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Запорізька АЕС Фото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO
ЕкономікаУкраїна

Шмигаль запропонує ФРН імпортувати електроенергію з України

Анастасія Шепелева
59 хв. тому

Україна могла б посприяти позбавленню залежності ФРН від російських енергоносіїв поставками електроенергії, вважає прем'єр України Денис Шмигаль.

https://www.dw.com/uk/smigal-proponue-frn-importuvati-elektroenergiu-z-ukraini/a-63010697

Україна може підтримати Німеччину в її спробі покінчити з залежністю від російського імпорту енергоносіїв поставками електроенергії. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні візиту в Берлін в інтерв'ю агентству dpa, опубліковане в суботу, 3 вересня.

"Нині Україна експортує свою електроенергію до Молдови, Румунії, Словаччини та Польщі. Але ми цілком готові розширити наш експорт до Німеччини", - запевнив український прем'єр журналістів dpa.

За словами Шмигаля, Україна має вдосталь електроенергії завдяки роботі атомних електростанцій. Він додав, що збирається порушити це питання під час візиту в Берлін, що запланований цими вихідними.

Наприкінці лютого Україна разом із сусідньою Молдовою відключилася від енергомережі, що пов'язувала її з Росією. У середині березня електромережу країни синхронізували з європейською. Відтоді Україна щодня експортує від 400 до 700 мегават електроенергії до ЄС та Молдови.

Україна менше споживає електроенергії

Водночас Шмигаль пропонує збільшити експортні квоти на електроенергію в ЄС з України у кілька разів. На його думку, це принесе користь обом сторонам - країни ЄС мали б більше електроенергії, а Київ - валютні надходження, що "терміново необхідні".

В Україні працюють атомні електростанції загальною потужністю понад 14 гігават. Однак шість реакторів Запорізької АЕС в Енергодарі з березня перебувають під контролем Росії.

Споживання електроенергії в Україні значно впало з початку повномасштабної війни РФ через масовий відтік населення та економічний спад. Це вивільнило додаткові потужності для експорту української електроенергії, зазначаює dpa.

Шмигаль прибуде до Берліна 3 вересня, а наступного дня його прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Прем'єр стане українським політиком найвищого рангу, який відвідає Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Читайте також: Напередодні візиту до Німеччини Шмигаль попросив сучасні бойові танки

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