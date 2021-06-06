Німецька Ліва партія ухвалила передвиборчу програму

Ліва партія Німеччини у неділю, 20 червня, за підсумками дводенного онлайн-з'їзду ухвалила передвиборчу програму, з якою вона йде на вибори до Бундестагу, що відбудуться 26 вересня цього року. Документ підтримали 88 відсотків делегатів партійного форуму.

У своїй програмі ліві пропонують, зокрема, встановлення чотириденного робочого тижня зі збереженням попереднього рівня заробітної плати, збільшення кількості днів відпустки для працівників з нинішніх 24-ох до 36 днів, мінімальну зарплату на рівні 13 євро за годину (нині вона становить 9,5 євро), мінімальну пенсію у 1200 євро, обмеження орендної плати за житло у масштабах країни, підвищення на 500 євро базової зарплати людям, які працюють у сфері догляду за літніми та хворими особами тощо.

Також у довгостроковій перспективі пропонується зробити громадський транспорт у Німеччині безкоштовним. А податки, які мають йти на подолання коронавірусної кризи, ліві пропонують збирати лише з найбагатших жителів ФРН - чиста вартість активів яких перевищує два мільйони євро, повідомляє агенція dpa.

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За чий кошт бенкет?

Кошти на реалізацію цих задумів ліві пропонують залучити за рахунок підвищення податків для підприємств та багатих, а також запровадження податку на майно - починаючи з його оціночної вартості в один мільйон євро.

Помітна увага у програмі лівих приділяється й боротьбі проти змін клімату. Вони, зокрема, пропонують досягти кліматичної нейтральності Німеччини до 2035 року, заборонити авіаперельоти на відстані до 500 кілометрів, а також домагатися обмеження глобального потепління в межах півтора градуса за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.

У зовнішній політиці ліві залишаються на своїх традиційних позиціях: припинення участі військових Бундесверу в усіх закордонних місіях, розпуск НАТО та створення нової системи колективної безпеки за участі Росії, припинення та заборона експорту озброєнь, відмова від діяльності спецслужб.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, німецька Ліва партія має шанси знову бути представленою у Бундестазі - за неї готові проголосувати від шести до семи відсотків виборців. На минулих парламентських виборах у 2017 році ліві посіли п'яте місце з 9,2 відсотка голосів.

10 травня Ліва партія обрала лідерів списку на виборах до Бундестагу - партія піде на вибори на чолі зі співголовою політсили Яніне Вісслер (Janine Wissler) і керівником парламентської фракції Дітмаром Барчем (Dietmar Bartsch).