злочини, пов'язані зі зберіганням і торгівлею марихуаною без застосування насильства.

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Закон ще має схвалити Сенат

Для набуття чинності закон ще повинна схвалити верхня палата Конгресу США. Однак це, на думку експертів, є малоймовірним, бо більшість у Сенаті нині - за республіканцям. Крім того, документ ще має підписати президент США.

У Сполучених Штатах 38 із 50 штатів дозволили застосовувати марихуану в медичних цілях, ще у 15 штатах і в столичному окрузі Колумбія її дозволено вживати в рекреаційних цілях.

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Комісія ООН виключила канабіс зі списку небезпечних наркотиків

Нагадаємо, 2 грудня Комісія ООН з наркотичних речовин вирішила "виключити канабіс та його похідні зі Списку 4 Конвенції". Це рішення було ухвалене на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які вона у січні 2019 року передала ООН задля зміни контролю над обігом канабісу та речовин, пов'язаних із ним.

При цьому рішення про допустимість вживання марихуани залишилося в компетенції урядів відповідних країн, вказали в ООН.

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Чи може канабіс захистити від коронавірусу?

Поки немає вакцини та ліків від COVID-19, канадські дослідники припускають, що від коронавірусу може захистити канабіс. На це вказують дослідження використання цієї рослини для лікування раку та хвороби Крона.  

Мільярди на коноплях. Як в Німеччині зароблятимуть на ліках з марихуаною

Близько 800 тисяч тяжкохворих німців зможуть лікуватися препаратами на основі конопель. Ліки допомагають при ревматизмі, епілепсії та розсіяному склерозі. Тим часом компанії сподіваються на чималі прибутки.  

Аудіо й відео до теми

Медичний канабіс: чи варто легалізувати?  

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