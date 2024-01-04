Бум сонячної енергетики триватиме у Німеччині й у 2024 році

Якщо внутрішній валовий продукт (ВВП) Німеччини у 2023 році через технічну рецесію пішов у невеликий мінус, то така галузь німецької економіки, як сонячна енергетика, завершила минулий рік з величезним плюсом: 85 відсотків. Саме настільки збільшилося порівняно з 2022 роком запровадження нових генеруючих потужностей у фотовольтаїці ФРН. Приріст становив за дванадцять місяців близько 14 гігават.

Це означає, що в Німеччині на дахах різноманітних будівель, на полях та уздовж автобанів лише за рік запрацювали сонячні батареї, здатні виробляти стільки ж електроенергії, що й 12-14 енергоблоків АЕС. Адже їхня потужність на сучасних атомних електростанціях найчастіше становить від 1 до 1,2 ГВт (або від 1000 до 1200 мегават, МВт).

Локомотивом фотовольтаїки Німеччини стали домовласники

"У 2024 році ми очікуємо продовження буму сонячної енергетики", - заявив 2 січня у розмові з інформагенцією dpa генеральний директор Федерального об'єднання сонячної енергетики (BSW-Solar) Карстен Керніґ (Carsten Körnig). Він пояснив це переважно зростанням цін на електроенергію та вигідними умовами надання державних субсидій на встановлення сонячних батарей, хоча і тут, за його словами, потрібно позбавлятися бюрократизму.

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При цьому локомотивом розвитку німецької сонячної енергетики стали у 2023 році власники або мешканці індивідуальних будинків та квартир. Під враженням енергетичної кризи 2022 року, викликаної насамперед тим, що Росія спершу різко скоротила, а потім повністю припинила постачання природного газу до Німеччини, домогосподарства встановили торік, за даними BSW-Solar, приблизно половину нових потужностей генерування енергії - близько 7 ГВт.

Одна з найбільших у Німеччині сонячних електростанцій: Solarpark Weesow Willmersdorf під Берліном Фото: EnBW/Paul Langrock

Близько 31 відсотка приросту забезпечили нові великі сонячні електростанції, які тепер дедалі частіше споруджуються енергетичними компаніями уздовж автобанів на малопридатних для вирощування врожаїв ділянках. Приблизно 18 відсотків нових потужностей були встановлені на дахах офісних та комерційних будівель, наприклад заводів, складів, супермаркетів або ж на селі - на дахах свинарників та корівників.

Загалом у 2023 році в Німеччині почала функціонувати рекордна кількість нових установок для виробництва електрики та тепла за допомогою сонячної енергії: понад один мільйон. З них понад чверть, близько 270 тисяч, становили так звані балконні електростанції - невеликі сонячні батареї, які прикріплюють у себе на балконі та підключають до звичайної розетки власники та орендарі квартир.

Балконні електростанції мають знизити рахунок за електроенергію

Торік таких балконних електростанцій у ФРН встановили вчетверо більше, ніж у 2022 році. Спостерігаючи за злетом цін на енергію, пересічні жителі Німеччини вочевидь вирішили хоча б частково знизити рахунки за електрику завдяки таким порівняно невеликим інвестиціям. Однак на макроекономічному рівні малопотужні балконні електростанції відіграють маргінальну роль, наголосив Карстен Керніґ. За його словами, на них припало менше 2 відсотків нових потужностей, що почали діяти торік.

Проте тренд до часткового переходу німецьких домогосподарств на самозабезпечення електроенергією у 2024 році триватиме. Під час репрезентативного опитування серед власників житлової нерухомості, проведеного у ФРН у середині грудня соціологічним інститутом Yougov, з'ясувалося, що з тих, хто має в своєму розпорядженні відповідну площу, 69 відсотків допускають встановлення сонячних батарей на даху, а 16 відсотків уже планують зробити це в найближчі 12 місяців.

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У BSW-Solar підсумували, що до придбання сонячних батарей зараз готуються близько 1,5 мільйона власників житлової нерухомості. Проте в об'єднанні виходять з того, що в 2024 році повторення торішнього стрибка в житловому секторі вже не буде, тож у результаті власники та орендарі житла знову встановлять близько 7 ГВт нових потужностей. Натомість зростання встановлених потужностей прискориться завдяки введенню в дію великих сонячних електростанцій та оснащенню фотоелектричними панелями дахів комерційних будівель.

Балконна електростанція Фото: Heike Lyding/epd/picture alliance

На даний час, за даними BSW-Solar, у Німеччині діють 3,7 мільйона фотоелектричних установок, які у 2023 році виробили 62 млрд кіловат-годин електроенергії та забезпечили приблизно 12 відсотків споживання електроенергії у ФРН.

2023 рік: відновлювальні джерела енергії вперше забезпечили понад 50 відсотків електроенергії

Це відповідає висновкам Центру дослідження сонячної енергії та водню федеральної землі Баден-Вюртемберг (ZSW) та Федерального об'єднання підприємств енерго- та водопостачання (BDEW). У середині грудня вони, спираючись на попередні дані, повідомили, що відновлювані джерела енергії (ВДЕ), переважно вітер і сонце, у 2023 році вперше в історії Німеччини забезпечили понад половину (52 відсотки) електроенергії, що споживається у ФРН. За підсумками місяця, кварталу або навіть півріччя ВДЕ вже ставали основними виробниками електрики, але зберегти лідерство протягом усього року їм вдалося вперше. При цьому в червні 2023-го у ФРН завдяки величезній кількості сонячних днів вперше за місяць було вироблено безпрецедентні 9,8 млрд кВт·год.

Цілком ймовірно, що цьогоріч у німецької фотовольтаїки будуть чергові рекорди: за числом запроваджених нових установок, за їх сумарною потужністю, за виробітком електроенергії завдяки сонячним батареям та за їх часткою у німецькій електроенергетиці.