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Іпотека

Іпотека - застава нерухомості. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іпотека".

Іпотека - банківський кредит під заставу нерухомого майна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками

Кредити, іпотека, війна: як українцям впоратися з боргами перед банками 08.05.2022

Скорочення доходів українців через війну ускладнило повернення кредитів. Банки пообіцяли не нараховувати пеню, однак проблема лишається.
Пільгове кредитування в Україні: фата-моргана з реальними ризиками?

Пільгове кредитування в Україні: фата-моргана з реальними ризиками? 15.02.2021

З березня в Україні має стати доступною іпотека під сім відсотків річних, обіцяє уряд. Банки налаштовані скептично, але й позичальникам радять ретельно зважити всі "за" та "проти", перш ніж скористатися цією програмою.
У Німеччині дорожчає нерухомість попри спад економіки через пандемію COVID

У Німеччині дорожчає нерухомість попри спад економіки через пандемію COVID 02.01.2021

Попри коронавірусну кризу і спричинене нею падіння економіки нерухомість у Німеччині дорожчає, хоч і не такими темпами, як дотепер. Прогноз на 2021 рік - плюс як мінімум чотири відсотки.
Купівля житла в Німеччині: дешева іпотека забезпечує високий попит

Купівля житла в Німеччині: дешева іпотека забезпечує високий попит 24.08.2020

Коронавірус і рецесія не викликали падіння цін на німецькому ринку житлової нерухомості, але посилюють новий тренд. У низці регіонів Німеччини є сенс почекати з купівлею до кінця року.
Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео)

Кредити на житло: чому іпотека лякає українців? (відео) 26.03.2020

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що потрібно для цього? І чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?

(Не)дешеві кредити на житло в Україні: чому українці цураються іпотек (26.03.2020) 26.03.2020

Знизити іпотечне кредитування з 22% до 10% вже восени. Такі амбітні плани озвучував уряд Олексія Гончарука. Що треба для того, аби це сталося? Та чи буде іпотека в фокусі уваги нового Кабміну на тлі кризи через коронавірус?
Зниження облікової ставки: чи слід очікувати буму кредитування в Україні

Зниження облікової ставки: чи слід очікувати буму кредитування в Україні 13.01.2020

Нацбанк України планує суттєво знизити облікову ставку у 2020 році. Комерційні банки, відповідно, мають відкоригувати свої пропозиції по кредитах. DW з'ясовувала, чи призведе це до буму кредитування у країні.
Новий закон про кредитування: контрольний постріл по проблемних позичальниках?

Новий закон про кредитування: контрольний постріл по "проблемних" позичальниках? 16.07.2018

Верховна Рада на початку липня ухвалила закон "про відновлення кредитування в Україні". В НБУ впевнені, що закон сприятиме відновленню банківського сектора. Однак позичальники просять президента його ветувати.
Яке житло доступне українцям

Яке житло доступне українцям 23.02.2017

Обсяг будівництва житла в Україні впав до мінімуму за останні шість років. Тому забудовники намагаються пожвавити попит створенням нового житлового формату - "смарт-квартир".

Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 мільярда доларів за позовами США

Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 мільярда доларів за позовами США 23.12.2016

Німецький Deutsche Bank попередньо домовився щодо мирової угоди з США - на даний момент банк готовий сплатити країні штраф у 3,1 мільярда доларів США, ще 4,1 мільярда - клієнтам.
Варто знати: Як не потрапити в халепу, купуючи в Україні іпотечне житло

Варто знати: Як не потрапити в халепу, купуючи в Україні іпотечне житло 21.07.2016

Верховний суд України ухвалив прецедентне рішення: незнання про кредит при придбанні заставної нерухомості, навіть перебудованої, не звільняє покупця від відповідальності. Як уникнути неприємностей - в матеріалі DW.
Запізнілий компроміс: як уряд хоче вирішити проблему валютних кредитів

Запізнілий компроміс: як уряд хоче вирішити проблему валютних кредитів 04.02.2016

Уряд пропонує перевести валютні іпотеки українців в гривню за поточним курсом зі списанням частини боргу. Позичальники нарікають на вибіркові критерії конвертації, а банки - на загрозу збитків у 35 мільярдів гривень.
Чи має шанси банківський варіант переведення валютних кредитів у гривню

Чи має шанси банківський варіант переведення валютних кредитів у гривню 31.08.2015

Банкіри запропонували свій варіант переведення у гривню валютних кредитів на житло. Він не передбачає курсу 5 гривень за долар, але обіцяє списання частини боргу громадян. DW з’ясовувала, які шанси має така ініціатива.

Греція: що робити в кризу з кредитним житлом 18.08.2015

Іпотечні кредити, які банки щедро роздавали до кризи, нині стали величезною проблемою у Греції.
Конвертація валютних кредитів - пауза затягнулась

Конвертація валютних кредитів - пауза затягнулась 05.08.2015

Питання переведення валютних кредитів українців у гривню до цих пір не вирішено - ні скандальним законом, ні добровільною конвертацією самими банками. DW з'ясовувала, що робити.
Депутати роздають долари по 5 гривень

Депутати роздають долари по 5 гривень 03.07.2015

Верховна рада прийняла закон про переведення усіх роздрібних валютних кредитів в гривню за докризовим курсом. Банки чекають від цього збитків на 100 мільярдів гривень. Президент може накласти вето.
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