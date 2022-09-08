Де німці беруть електроенергію в умовах енергокризи?

В електроенергетиці ФРН відбуваються швидкі зміни. Свіжа статистика показує, які енергоносії стали важливішими, а які втрачають значення, та наскільки виріс експорт до Франції.

Німеччина збільшила виробництво електроенергії та значно розширила її експорт, насамперед, до Франції. При цьому надзвичайна дорожнеча природного газу змусила німецьку електроенергетику посилено використати вугілля. Приблизно половину генерації електроенергії забезпечили відновлювані джерела енергії (ВДЕ), причому найбільше зростання продемонструвала сонячна енергетика. Водночас, роль АЕС продовжувала знижуватися.

Такими є деякі основні висновки з опублікованого 7 вересня повідомлення Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis) про виробництво електроенергії в першому півріччі 2022 року. Ця статистика включає всі генеруючі потужності, що забезпечують загальнонаціональну енергосистему Німеччини, але не враховує заводських електростанцій, що забезпечують виключно потреби відповідних підприємств.

Франція зупиняє АЕС та купує електрику в Німеччині

Найбільше здивування можуть викликати цифри, що характеризують дедалі більшу роль Німеччини як експортера електроенергії. Якщо загальні обсяги виробництва електрики збільшилися порівняно з першою половиною 2021 року на помірні 1,3 відсотка, то постачання сусідніми країнами зросли на 14,5 відсотків. При цьому імпорт зменшився на 9,1 відсотка. В результаті профіцит зовнішньої торгівлі в цьому секторі досяг 16,3 млрд кіловат-годин.

Найдивовижніше те, що вперше з часу об'єднання Німеччини 1990 року німецькі енергокомпанії експортували більше електрики до Франції, ніж імпортували звідти. Це з дуже різким, на 58,9 відсотків, скороченням поставок із сусідньої країни, викликаних гострою кризою французької атомної енергетики.

Цього року більше половини із 56 французьких АЕС довелося відключити через різні технічні несправності. Крім тріщин і корозії, проблемою стала також надзвичайна спека і посуха, які призвели до обміління і підвищення температури води в річках, з яких зазвичай беруть воду для охолодження реакторів.

Атомна електростанція Golfech на південному заході Франції Фото: Jean Pierre Jost

З даних Destatis видно, як сильно ці чинники вплинули на показники першого півріччя в Німеччині. Тому можна виходити з того, що в поточному другому півріччі наслідки кризи французької електроенергетики виявляться ще більшими, адже в липні та серпні проблеми АЕС, пов'язані з кліматичними явищами, значно загострилися. А це, в свою чергу, сприяло збільшенню німецького експорту електроенергії.

Різні ЗМІ ФРН вважають, що експорт німецької електрики до Франції з метою компенсувати простої її численних атомних електростанцій став не головною, але однією з причин різкого подорожчання електроенергії в Німеччині.

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Причому в найближчому майбутньому потреби сусідньої країни навряд чи зменшаться. У будь-якому разі, 5 вересня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон під час відеонаради домовилися про взаємну енергетичну підтримку: Німеччина й надалі активно експортуватиме в сусідню країну електроенергію, а у відповідь отримає природний газ із французьких газосховищ та з СПГ-терміналів.

Третина німецької електроенергії виробляється зараз із вугілля

Цей газ в умовах повного припинення поставок з Росії по "Північному потоку" знадобиться в Німеччині для обігріву житла та в промисловості, але навряд чи широко використовуватиметься для отримання електроенергії: у 1-му півріччі, згідно з даними Destatis, вироблення електрики на газових електростанціях через дорожнечу цього палива впало на 17,9 відсотка, а у 2-му півріччі цей процес напевно ще більше прискориться. По-перше, тому що ціни на газ залишаються позамежними, по-друге, тому що у ФРН зараз розгортається широкомасштабна кампанія економії газу, особливо в електроенергетиці.

Замінити газові електростанції покликані насамперед вугільні ТЕС. Їх виробіток збільшився в першому півріччі на 17,2 відсотка. У результаті частка вугілля у німецькій електроенергетиці зросла до 31,4 відсотка. Водночас частка газу знизилася до 11,7 відсотка. А до кінця серпня, за даними Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA), ця частка впала вже до 9,8 відсотків.

Якщо врахувати, що найближчими тижнями до національної енергосистеми тимчасово підключать ще цілу низку виведених раніше в резерв і навіть законсервованих вугільних електростанцій, то їхня частка за підсумками 2-го півріччя може виявитися істотно вищою за нинішню третину.

Сонячна енергетика Німеччини зробила великий ривок

Тут, щоправда, багато залежатиме від того, наскільки великий внесок у виробництво електроенергії зможуть зробити ВДЕ - вітер і сонце, а також біомаса та гідроенергетика. Їхня сумарна частка в німецькій електроенергетиці за підсумками 1-го півріччя знову наблизилася до половини, склавши 48,5 відсотка, що на 12,1 відсотка більше, ніж у перші шість місяців минулого року, які, щоправда, були надзвичайно бідні на сильні вітри.

Втім, цей рік поки що теж не відрізняється у Німеччині особливо вітряною погодою, натомість він був поки що для ФРН надзвичайно, навіть аномально сонячним. Тому вже у 1-му півріччі вироблення електрики за допомогою фотовольтаїки зросло на 20,1 відсотка, а її частка в німецькій електроенергетиці досягла 11,4 відсотка.

Сонячна електростанція на північному сході Німеччини, що забезпечує електрикою німецьку залізницю (фото з дрону) Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Таким чином, сонячні батареї виробили майже стільки ж кіловат-годин, скільки газові електростанції. У другому півріччі сонячна енергетика за обсягами виробництва напевно вийде вперед хоча б тому, що липень і серпень були в Німеччині надзвичайно безхмарними. Але тепер, у міру наближення типових для осені та зими сильних вітрів, штормів і навіть ураганів, шанс збільшити свою частку в 25,7 відсотків отримає і вітряна енергетика.

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Атом і біогаз виробляють у ФРН однакову кількість енергії

Що ж до атомних електростанцій, то їхня частка в німецькій електроенергетиці після відключення наприкінці 2021 року трьох з шести енергоблоків АЕС, що залишилися, впала на 50,8 відсотків і становить тепер лише 6 відсотків.

Отже, готовність уряду ФРН в умовах енергетичної кризи на кілька місяців відкласти намічену на кінець 2022 року повну відмову від ядерної енергетики може мати важливе символічне значення і продемонструвати, що керівництво країни у важких умовах використовує всі можливі генеруючі потужності, але не призведе до кардинальної зміни ситуації. З даних Destatis видно, що три енергоблоки АЕС, що залишилися, виробили в першому півріччі всього лише трохи більше кіловат-годин, аніж німецькі біогазові установки.