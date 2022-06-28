Україна експортуватиме електроенергію до загальноєвропейської енергосистеми

Україна за кілька днів розпочне експорт електроенергії до синхронної зони континентальної Європи, повідомив у вівторок, 28 червня, голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй Facebook-сторінці. "ENTSO-E 27 червня підтвердила, що "Укренерго" спільно з ОСП (оператори систем передачі - Ред.) суміжних країн успішно виконали шість технічних передумов для відкриття перших 100 МВт експорту електроенергії з України до Європи. Україна в разі необхідності також може імпортувати такий обсяг європейської електроенергії", - написав Кудрицький.

За його словами, у вівторок "Укренерго" проведе відкритий аукціон на доступ до міждержавного перетину, у якому зможуть взяти участь усі виробники електроенергії та інші учасники. "Це рішення остаточно розбиває "акваріум" закритого українського енергоринку і водночас наближає нас до повної інтеграції в європейський енергетичний простір", - наголосив голова правління "Укренерго". Посадовець зазначив, що за термінами відкриття експорту із новоприєднаної до ENTSO-E енергосистеми - це безпрецедентно швидко ухвалене рішення.

Значно більші можливості для експорту електроенергії до ЄС

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко уточнив у дописі в Facebook, що хоч початковий обсяг експорту і становитиме 100 МВт, але обсяги "збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему". Урядовець зазначив, що технічно українська енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. "Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт", - пояснив Галущенко.

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Очільник відомства наголосив, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти для стабілізації фінансового стану українського енергоринку. Європейські країни, своєю чергою, матимуть можливість забезпечити стабільніше енергопостачання та замістити російські енергоресурси, переконаний урядовець. Також голова міненерго запевнив, що усі генерувальні компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам.

У НЕК "Укренерго" пояснили, що спочатку експорт здійснюватиметься до Румунії, а за декілька днів будуть задіяні й напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом експорт становить 100 МВт.

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Раніше цього місяця радниця міністерства енергетики України Лана Зеркаль заявила, що в Києві розраховують заробити до кінця року до 1,5 мільярда євро на експорті електроенергії до ЄС.

Синхронізація енергосистем України та загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E була проведена в тестовому режимі в березні цього року.