Чому провалився експеримент із заморожуванням квартплати в Берліні

Як зупинити зростання орендної плати за житло? У Німеччині це одна з найгостріших соціальних проблем, адже майже половина населення країни проживає в орендованих квартирах і будинках, а вони за минуле десятиліття сильно подорожчали. Особливо швидко квартплата зростала останніми роками в Берліні, де рівень доходів значної частини населення помітно нижчий, ніж в західнонімецьких містах-мільйонниках з більш розвиненою економічною структурою: Мюнхені, Гамбурзі та Кельні.

Берлінські міська влада перевищила свої конституційні повноваження

Тому берлінський уряд вирішив вдатися до заходів адміністративного регулювання місцевого ринку житла. У Берліні при владі перебуває лівоцентристська коаліція, сформована зі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Лівої партії та партії "Союз-90 / Зелені". За рішенням цієї коаліції в столиці ФРН 23 лютого 2020 року на ринку орендованого житла, а це близько 1,5 мільйона квартир, на п'ять років була заморожена квартплата на рівні, який вона мала станом на червень 2019 року.

Берлінський уряд ухвалював рішення на тлі протестів проти "спекуляції житлом"

Три місяці потому, в травні 2020, до Конституційного суду ФРН у Карлсруе надійшов позов проти цього рішення. Його подали 284 депутати Бундестагу від правоцентристських партій - консервативного блоку ХДС/ХСС і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП). Ці депутати не заперечують проблеми дефіциту доступного житла, але виступають за її вирішення не адміністративними, а ринковими методами. Однак в даному випадку вони зосередилися виключно на юридичному боці справи, стверджуючи, що влада федеральної землі Берлін не мали права ухвалювати таке рішення, оскільки житлове законодавство перебуває в компетенції федеральних органів.

15 квітня 2021 року Конституційний суд ФРН підтвердив, що влада Берліна перевищила свої закріплені в Основному законі Німеччини повноваження, і оголосив заморожування квартплати в місті нікчемним, тобто повністю недійсним.

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Від багатьох берлінських квартиронаймачів вимагатимуть доплати

Для багатьох берлінських квартировинаймачів цей вердикт означає, що їм, можливо, доведеться доплатити орендодавцям певні суми, на які ті тепер вони зможуть претендувати відповідно до чинних договорів про оренду житла. Щоправда, компанія Vonovia вже заявила, що не вимагатиме компенсувати їй заднім числом різницю між спочатку обумовленою і замороженою квартплатою. Водночас інший великий житловий концерн, Deutsche Wohnen, має намір стягнути зі своїх мешканців в середньому по 430 євро, але при цьому там запевняють, що унаслідок рішення суду нікого орендованого житла не позбавлятимуть.

Спонтанна демонстрація за закон про заморожування квартплати на федеральному рівні, Берлін, 15 квітня 2021 року

Для всіх громадян Німеччини ухвалене в Карлсруе рішення означає, що державне регулювання ринку житла стане тепер однією з найважливіших тем кампанії до призначених на 26 вересня виборів до Бундестагу. Адже Конституційний суд дав лише юридичну, але не політико-економічну оцінку берлінської моделі заморожування орендної плати, і тепер її ініціатори і прихильники вимагатимуть ухвалення аналогічного, або схожого, закону на федеральному рівні.

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Державне регулювання ринку житла стає передвиборною темою

У цьому вони не залишили жодного сумніву. Так, бургомістр Берліна соціал-демократ Міхаель Мюллер (Michael Müller), що водночас очолює уряд міста-землі, заявив, що "федеральна влада повинна, нарешті, почати енергійно боротися проти поширеного вже по всій країні тяжкого становища з житлом".

А берлінський міністр міського розвитку від Лівої партії Себастіан Шеель (Sebastian Scheel) зажадав від федеральної влади "або створити дієві правові норми встановлення орендної плати, щоб гарантувати поєднання різних соціальних верств в містах, або передати це до компетенції федеральних земель".

У свою чергу, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer), який відповідає за житлове будівництво в країні, запевнив, що заморожування орендної плати тепер у минулому. "І це добре, тому що з точки зору житлового будівництва це був абсолютно хибний шлях. Цей захід породив відчуття невпевненості на ринку житла, загальмував інвестиції і не створив жодної нової квартири", - підкреслив політик від консервативної партії ХСС.

За його словами, він керується девізом "Будувати, будувати, будувати!", оскільки збільшення пропозиції на ринку житла "було і залишається найкращою формою захисту інтересів орендаторів". Тож прибічники двох різних варіантів вирішення проблеми з дефіцитом доступного житла, фактично, вже почали боротьбу за голоси німецьких виборців.