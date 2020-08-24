У Німеччині дорожчає нерухомість попри спад економіки через пандемію COVID

Зростання цін на нерухомість у Німеччині триватиме попри пандемію та падіння економіки країни. Такі прогнози експертів оприлюднило в суботу, 2 січня, німецьке агентство новин dpa.

Приміром, експерт з нерухомості земельного банку Landesbank Hessen-Thüringen Штефан Мітропулос (Stefan Mitropoulos) очікує лише незначне уповільнення темпів зростання цін на житлову нерухомість. За його оцінками, квартири і будинки подорожчають у 2021 році приблизно на чотири відсотки замість 5-6 відсотків, як прогнозували раніше. "Ринок житла в Німеччині напрочуд стійкий", - запевняє експерт, цитує dpa. Тож, на його переконання, жодного спаду цін у цьому сегменті не передбачається.

Фактори зростання цін на нерухомість

Раніше дехто з експертів очікував, що глобальне уповільнення економічної активності, зростання безробіття і скорочення доходів покладуть край багаторічному буму на ринку нерухомості в Німеччині. Однак, за даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у третьому кварталі 2020 року нерухомість у Німеччині подорожчала на 7,8 відсотка порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що стало найвищим квартальним показником зростання цін з кінця 2016 року.

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Крім того, експерти Інституту міських, регіональних та житлових досліджень GEWOS (Institut für Stadt-, Regional - und Wohnforschung) вказують, що фактори, що впливають на зростання цін, зберігатимуться і в 2021 році. Насамперед це демографія, що підтримує високий попит на житло, брак землі для будівництва, а також низький рівень відсоткових ставок іпотечних кредитів і брак альтернативних можливостей для інвестування в умовах нестабільності на інших ринках.

Зростання цін на нерухомість у Німеччині спостерігається попри економічне падіння, спричиненне пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Експерти виходять з того, що за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини скоротився на понад п'ять відсотків порівняно з попереднім роком.