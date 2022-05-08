(Не)дешеві кредити на житло в Україні: чому українці цураються іпотек (26.03.2020)

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що треба для того, аби це сталося? Та чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?