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Сонячна енергетика - одна з галузей енергетики. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сонячна енергетика".
Сонячна енергетика об’єднує в собі всі процеси виготовлення та передачі електроенергії, яку виготовляють із сонячного випромінювання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.
Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.
Сільське господарство є основним джерелом доходу для багатьох людей в Індії. Засухи для них - катастрофа. Фермери поволі переходять з дизельних водних насосів на ті, що працюють на сонячній енергії. Так вони заощаджують гроші, збільшують врожайність та допомагають довкіллю.
Понад рік українські виробники електрики з енергії сонця й вітру виграють не лише від надзвичайно високих зелених тарифів, за якими вони продають її державі, але й від податкових пільг. Тепер цьому можуть покласти край.