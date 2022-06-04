 Україна розпочала експорт електроенергії з АЕС в Молдову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2022

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Новини

Україна розпочала експорт електроенергії з АЕС в Молдову

За умовами контракту з молдовською державною компанією Energocom, у червні український "Енергоатом" має поставити в Молдову 85,2 тисячі МВт-год електроенергії.

Лінії електропередач в Україні

Українська національна компанія "Енергоатом", якій належать атомні електростанції, почала експортувати електроенергію в Молдову. Постачання має розпочатися у суботу, 4 червня, йдеться у повідомленні державного підприємства на офіційній сторінці у Facebook.

Згідно з домовленостями з молдовською державною компанією Energocom, у червні "Енергоатом" має поставити в Молдову 85,2 тисячі мегават-годин електроенергії за ціною 77 доларів за мегават-годину.

В "Енергоатомі" очікують, що завдяки експорту компанія отримає додаткове джерело для фінансування постачання електроенергії населенню.

"Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдовській ДРЕС (державній районній електростанції - Ред.), що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", - зазначає "Енергоатом".

Приєднання до енергомережі континентальної Європи

Нагадаємо, у березні Україна та Молдова завершили процес синхронізації з енергомережею континентальної Європи (ENTSO-E). Це означає, що електромережі України та Молдови приєднані до країн ЄС і між ними вільно може перетікати електроенергія.

На практиці це також означає, що у разі браку потужностей власної генерації в Україні Київ зможе отримувати електроенергію з Європи. А якщо в ній раптом буде відключено частину споживачів, то надлишок виробництва електроенергії зможе перетекти до країн ЄС.

Підготовка до синхронізації енергосистем України та Європи почалася ще в 2017 році. У її рамках в українські мережі та електростанції вклали близько 700 мільйонів євро. Згідно з угодою між "Укренерго" й ENTSO-E, пробна синхронізація мала відбутися лише у 2023 році. Втім, російська війна дозволила Україні підключитися до Європи на рік раніше. 

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