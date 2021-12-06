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Сонячна енергетика

Сонячна енергетика - одна з галузей енергетики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сонячна енергетика".

Сонячна енергетика об’єднує в собі всі процеси виготовлення та передачі електроенергії, яку виготовляють із сонячного випромінювання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що заважає інвесторам вкладати в "зелену" енергетику України? (06.12.2021) 06.12.2021

Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео)

Коли сонячна енергетика буде скрізь? (відео) 03.05.2021

Багато що говорить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Чому ж досі це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії?
Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео) 18.01.2021

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (15.01.2021) 15.01.2021

Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах

Плавучі сонячні електростанції: новий бізнес у затоплених кар'єрах 05.10.2020

Відновлюваній енергетиці потрібні площі. У густонаселених Німеччині та Нідерландах для фотовольтаїки починають використовувати колишні вугільні кар'єри та інші технічні водойми.
Зелений компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом

"Зелений" компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом 24.07.2020

Енергетичне співтовариство закликає Київ продовжити переговори з інвесторами, які незадоволені законом про зниження "зелених" тарифів. Таких близько половини, заявив DW представник організації Дірк Бушле.
Знижений тариф: на що чекати зеленій енергетиці в Україні

Знижений тариф: на що чекати "зеленій" енергетиці в Україні 21.07.2020

Рада підтримала зниження "зеленого" тарифу - компроміс, досягнутий між урядом і виробниками електроенергії з альтернативних джерел. Втім, задоволені не всі.

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео) 20.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?

Чому ціна на електроенергію все одно зросте попри обіцянки уряду (19.05.2020) 19.05.2020

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф?

Водопостачання за допомогою сонячних насосів (27.02.2020) 27.02.2020

Сільське господарство є основним джерелом доходу для багатьох людей в Індії. Засухи для них - катастрофа. Фермери поволі переходять з дизельних водних насосів на ті, що працюють на сонячній енергії. Так вони заощаджують гроші, збільшують врожайність та допомагають довкіллю.
У Німеччині вироблено рекордну кількість зеленої електрики

У Німеччині вироблено рекордну кількість "зеленої" електрики 15.01.2020

2019 року 46 відсотків електроенергії в Німеччині виробили з відновлюваних джерел, а використання вугілля в енергетиці помітно зменшилося. Екологи вважають, що цього замало, і вимагають подальшого зменшення викидів СО2.
Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко.

Кінець податкових пільг для зеленої енергетики: що можуть втратити Ахметов і Ко. 14.01.2020

Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.
Як німецьке село повністю перейшло на зелену енергію (відео)

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео) 18.12.2019

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?
Альтернативні ландшафти Німеччини

Альтернативні ландшафти Німеччини 30.07.2019

На оновлювальні джерела в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків загального обсягу електроенергії, що виробляється в країні.
У Німеччині новий рекорд виробництва струму з відновлюваних джерел

У Німеччині новий рекорд виробництва струму з відновлюваних джерел 19.07.2019

У першому півріччі 2019 року в Німеччині частка електроенергії гідро-, сонце-, вітроенергетики та з біомаси перевищила сумарну генерацію ТЕС та АЕС. Причин цього дві й вони досить своєрідні.

Зниження тарифів: чому обіцянкам політиків не варто вірити (19.06.2019) 19.06.2019

Обіцянки знизити тарифи на газ та комунальні послуги щоразу лунають перед виборами в Україні. Популізму політиків немає меж. Але очікувати суттєвого зниження тарифів не варто. Ось деякі з головних причин.

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