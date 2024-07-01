ФРН: 58 відсотків електроенергії - з відновлюваних джерел

У Німеччині встановлено новий рекорд з виробництва електроенергії з вітру, сонячного світла та біомаси. Рекордні показники досягаються вже вдруге за півріччя.

У Німеччині встановлено новий піврічний рекорд із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) - вітру, сонячного світла, біомаси та води.

У першому півріччі поточного року частка генерації електрики з ВДЕ становила 58 відсотків, повідомила в понеділок, 1 липня, агенція dpa з посиланням на оцінки Центру дослідження сонячної енергії та водню федеральної землі Баден-Вюртемберг (ZSW) і Федерального об'єднання підприємств енерго- і водопостачання (BDEW). У першому півріччі 2023 року цей показник становив 52 відсотки.

Важлива роль фотоелектричних установок

У перші шість місяців 2024 року електрика з ВДЕ в Німеччині покривала більш ніж половину місячних потреб, зазначили в BDEW. З квітня місячна частка становила 59 відсотків. "Особливо фотоелектричні установки генерували значно більше електрики, ніж роком раніше - 37 відсотків - багато в чому, завдяки рекордному приросту в 2023 році", - додали в ZSW.

Із загалом 58 відсотків виробленої з ВДЕ електрики 24 відсотки припало на генерацію з вітряної енергії, 14 відсотків - на фотоелектричні системи, дев'ять відсотків - на біомасу, п'ять - на енергію морського вітру та один відсоток - на енергію з побутових відходів.