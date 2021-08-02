Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Шанси на легалізацію марихуани в Німеччині зараз високі як ніколи. Після парламентських виборів 26 вересня, СДПН, Зелені та представники Вільної демократичної партії зайняті попередніми переговорами із формування коаліції, так званим "зондуванням" з метою зближення позицій з ключових питань. Одне з них - легалізація канабісу. Вільні демократи та Зелені однозначно виступають за легалізацію та регулювання збуту. Соціал-демократи пропонують пілотний проєкт із "регульованим продажем" повнолітнім споживачам.

Зелені у 2015 та 2020 роках вже пробували провести у парламенті закон щодо контрольованого продажу марихуани. Серед переваг політсила називає удар по "чорному ринку" наркодилерів, гарантування захисту неповнолітніх, зменшення навантаження на поліцію та судову систему, а ще й податкові надходження. Однак Бундестаг тоді відхилив законопроєкт.

"Народний наркотик"

Тепер, коли створення коаліції у форматі "світлофору" (відповідно до партійних кольорів - Ред.), стає дедалі більш імовірним, тема легалізації теж повернулася на порядок денний. А ще й тому, що півстоліття "боротьби з наркотиками" жодним чином не зменшили ні попиту, ні пропозиції. Навіть пандемія коронавірусу не вплинула на процвітаючий чорний ринок, про що свідчить звіт Європейського центру моніторингу наркотиків та наркозалежності (EMCDDA), опублікований у середині червня.

Незважаючи на всі заборони, цифри EMCDDA свідчать, що майже 30 відсотків дорослих європейців хоча б раз у житті затягувалися косячком із зіллям. "Марихуана - це найпоширеніший наркотик серед молоді",- констатує у своєму останньому звіті уповноважена федерального уряду з наркотиків Даніела Людвіг (Daniela Ludwig). Ще трохи статистики: більше чверті населення ФРН у віці від 15 до 64 років мають досвід куріння марихуани. Цього факту не можна ігнорувати: марихуана не просто присутня у німецькому суспільстві, але й займає тверді позиції.

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Необхідні нові підходи

Юристи з кримінального права, криміналісти, поліцейські та навіть соціальні працівники скептично оцінюють чинні досі у ФРН підходи до питання вжитку марихуани. Поволі розуміння необхідності змін приходить і у велику політику. До того ж, неможливо ігнорувати світові тенденції та тренди: у США вже у понад чверті штатів марихуану легалізовано. Це ж стосується Канади і Уругваю. У Німеччині ж торгівля заборонена, а вирощування досі дозволялося лише в медичних цілях і у межах пілотних проєктів.

Учасники коаліційних переговорів від СДПН, Зелених та Вільних демократів

Чотири з шести партій, обраних до німецького Бундестагу, виступають за скасування чинних нині заборон. Хоча підходи чотирьох політсил до вирішення проблеми і дещо відрізняються, в одному вони спільні - чинні досі заборони неефективні, а нова політика у цій царині має ґрунтуватися на трьох принципах - легалізація, декриміналізація та регуляція.

Речник фракції вільних демократів з питань політики щодо наркотичних речовин Віланд Шінненбурґ (Wieland Schinnenburg) у червні в розмові DW заявив про чотири мільйони постійних споживачів марихуани у Німеччині. Усі вони змушені звертатися до послуг наркодилерів на "чорному ринку", а якість придбаного товару часто залишає бажати кращого, вказує він. Держава ж втрачає на цьому великі гроші, недоотримуючи податки, які б могли піти на профілактику та терапію, критикує Шінненбурґ.

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Ставлення до курців як до злочинців

Економічний дослідник з Дюссельдорфа Юстус Гаукап (Justus Haucap) спробував у дослідженні від 2018 року підрахувати, про які суми йдеться. Сукупний ефект від зменшення навантаження на поліцію та судову систему, а також від податкових надходжень, він оцінив у 2,6 мільярда євро на рік.

Але тут є іще один аспект - соціальний. На ньому наголошує франкфуртський соціолог Гайно Штефер (Heino Stöver), говорячи про 358 тисяч справ, які щороку порушує поліція проти споживачів марихуани. При цьому часто йдеться не про "акул" наркоторгівлі, а звичайних громадян, спійманих з кількома грамами "зілля". Закон бачить у них правопорушників, карає, а це веде до тяжких наслідків для життя, кар'єри, освіти таких людей. Натомість поліція і суди завалені подібними справами.

Не слід забувати і про підживлення "чорного ринку", а також про небезпеки неякісного товару - наркомафія нерідко додає до марихуани небезпечні синтетичні канабіоїдні матеріали. В Угорщині, наприклад, улітку 2020 року від таких отруєнь загинуло 20 осіб.

Пілотний проєкт вирощування медичної марихуани у Ноймюнстері

Cоціолог Гайно Штефер порівнює ситуацію на "чорному ринку" із прилавком бакалійного магазину. З тією лише різницею, що товар там без етикеток. Отже, каже він, це як купувати кота в мішку.

Розмови про "вільне від будь-яких наркотиків суспільство" Штефер вважає нереалістичною утопією і додає, що "більшість у суспільстві цього і не бажає" з огляду на те, що багатьом споживання речовин приносить задоволення, навіть попри наявність різних досліджень щодо можливих наслідків. До того ж, в історії людства не так вже й багато прикладів культур, цілковито вільних від наркотиків.

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Хто проти?

Проти легалізації марихуани виступають консерватори з ХДС/ХСС, а також правопопулісти з Альтернативи для Німеччини (АдН). До них примкнули й деякі поліцейські профспілки. Очільник Профспілки поліцейських (GdP) Олівер Малхов (Oliver Malchow) у розмові з Neue Osnabrücker Zeitung сказав, що не бачить сенсу у відкритті дверей для "небезпечних та шкідливих наркотиків" на додаток до алкоголю. Мовляв, споживання марихуани серед молоді може призвести до проблем зі здоров'ям та соціальних конфліктів. "Треба покласти край романтизації косячку", - закликає він.

Поки ж учасники коаліційних переговорів ще тільки мають дійти спільних позицій щодо легалізації марихуани. Цікавий і особистий досвід провідних переговірників: кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що ніколи не пробував марихуани. Натомість співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у травні зізналася у розмові з Bild am Sonntag, що "пробувала, але зрозуміла, що не сподобалося".