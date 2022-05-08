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Іпотека - застава нерухомості. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іпотека".
Іпотека - банківський кредит під заставу нерухомого майна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що треба для того, аби це сталося? Та чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?
Верховна Рада на початку липня ухвалила закон "про відновлення кредитування в Україні". В НБУ впевнені, що закон сприятиме відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати.
Банкіри запропонували свій варіант переведення у гривню валютних кредитів на житло. Він не передбачає курсу 5 гривень за долар, але обіцяє списання частини боргу громадян. DW з’ясовувала, які шанси має така ініціатива.