 Чому провалився експеримент із заморожуванням квартплати в Берліні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.04.2021

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Економіка

Чому провалився експеримент із заморожуванням квартплати в Берліні

Конституційний суд ФРН скасував закон лівих партій про заборону підвищувати орендну плату за житло в Берліні протягом п'яти років. Тепер держрегулювання стане передвиборною темою.

Житловий квартал у центрі Берліна поблизу площі Александерплац

Житловий квартал у центрі Берліна поблизу площі Александерплац

Як зупинити зростання орендної плати за житло? У Німеччині це одна з найгостріших соціальних проблем, адже майже половина населення країни проживає в орендованих квартирах і будинках, а вони за минуле десятиліття сильно подорожчали. Особливо швидко квартплата зростала останніми роками в Берліні, де рівень доходів значної частини населення помітно нижчий, ніж в західнонімецьких містах-мільйонниках з більш розвиненою економічною структурою: Мюнхені, Гамбурзі та Кельні.

Берлінські міська влада перевищила свої конституційні повноваження

Тому берлінський уряд вирішив вдатися до заходів адміністративного регулювання місцевого ринку житла. У Берліні при владі перебуває лівоцентристська коаліція, сформована зі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Лівої партії та партії "Союз-90 / Зелені". За рішенням цієї коаліції в столиці ФРН 23 лютого 2020 року на ринку орендованого житла, а це близько 1,5 мільйона квартир, на п'ять років була заморожена квартплата на рівні, який вона мала станом на червень 2019 року.

Берлінський уряд ухвалював рішення на тлі протестів проти спекуляції житлом

Берлінський уряд ухвалював рішення на тлі протестів проти "спекуляції житлом"

Три місяці потому, в травні 2020, до Конституційного суду ФРН у Карлсруе надійшов позов проти цього рішення. Його подали 284 депутати Бундестагу від правоцентристських партій - консервативного блоку ХДС/ХСС і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП). Ці депутати не заперечують проблеми дефіциту доступного житла, але виступають за її вирішення не адміністративними, а ринковими методами. Однак в даному випадку вони зосередилися виключно на юридичному боці справи, стверджуючи, що влада федеральної землі Берлін не мали права ухвалювати таке рішення, оскільки житлове законодавство перебуває в компетенції федеральних органів.

15 квітня 2021 року Конституційний суд ФРН підтвердив, що влада Берліна перевищила свої закріплені в Основному законі Німеччини повноваження, і оголосив заморожування квартплати в місті нікчемним, тобто повністю недійсним.

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Від багатьох берлінських квартиронаймачів вимагатимуть доплати

Для багатьох берлінських квартировинаймачів цей вердикт означає, що їм, можливо, доведеться доплатити орендодавцям певні суми, на які ті тепер вони зможуть претендувати відповідно до чинних договорів про оренду житла. Щоправда, компанія Vonovia вже заявила, що не вимагатиме компенсувати їй заднім числом різницю між спочатку обумовленою і замороженою квартплатою. Водночас інший великий житловий концерн, Deutsche Wohnen, має намір стягнути зі своїх мешканців в середньому по 430 євро, але при цьому там запевняють, що унаслідок рішення суду нікого орендованого житла не позбавлятимуть.

Спонтанна демонстрація за закон про заморожування квартплати на федеральному рівні, Берлін

Спонтанна демонстрація за закон про заморожування квартплати на федеральному рівні, Берлін, 15 квітня 2021 року

Для всіх громадян Німеччини ухвалене в Карлсруе рішення означає, що державне регулювання ринку житла стане тепер однією з найважливіших тем кампанії до призначених на 26 вересня виборів до Бундестагу. Адже Конституційний суд дав лише юридичну, але не політико-економічну оцінку берлінської моделі заморожування орендної плати, і тепер її ініціатори і прихильники вимагатимуть ухвалення аналогічного, або схожого, закону на федеральному рівні.

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Державне регулювання ринку житла стає передвиборною темою

У цьому вони не залишили жодного сумніву. Так, бургомістр Берліна соціал-демократ Міхаель Мюллер (Michael Müller), що водночас очолює уряд міста-землі, заявив, що "федеральна влада повинна, нарешті, почати енергійно боротися проти поширеного вже по всій країні тяжкого становища з житлом".

А берлінський міністр міського розвитку від Лівої партії Себастіан Шеель (Sebastian Scheel) зажадав від федеральної влади "або створити дієві правові норми встановлення орендної плати, щоб гарантувати поєднання різних соціальних верств в містах, або передати це до компетенції федеральних земель".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який відповідає за житлове будівництво в країні, запевнив, що заморожування орендної плати тепер у минулому. "І це добре, тому що з точки зору житлового будівництва це був абсолютно хибний шлях. Цей захід породив відчуття невпевненості на ринку житла, загальмував інвестиції і не створив жодної нової квартири", - підкреслив політик від консервативної партії ХСС.

За його словами, він керується девізом "Будувати, будувати, будувати!", оскільки збільшення пропозиції на ринку житла "було і залишається найкращою формою захисту інтересів орендаторів". Тож прибічники двох різних варіантів вирішення проблеми з дефіцитом доступного житла, фактично, вже почали боротьбу за голоси німецьких виборців.

  • Підставки для яєць

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Підставки для яєць

    Справжній німецький сніданок передбачає відварене яйце. Для яєць використовують спеціальні підставки, які бувають керамічними, пластиковими, металевими. Крім того, на столі часто можна зустріти ще й спеціальний прилад з довжелезною назвою - "Eierschalensollbruchstellenverursacher". Ця назва дослівно перекладається так: інструмент, який відрізає яєчну шкарлупу в потрібному місці.

  • Пляшки, які німці здають на переробку

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Пляшки, які німці здають на переробку

    Німці серйозно ставляться до переробки сміття, особливо коли йдеться про скляні та пластикові пляшки, за які довелось заплатити заставу. Їх збирають вдома, а потім відносять у супермаркет, де здають за готівку. За одну таку пляшку можна отримати 8 або 25 центів. Це невеликі гроші, але, попри це, і бідні, й заможні збирають пляшки, аби потім їх здати й отримати заставу назад.

  • Кухонні рушники

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Безліч рушників на всі випадки життя

    У типовій німецькій кухні ви знайдете безліч кухонних рушників. Попри те, що зараз є багато різноманітних варіацій, німці все ж таки надають перевагу класичним варіантам, а саме - рушникам у клітинку.

  • Різноманітні миючі засоби

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Різноманітні миючі засоби

    Якщо ви пролили щось всередині німецької оселі, нічого страшного. В господарстві знайдуться миючі засоби для буквально кожної поверхні - скла, плитки, кераміки, дерева, штучного дерева, металу - і навіть спеціальний засіб для чистки електричної плити.

  • Person using a toilet brush (Colourbox)

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Туалетна щітка

    Туалетні щітки, звичайно, є й в інших країнах. Тільки от у Німеччині - принаймні так здається - ними користуються значно частіше. Гостям німці не втомлюються пояснювати, що туалетні щітки використовуються не лише раз на тиждень під час миття туалету, а щоразу після його відвідування. Можливо це пов'язано з особливістю німецьких унітазів, форма яких не завжди дозволяє відразу вимити їх водою.

  • Книжкові полиці

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Книжкові полиці

    Німці, як правило, не вихваляються своїми статками. Винятком є однак домашня бібліотека. Практично в кожній німецькій оселі можна побачити заставлені книжками під саму стелю книжкові полиці: філософські твори, мистецькі альбоми, бестселери, біографії… Які з книжок справді були прочитані, це вже таємниця господаря.

  • Теки для документів

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Теки для документів

    На полицях поруч з книжками звичайно ще залишається місце й для тек з документами. Як правило, йдеться про теки-реєстратори. У них німці зберігають свідоцтва, податкові декларації (їх слід зберігати десять років), контракти, рахунки, страхові договори. Усе розсортовано й підшите в різних теках - часто різного кольору.

  • Жалюзі

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Жалюзі

    Німці ревно ставляться до захисту власної приватної сфери. Свідченням цьому є популярні в Німеччині жалюзі на вікнах та балконних дверях. Жалюзі не лише захищають від сонця, холоду, а роллети ще й від злодіїв, але також від цікавих поглядів сусідів. Щонайменше гардини є на вікнах кожної німецької оселі.

  • Домашні пантофлі

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Домашні капці

    Капці, безперечно, є типовими не лише для німецьких осель. Але іноземці часто дивуються, з якою спритністю німці змінюють взуття на зручні м'якенькі пантофлі. Деякі родини тримають напоготові капці для гостей - при чому капці різних розмірів.

  • З власною ковдрою в двоспальному ліжку

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    З власною ковдрою в двоспальному ліжку

    У німецькому двоспальному ліжку не часто трапляється, коли пара ділить між собою одну велику ковдру. Як правило, кожен має власну ковдру, в яку можна затишно загорнутись. Що стосується комфорту під час сну, то тут кожен думає про себе.

    Автор: Елізабет Ґренір


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