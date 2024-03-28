Економіка Німеччини 2024: застій і швидке зниження інфляції

Провідні економісти Німеччини повідомили німецькій громадськості одну погану новину, яка була очікувана, і одну хорошу, на яку всі сподівалися. Темпи зростання ВВП становитимуть у ФРН у нинішньому році лише 0,1 відсотка, але при цьому річна інфляція різко сповільниться до 2,3 відсотка, що призведе до зростання реальних доходів населення. Такими є дві ключові цифри представленого 27 березня в Берліні спільного весняного прогнозу п'яти науково-дослідних економічних інститутів.

Різке коригування очікувань на 2024 рік

Найтривожніше те, що вченим довелося радикально переглянути в бік зниження свій попередній прогноз. Минулої осені вони ще передбачали на 2024 рік цілком пристойне для такої великої економіки, як німецька, збільшення ВВП - на 1,3 відсотка, а тепер очікують лише мінімальне зростання на 0,1 відсотка. Це фактично тупцювання на місці, стагнація, застій. Тим самим п'ять інститутів підтвердили песимістичні оцінки, висловлені раніше іншими науковими центрами та урядом ФРН.

Професор Інституту світової економіки в Кілі (IfW) Штефан Коотс під час представлення весняного економічного прогнозу 2024 року Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

На тлі такого різкого коригування очікувань поки що не дуже переконливим виглядає прогноз на наступний рік, згідно з яким, економіка Німеччини зросте на 1,4 відсотка. Реалістичнішим видається прогнозоване сповільнення інфляції у 2025 році до 1,8 відсотка, що навіть менше тих двох відсотків, які Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає оптимальною величиною для здорового розвитку економіки.

Це вселяє надію, що ЄЦБ уже найближчими місяцями почне знижувати свою базову ставку, яка сильно зросла через рекордну інфляцію останніх двох років. У такому разі подешевшають як кредити для підприємств і приватних осіб, що дасть імпульс інвестиціям та індивідуальному споживанню, так і іпотека, що сприятиме пожвавленню житлового будівництва, яке переживає зараз серйозну кризу.

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Але поки що "економіка Німеччини перебуває в нездоровому стані", підкреслили на презентації в Берліні представники п'ятьох інститутів, зазначивши, що і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках "вітер дме в обличчя, а не в спину". Щоправда, вже цієї весни, вважають науковці, почнеться поступове збільшення попиту на товари та послуги з боку населення, в якого завдяки уповільненню інфляції та підвищенню зарплат і пенсій зростуть реальні доходи. У результаті саме індивідуальне споживання стане цього року основною рушійною силою економіки, тоді як наступного року цю роль, найімовірніше, знову візьме на себе експорт.

Економісти критикують уряд Олафа Шольца

На пресконференції в Берліні представники п'ятьох інститутів розкритикували правлячу коаліцію, яку очолює канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Мабуть, проблема федерального уряду в тому, що в ньому немає консенсусу щодо спрямованості економічної та фінансової політики", - зазначив професор Інституту світової економіки в Кілі (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). А відсутність чіткого курсу, продовжив він, породжує невпевненість у ділових колах і веде до скорочення інвестицій.

Професор Інституту економічних досліджень Асоціації Лейбніца в Галле (IWH) Олівер Гольтемеллер під час пресконференції в Берліні Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Професор Торстен Шмідт (Torsten Schmidt) з Інституту економічних досліджень Асоціації Лейбніца з Ессена (RWI) заявив, що уряд "пішов неправильним шляхом", зробивши для залучення великих інвесторів наголос на субсидії. Замість цього, за словами вченого, уряду слід "створювати рамкові умови" для ведення бізнесу, наприклад, прояснити перспективи енергопостачання в Німеччині.

Погодившись загалом із критикою на адресу уряду, професор Олівер Гольтемеллер (Oliver Holtemöller) з Інституту економічних досліджень Асоціації Лейбніца в Галле (IWH) водночас зазначив, що не можна стверджувати, ніби при нинішньому уряді "все стало гірше". Не він несе відповідальність за багато помилок минулих років, які призвели до нинішнього пробуксовування економіки, заявив учений. Як приклад він назвав помилки, допущені в пенсійній системі, в енергетичній політиці та в "геостратегічній орієнтації Німеччини". Це була пряма вказівка на колишню енергетичну залежність від Росії.

Потрібні більш кваліфіковані мігранти

Вчені п'ятьох інститутів рекомендували уряду зосередитися головним чином на проблемах, що накопичилися в демографічній політиці, на дефіциті кваліфікованих кадрів, на цифровізації, що явно відстає в багатьох сферах, а також на впровадженні в промисловості виробничих процесів, що сприяють захисту клімату, іншими словами - на "зелених" технологіях.

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Говорячи про нестачу кадрів, професор Штефан Коотс нагадав, що останнім часом зайнятість зростала "винятково" завдяки притоку в країну мігрантів. Однак позитивний ефект "зменшується через загалом нижчу продуктивність праці мігрантів". Особливо серед біженців рівень кваліфікації часто не відповідає потребам роботодавців, а тому потрібні "стимули для припливу більш кваліфікованих мігрантів", треба в усьому світі боротися за таланти, наголосив учений.