Поки що не відключать? Війна в Україні може продовжити життя німецьких АЕС

Франція інвестує мільярди у розробку та спорудження атомних електростанцій нового покоління. Швеція переглянула рішення відключити свої АЕС. Британія будує нові. У Фінляндії навіть "зелені" підтримують атомну енергетику, а Єврокомісія включила цю технологію вироблення електроенергії в категорію екологічно чистих, а отже - таких, які заслуговують на державну підтримку.

У Німеччині ж до 31 грудня цього року мають бути зупинені останні три з двох десятків атомних станцій, що раніше працювали в країні. Але на тлі війни Росії проти України, що викликала різкий стрибок цін на електроенергію та енергоносії, у Берліні замислилися: може, не варто поспішати? Так, міністр фінансів та лідер ліберальної ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив, що енергетична залежність від Росії вимагає повернутися, як мінімум, до обговорення теми АЕС у Німеччині.

Фукусіма та імпульсивна Меркель

Перший раз рішення про поступову відмову від атомної енергетики було ухвалено в Німеччині ще у 2000 році, коли при владі в країні перебував уряд у складі соціал-демократів та Зелених. Німецькі Зелені - затяті противники АЕС. Ця партія, власне, і зародилася в русі проти атомної енергетики, що став особливо потужним після Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Анґела Меркель під час візиту на АЕС, 2010 рік

Наступний уряд під керівництвом консерваторки Анґели Меркель (Angela Merkel) рішення про відмову від атомної енергетики у 2010 році переглянув. Але через рік, під враженням аварії на АЕС у Фукусімі, знову до нього повернувся і навіть вирішив прискорити вихід з атомної енергетики - до кінця 2022 року. Концернам, які відключали свої станції раніше терміну, уряд виплачував великі компенсації, загальна сума яких досягла 2,4 мільярда євро.

Рушійною силою прискореного відключення німецьких АЕС була саме Меркель. Її різкий розворот на 180 градусів був, на думку оглядачів, надмірно імпульсивним та емоційним, але вердикт авторитетної Меркель, тим паче фізика за освітою, під сумнів не ставився. І громадська думка на той час була на її боці.

Роль АЕС у німецькому енергобалансі

Рахунки за електрику змінили настрої у Німеччині. За опитуванням, проведеним соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild, половина жителів Німеччини вважають за доцільне повернутися до атомної електрогенерації, проти цього - лише 35 відсотків. Ще вищою є частка тих (70 відсотків), які виступають хоча б за продовження термінів експлуатації трьох ще не зупинених АЕС.

Йдеться про станції Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії. Потужність кожної з них - приблизно 1400 мегават, одна тільки АЕС Emsland, за даними її власника, концерну RWE, забезпечує електроенергією 3,5 мільйона домогосподарств, заощаджуючи при цьому на рік емісію 10 мільйонів тонн СО2.

На частку цих трьох АЕС торік припадало 11,9 відсотка вироблення всієї електроенергії в Німеччині. 18,7 відсотка давали станції, що працюють на бурому вугіллі, 9,4 відсотка - на кам'яному, 15,4 відсотка - газові, 40,9 відсотка - відновлювані джерела енергії.

На засіданні 8 червня уряд Німеччини вирішив поки не демонтувати і залишити напоготові вже зупинені вугільні електростанції на той випадок, якщо Росія несподівано перекриє німцям газ. Вугілля, однак, Німеччина теж закуповувала у значних обсягах (майже половину споживання) у Росії.

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У рамках санкцій за війну проти України Євросоюз запровадив ембарго на імпорт російського вугілля, тому Німеччині довелося знайти інших постачальників, зокрема, в далекій Колумбії. У такій ситуації цілком логічним видається хоча б почекати з відключенням діючих АЕС. Вони виробляють не набагато менше електроенергії, ніж газові станції, які ризикують залишитися без палива.

Енергозбереження від "зеленого" віцеканцлера

Але для "зеленого" віцеканцлера, міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека (Robert Habeck) це навіть не тема для обговорення: "Про атомну енергетику більше нічого говорити... Це не шлях, яким Німеччина йтиме далі".

10 червня Роберт Габек представив свою програму енергозбереження

До остаточного переходу на відновлювані джерела і через різку дорожнечу тепла та електроенергії на тлі війни РФ проти України, він закликає економити. Цієї п'ятниці, 10 червня, Габек дав старт національній кампанії енергозбереження, приклад у якій подає його відомство. Так, міністр розпорядився повністю відключати у службових приміщеннях опалення, а з червня до серпня, відрегулювати кондиціонери так, щоб у спеку вони охолоджували повітря до 26, а не 22 градусів, а також припинити у темний час доби підсвічувати фасади будівель.

Що заважає продовжити експлуатацію трьох німецьких АЕС

Крім завзятості німецьких Зелених, є й об'єктивні причини, що ускладнюють пролонгацію терміну експлуатаці] трьох діючих АЕС.

Одна з них - висококваліфіковані кадри, які мають спеціальну ліцензію для роботи з реакторами. Не факт, що їх можна буде утримати після 31 грудня. Невідомо також, наскільки вистачить запасів палива. Колишні контракти на закупівлю паливних стрижнів вже розірвані, треба укладати нові, що потребує часу. Час потрібен і на нові "техогляди" службою технічного контролю, від проведення яких було вирішено утриматися через швидку зупинку станцій.

АЕС Neckarwestheim енергетичного концерну EnBW

Не зацікавлені у подальшій експлуатації АЕС і концерни, які ними володіють. "EnBW після рішення 2011 року про відмову від атомної енергетики розробив довгострокову стратегію демонтажу своїх АЕС і послідовно її дотримується", - вказує представник концерну - власника станції Neckarwestheim 2 і додає, що закон "однозначно виключає її експлуатацію після 31 грудня 2022 року". Господарі інших АЕС менш категоричні, але кажуть, що для підготовки продовження їхньої роботи потрібно як мінімум півроку.

Експерти, однак, запевняють, що за наявності політичної волі всі труднощі можна подолати. І, до речі, за даними німецьких ЗМІ, чиновники земельних профільних міністерств - нині на робочому рівні - вже ведуть консультації з енергетичними концернами, вмовляючи їх почекати хоча б із розрахунком персоналу.