Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині

Останні перед вересневими виборами до німецького Бундестагу слухання в парламентському комітеті з охорони здоров'я були присвячені не боротьбі з пандемією коронавірусу, як цього можна було б очікувати, а канабісу. Точніше кажучи, можливим змінам в наркополітиці Німеччини, які вже не вперше обговорюють представники різних партій і профільні експерти.

Зрушення в дебатах щодо боротьби з наркотиками

На слухання було винесено пропозицію фракції ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) про легальне і контрольоване поширення серед дорослих "конопель для особистого споживання". Більш того, з огляду на позитивну динаміку зростання попиту на марихуану в медичних і споживчих цілях німецькі ліберали пропонують розглядати "Cannabis made in Germany" (марихуана, вироблена в Німеччині. - Ред.) як потенційний товар для експорту.

Вже сьогодні зрозуміло, що намітилися серйозні зрушення в дебатах з приводу боротьби з незаконним обігом наркотиків і, насамперед, марихуани. Тому що "війна з наркотиками", яка триває понад півстоліття, ніяк не позначилася на зростанні попиту і пропозиції. Навіть пандемія коронавірусу не вплинула на процвітаючий чорний ринок психотропних препаратів, свідчать дані опублікованого в середині червня звіту Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності (EMCDDA). Попри карантини і прикордонний контроль, які запроваджують різні країни, "європейський ринок наркотиків на початку 2020 року характеризувався широкою доступністю різноманітного спектра препаратів, що характеризуються підвищеною чистотою або вмістом активних інгредієнтів", констатують автори звіту.

Марихуана на піку популярності

Обсяг нелегального обігу наркотиків в Європі оцінюється приблизно в 30 мільярдів євро. І, як і в усьому іншому світі, канабіс є найпоширенішим наркотичним препаратом в Європі. Дані EMCDDA показують, що, попри всі заборони, майже 30 відсотків дорослих європейців хоча б раз в житті пробували курити марихуану. У Німеччині практично такі ж показники. Канабіс, здається, не просто проник в суспільне життя, але і встиг в ньому міцно закріпитися.

Ось чому не тільки фахівці з кримінального права, кримінологи, поліцейські і соціальні працівники ставлять під сумнів заборону на легальне поширення наркотиків. Серед політиків теж немає однозначної думки з приводу того, чи є поліція і прокуратура відповідними інструментами для захисту здоров'я людей в даному випадку.

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Дискусію підігрівають і світові тенденції: більш ніж у чверті штатів США дорослі тепер можуть законно запастися бажаним препаратом в особистих цілях. Те ж саме в Канаді та Уругваї. Чотири з шести партій, представлених в німецькому Бундестазі, зараз проводять кампанію за скасування заборони на продаж канабісу.

У пошуках нового курсу

Попри відмінності в нюансах, і Зелені, і ВДП, і Ліва партія, і соціал-демократи заявляють, що нинішня наркополітика, заснована на забороні, провалилася. Всі вони виступають за новий курс за допомогою легалізації, декриміналізації та регулювання. В інтерв'ю DW експерт парламентської групи ВДП з питань наркополітики Віланд Шінненбурґ (Wieland Schinnenburg) каже про приблизно чотири мільйони постійних споживачів канабісу в Німеччині.

"Ви залишаєте їх чорному ринку, де вони отримають препарати сумнівної якості", - вказує Шінненбурґ і додає, що до того ж влада при цьому втрачає багато грошей. "Якби ви офіційно продавали канабіс, то держава отримувала б податки з цієї торгівлі, які цілком можна було б витратити на профілактику і лікування наркозалежних", - стверджує депутат від ВДП.

Економіст з Дюссельдорфа Юстус Гаукап (Justus Haucap) в дослідженні 2018 року оцінив кошти, які можуть бути отримані при легалізації легких наркотиків. Загальна сума, яка формується як за рахунок скорочень витрат на поліцію і судову систему, так і за рахунок збільшення податкових надходжень, може, за його даними, становити 2,6 мільярда євро.

"Союз-90 / Зелені" - єдина поки представлена ​​в Бундестазі партія, яка вже розробила всеосяжний документ з даної тематики. Її проєкт "Закону про контроль за канабісом" базується на контрольованому розподілі марихуани серед дорослих через мережу уповноважених спеціалізованих магазинів. Мета полягає в тому, щоб знищити чорний ринок, гарантувати захист неповнолітніх, полегшити навантаження на поліцію і судові органи, а також зібрати податки на профілактику і лікування наркозалежності. Проте Бундестаг торік у жовтні відхилив цей законопроєкт.

Декриміналізація споживання марихуани

Соціолог з Франкфурта Гайно Штефер (Heino Stöver), який кілька разів протягом року виступав в комітеті Бундестагу з охорони здоров'я як експерт, вважає нові імпульси в наркополітиці "запізнілими". Він розповів DW про зростання поліцейської статистики щодо наркотиків. "У нас зафіксовано небувалий показник - понад 358 тисяч так званих злочинів, пов'язаних з наркотиками", - повідомив експерт.

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Однак з них майже 80 відсотків припадають на так звані правопорушення, пов'язані зі споживанням. Іншими словами: був спійманий хтось, хто курить "косяк" з кількома грамами марихуани або героїновий наркоман з добовою дозою. Результат: невинне споживання криміналізується - часто зі серйозними наслідками для роботи таких осіб, для їхньої освіти і оточення, а поліція і судові органи перевантажені нерелевантними справами.

Ще одна небезпека чорного ринку: препарати сумнівної якості. У звіті EMCDDA, зокрема, наводяться шокуючі приклади: наркобарони змішали неякісну марихуану з дуже небезпечними синтетичними канабіноїдами. Від подібної суміші в Угорщині влітку 2020 року загинуло понад 20 осіб. Попри широке поширення марихуани, летальні випадки від її вживання в чистому вигляді досі невідомі.

Гайно Штефер порівнює ситуацію на чорному ринку наркотиків з полицею для алкогольних напоїв в супермаркеті. З однією важливою відмінністю: на жодній пляшці немає етикетки. "Можливо, ви зможете вгадати, що всередині, за формою пляшки або за кольором рідини. Але переважно це - кіт в мішку. Гірших умов годі собі й уявити", - зазначає він. Вільне від наркотиків суспільство - це фікція, вважає соціолог. І нагадує, що в історії людства було лише кілька культур, які обходилися без наркотиків.

Тема для нового скликання Бундестагу

Тим часом уповноважена з наркотичних засобів в міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ (Daniela Ludwig) в середині червня в інтерв'ю Südwestrundfunk однозначно виступила проти будь-якої легалізації канабісу та, перш за все, згадала про захист молоді. Але політикиня, яка входить в Християнсько-соціальний союз (ХСС), також визнала, що "кримінальне переслідування - не найкращий механізм для тих, хто вперше попався з канабісом".

"Декриміналізація, переведення з кримінального законодавства в розділ адміністративних правопорушень: це було б для мене можливим шляхом, якби ми поєднували його з обов'язковими консультаціями фахівців", - зазначила Людвіґ, натхненна прикладом Португалії. Однак поки її партія загалом, схоже, не хоче йти таким шляхом. Термін "канабіс" жодного разу не трапляється на 140 сторінках передвиборної програми консервативного блоку ХДС/ХСС.

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Член Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Ервін Рюддель (Erwin Rüddel), як і раніше, бачить у своїй партії безліч забобонів в тому, що стосується боротьби з канабісом. Голова комітету з охорони здоров'я німецького парламенту Рюддель в 2018 році відкрито підтримав пілотні проєкти з легалізації марихуани в малих дозах. "Якби я зробив це двома або трьома роками раніше, то зустрів би більший опір з боку власної партії", - розповів Рюддель DW.

Тема наркополітики гратиме роль в переговорах про урядову коаліцію, які почнуться після виборів в Бундестаг у вересні. Таку точку зору поділяють не тільки Рюддель, а й депутат від ВДП Шінненбурґ і експерт СДПН з питань наркополітики Дірк Гайденблут (Dirk Heidenblut). Можливо, саме тому Рюддель завершив слухання з легалізації канабісу в комітеті охорони здоров'я Бундестагу так: "Я вважаю, що ця тема залишиться з нами і в наступному легіслатурному періоді".